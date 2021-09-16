Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала

У каждого из нас бывают дни, когда мы думаем, что все вокруг - против нас. Однако, это всего лишь законы жизни, ведь в ней есть место как хорошим, так и плохим моментам. Этим людям определенно не повезло, и они познали на себе, что такое "день не задался" - но даже в такие моменты они не унывали, а решили посмеяться над собой и опубликовать свои фейлы в сети.

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"Сегодня на наш дом упало соседское огромное дерево. Как же нам не хватало этого единения с природой..." 0 Источник:

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"В Австралии куча животных повсюду, говорите? Мы в Южной Африке тоже не скучаем. У меня, например, отменяется сегодня выход из дома" 0 Источник:

"Кажется, мой папа сожалеет о том, что решил почистить водосточную канаву воздуходувкой для листьев" 0 Источник:

А вы знаете, как выглядит боль? 0 Источник:

"Теща позвала нас на ужин. Это была ловушка... Я и не знал, что придется собирать мебель" 0 Источник:

Кожа змеи - отличный подарок от собаки 0 Источник:

Тест, которому нужен тест 0 Источник:

Утро понедельника - оно такое 0 Источник:

Хозяин, смотри, что я сделал! 0 Источник:

"Сегодня мне сделали тесты на аллергию. Мое тело реагирует на каждый аллерген" 0 Источник:

"Я зажгла спичку, чтобы поджечь свечу в ванной, и свеча случайно упала из моей руки, прилетев прямо в корзину с бельем.. Оно начало гореть" 0 Источник:

Когда забыл закрыть окно ночью.. 0 Источник:

"Поскользнулся, вешая палку в душе, приземлился на унитаз" 0 Источник:

"Сегодня я понял, как классно иметь страховку.." 0 Источник:

"А я просто нес пакет из магазина, когда на улице было -25" 0 Источник:

"А в моей сумке взорвалась бутылка с соусом" 0 Источник:

Ничто не предвещало беды 0 Источник:

Машины после дождя в мороз. Владивосток 0 Источник:

"Птица сходила в туалет на мою термо-кружку. Конечно, прямо в отверстие для питья.." 0 Источник:

В 2003 году техник забыл отметить, что он удалил 24 болта во время обслуживания спутника Noaa-19. В результате спутник упал, что привело к ущербу в 135 тысяч долларов. Вот у кого точно был плохой день" 0 Источник:

"Коллега на работе моего отца случайно перепутал вещества, и высыпал в унитаз сухой лед" 0 Источник:

"Я приехал в Лондон, чтобы наконец увидеть Биг Бен..." 0 Источник:

"А я просто спустился в подвал дома сегодня утром, и нашел там это" 0 Источник:

Иногда утро начинается не с кофе 0 Источник:

"По ошибке взял горячую кастрюлю. Привет, волдыри" 0 Источник:

"В моей морозилке взорвалась банка колы" 0 Источник:

"Нашел червячка в шоколадке. Приятного аппетита" 0 Источник:

"Услышали грохот посреди ночи. Думали, что это вор. Лучше бы это был вор" 0 Источник: