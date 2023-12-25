30 людей, которые повеселили окружающих перед Новым годом

Совсем скоро Новый год — многие украшают дома, готовят костюмы, ходят на корпоративы. Но в этом году нам точно не обойтись без чувства юмора! Люди из этой подборки доказали, что несмотря ни на что, порой здорово включить чувство юмора, повеселить себя и всех вокруг, и хоть немного зарядиться новогодним настроением. Взглянем, как забавно некоторые люди готовятся к празднику.