Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день

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Иногда всё идёт совсем не по плану - в этом вся непредсказуемость нашей жизни. Главное - принимать её такой, какая она есть, а в случае чего - уметь посмеяться над собой. Ловите подборку случаев, когда людям не повезло, и их день испортили самые разные вещи.
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Перед походом на просмотр футбольного матча фанаты собрались на барбекю. Один болельщик оставил гриль включённым на парковке. Сгорели восемь машин
"Когда сел покататься на колесе обозрения 4 минуты, но в итоге колесо сломалось. Пришлось ждать час на высоте, пока пожарная бригада нас достанет"
В 2015 году техасский сантехник продал свой пикап Ford F250 с логотипом его компании. Однажды смотря телевизор, он увидел, что теперь его автомобилем пользуются сирийские террористы - те переоборудовали авто в мобильный противовоздушный комплекс
После этого сантехник решил подать в суд на дилера, которому продал машину - и потребовал 1 миллион долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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