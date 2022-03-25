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15 прикольных кадров, которыми поделились в сети

15 прикольных кадров, которыми поделились в сети (16 фото)

Автор:
25 марта 2022 21:21
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Юмор   люди   подборка   смешно   смешные фото   фото   фотографии   
1954
16
Иногда всем нам необходимо хоть немного подзарядиться позитивом. Взглянем на забавные снимки, которыми недавно поделились пользователи форума Reddit. Они доказывают, что жизнь любит преподносить нам странные и забавные сюрпризы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   люди   подборка   смешно   смешные фото   фото   фотографии   
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6  комментариев
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41
al-lav 53 минуты назад
Вы не поверите.
Селёдка тоже так случайно разложилась. :)
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11k
поручик Ржевский 14 минут назад
Супное дерево дядюшки Ау.
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5k
Shtoppi 17 минут назад
<<В небе Нью-Йорка появилось огромное лицо Путина>>
Ссыль если кому надо с подробностями.
https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557403/https://www.kp.ru/daily/27375.5/4557403/
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20k
BiZ 55 минут назад
последняя - боль
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4k
sedoisever 2 часа назад
Стакан не треснул, а лопнул.
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