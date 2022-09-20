Жизнь - боль: люди, у которых выдался не самый фееричный день

Иногда всё идёт совсем не по плану - в этом вся непредсказуемость нашей жизни. Главное - принимать её такой, какая она есть, а в случае чего - уметь посмеяться над собой. Ловите подборку случаев, когда людям не повезло, и их день испортили самые разные вещи.

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Спасибо, пообедал 0 Источник:

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Перед походом на просмотр футбольного матча фанаты собрались на барбекю. Один болельщик оставил гриль включённым на парковке. Сгорели восемь машин 0 Источник:

И как это тушить? 0 Источник:

Идеальный кадр 0 Источник:

"Когда сел покататься на колесе обозрения 4 минуты, но в итоге колесо сломалось. Пришлось ждать час на высоте, пока пожарная бригада нас достанет" 0 Источник:

Б - боль 0 Источник:

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В 2015 году техасский сантехник продал свой пикап Ford F250 с логотипом его компании. Однажды смотря телевизор, он увидел, что теперь его автомобилем пользуются сирийские террористы - те переоборудовали авто в мобильный противовоздушный комплекс 0 Источник: После этого сантехник решил подать в суд на дилера, которому продал машину - и потребовал 1 миллион долларов.

Когда у тебя дедлайны по проекту, а ноутбук решил поглючить 0 Источник:

И кто это придумал? 0 Источник:

Ложка застряла у девушки между нижними рядами зубов 0 Источник:

Вот незадача 0 Источник:

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"Просто не храните ключ для шин в бардачке" 0 Источник:

Бывают в жизни огорченья 0 Источник:

"Кто-то выстрелил в мою новую машину, которую я купил три дня назад" 0 Источник:

"Карта показывает, что мой правый наушник остался в Норвегии. Беда" 0 Источник: