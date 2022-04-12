20+ уморительных фото из битвы фотошоперов

1411
30
У сообщества "Битвы фотошоперов" (PhotoshopBattles) больше 17 миллионов подписчиков, которые периодически сражаются в навыках Фотошопа, чувстве юмора и креативности. Участникам предлагают снимок, который нужно обработать, а затем среди нескольких вариантов выбирают лучший. Взглянем на самые яркие и смешные работы фотошоперов за последнее время!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью
- 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов
- Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала
- 20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью
- 30 убойных фото, на которых задний фон в разы интереснее, чем передний
29
Понравилось29
Новости партнёров