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20+ уморительных фото из битвы фотошоперов

20+ уморительных фото из битвы фотошоперов (30 фото)

Автор:
12 апреля 2022 19:36
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Приколы   Юмор   люди   подборка   смешно   смешные фото   фото   фотографии   фотошоп   
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У сообщества "Битвы фотошоперов" (PhotoshopBattles) больше 17 миллионов подписчиков, которые периодически сражаются в навыках Фотошопа, чувстве юмора и креативности. Участникам предлагают снимок, который нужно обработать, а затем среди нескольких вариантов выбирают лучший. Взглянем на самые яркие и смешные работы фотошоперов за последнее время!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   люди   подборка   смешно   смешные фото   фото   фотографии   фотошоп   
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Veprь в напряге Минуту назад
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