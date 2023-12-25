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30 людей, которые повеселили окружающих перед Новым годом

30 людей, которые повеселили окружающих перед Новым годом

Автор:
25 декабря 2023 19:37
Сообщество : Юмор
Метки: Новогоднее   НовыйГод   Юмор   люди   новый год   подборка   смешно   смешное   смешные фото   фото   
2107
31

Совсем скоро Новый год — многие украшают дома, готовят костюмы, ходят на корпоративы. Но в этом году нам точно не обойтись без чувства юмора! Люди из этой подборки доказали, что несмотря ни на что, порой здорово включить чувство юмора, повеселить себя и всех вокруг, и хоть немного зарядиться новогодним настроением. Взглянем, как забавно некоторые люди готовятся к празднику.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Новогоднее   НовыйГод   Юмор   люди   новый год   подборка   смешно   смешное   смешные фото   фото   
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3  комментария
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896
Тамара Витальевна 2 часа назад
Ребяты,а русские сайты вы посещаете? У нас гораздо интереснее новогодние украшения. Честное слово
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12k
Света Полчаса назад
А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.

А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.
А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.
А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.
А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.
А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.
А у нас вот так веселят. Первый скрин из нашей городской группы, остальные просто фото огорода.
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25k
ЦСКА 2 часа назад
"А я каждый год придумываю креативный наряд на работу"

Подозреваю, что это его повседневный наряд....

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