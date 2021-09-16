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Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала

Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала (30 фото)

Автор:
16 сентября 2021 19:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   
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У каждого из нас бывают дни, когда мы думаем, что все вокруг - против нас. Однако, это всего лишь законы жизни, ведь в ней есть место как хорошим, так и плохим моментам. Этим людям определенно не повезло, и они познали на себе, что такое "день не задался" - но даже в такие моменты они не унывали, а решили посмеяться над собой и опубликовать свои фейлы в сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   
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3k
Mimik Час назад
Все херня! Живы? Руки-ноги целы? Тогда все преодолимо
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119k
arek14 2 минуты назад
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56k
Андрей 10 минут назад
- Официант, у меня на столе нет соли, принесите солонку!
- У нас два типа солонок: "Бл&" и "Мать".
- Принесите обе.
(Берёт "Мать", начинает трясти солонкой над тарелкой: "Да! Твою ж!! Мать!!!" - не сыпется)
(Берёт другую, наклоняет над тарелкой - крышка сваливается в тарелку, и вся соль туда же: "Бл&-а-а-а...")
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12k
Михалыч 17 минут назад
А может он просто очень внимательно изучал фильмографию Александры Серовой?

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8k
kirpal 24 минуты назад
Не завидую мужику с аллергией, вообще с волдырями. Моему мелкому делали так называемый "scratch test" на спине. Волдырей не было, но раздражение было почти на всех "царапинах". Так и ходим со шприцом (Epipen), под микроскопом читаем из чего сделаны продукты. Сильнейшая аллергия была на яйца, с годами прошла, уже сам жарит яйца, а вот с арахисом, пшеницой и другими всё плохо. Дома никаких орехов нет, хлеба (пшеничного) нет, других продуктов пшеничных тоже нет.

Остальное на картинках ремонтируется/вымывается.
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22
Шурман Час назад
Да вы боли не чувствовали , перелом ноги и пальцев о батарею , бежал выливать горшки за детьми , потеря высоты на 500 метров и сложение , отрывы локтевых суставов и ног , вот это боль , остальное это банальность , но не боль .
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