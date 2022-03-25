15 прикольных кадров, которыми поделились в сети

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Иногда всем нам необходимо хоть немного подзарядиться позитивом. Взглянем на забавные снимки, которыми недавно поделились пользователи форума Reddit. Они доказывают, что жизнь любит преподносить нам странные и забавные сюрпризы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Жизнь Юмор люди подборка смешно смешные фото фото фотографии
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Селёдка тоже так случайно разложилась. :)
Ссыль если кому надо с подробностями.
https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557403/https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557403/