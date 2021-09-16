Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала

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У каждого из нас бывают дни, когда мы думаем, что все вокруг - против нас. Однако, это всего лишь законы жизни, ведь в ней есть место как хорошим, так и плохим моментам. Этим людям определенно не повезло, и они познали на себе, что такое "день не задался" - но даже в такие моменты они не унывали, а решили посмеяться над собой и опубликовать свои фейлы в сети.
"Сегодня на наш дом упало соседское огромное дерево. Как же нам не хватало этого единения с природой..."
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"В Австралии куча животных повсюду, говорите? Мы в Южной Африке тоже не скучаем. У меня, например, отменяется сегодня выход из дома"
"Кажется, мой папа сожалеет о том, что решил почистить водосточную канаву воздуходувкой для листьев"
"Я зажгла спичку, чтобы поджечь свечу в ванной, и свеча случайно упала из моей руки, прилетев прямо в корзину с бельем.. Оно начало гореть"
В 2003 году техник забыл отметить, что он удалил 24 болта во время обслуживания спутника Noaa-19. В результате спутник упал, что привело к ущербу в 135 тысяч долларов. Вот у кого точно был плохой день"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(Берёт "Мать", начинает трясти солонкой над тарелкой: "Да! Твою ж!! Мать!!!" - не сыпется)
(Берёт другую, наклоняет над тарелкой - крышка сваливается в тарелку, и вся соль туда же: "Бл&-а-а-а...")
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