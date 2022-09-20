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Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день

Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день

Автор:
20 сентября 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Случаи   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   фотографии   
2210
19
Иногда всё идёт совсем не по плану - в этом вся непредсказуемость нашей жизни. Главное - принимать её такой, какая она есть, а в случае чего - уметь посмеяться над собой. Ловите подборку случаев, когда людям не повезло, и их день испортили самые разные вещи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случаи   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   фотографии   
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9  комментариев
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892
ChePaev Час назад
Еще в студенчестве в 90-х часто помню бывало что при открытии банки пива отрывалась чека, но мы не видели никогда в этом расстройства или признака того что день не задался. Обычным ключем от двери комнаты в общаге нажимаешь в том место куда должна нажать чека и спокойно открываешь пиво и дальше радуешься жизни. Этим же ключем (чаще зажигалкой) открывали и бутылки с пивом, т.к. раньше они были не винтовые. Штопора для отрытия бутылки вина мы тоже никогда не имели, вдавливали пробку просто внутрь бутылки, особенно когда хотелось посидеть на лавочке после лекций в парке.
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800
Lexx 8 минут назад
Это должно было быть на моей улице.
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25k
SerGProS 47 минут назад
Думается мне бы понравилось такое развлечение, чем унылое - вверх/внез по окружности.
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1k
Тупняк 51 минуту назад
Комментарий к фото
Дура, протолкни чуть внутрь и проверни на 90 градусов, вынимай.
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14k
ss 55 минут назад
Поболели с огоньком

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