30 людей, которые повеселили окружающих перед Новым годом

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25 декабря 2023 19:37
Совсем скоро Новый год — многие украшают дома, готовят костюмы, ходят на корпоративы. Но в этом году нам точно не обойтись без чувства юмора! Люди из этой подборки доказали, что несмотря ни на что, порой здорово включить чувство юмора, повеселить себя и всех вокруг, и хоть немного зарядиться новогодним настроением. Взглянем, как забавно некоторые люди готовятся к празднику.
1. Новогодние украшения бывают разные..
2. "Мы с парнем впервые отмечаем новый год вместе. Вот наша ёлка"
3. "Каждый год я крашу бороду, и хожу в образе Деда мороза весь декабрь"
4. "Наша дочь везёт домой ёлку"
5. "Сделал в Фотошопе дурацкую открытку с фоткой семьи. Каждый член семьи - это переодетый я"
6. "А я каждый год придумываю креативный наряд на работу"
7. "Моя дочь нарисовала новогоднюю открытку. Здесь Санта, олень, и растаявший снеговик"
8. "У дочери праздник в школе, и мы сделали ей причёску. Не можем перестать смеяться"
9. Новогодняя фотосессия свободной девушки
10. "Каждый год дарю своей жене календарь с секси-парнями, и клею своё лицо на каждой странице"
12. "Жена доверила мне выбор "звезды" для ёлки"
13. Санта Клаус: современная версия
14. Когда все дети захотели быть в костюмах Человека-паука
15. "Праздник, говорите?"
18. Кто-то использует картонного Дэнни Де Вито вместо ёлки
19. "Жена решила превратить меня в Деда мороза"
20. "Творчество моей девушки"
21. Ёлка из одежды, которую надо постирать
22. "Это моя попытка установить ёлку, которая не займёт много места"
23. "Уровень моего новогоднего настроения примерно такой"
24. Ещё одна креативная новогодняя ёлка
25. "Всё, теперь наш кабинет украшен к Новому году"
26. Новогоднее настроение зашкаливает
27. "Мы упаковали всю мебель в комнате сына подарочной бумагой. Ему понравилось, кстати!"
28. "Всё, теперь офис украшен"
29. "У меня чуть инфаркт не случился, когда я зашёл домой"
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— переведено специально для fishki.net
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Подозреваю, что это его повседневный наряд....