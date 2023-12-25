Олимпийский чемпион Вик Уайлд отказался выступать на Олимпиаде без российского флага

Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Играх-2024 в Париже с рядом ограничений — это и нейтральный статус с полным запретом на демонстрацию национальных символов, и запрет на демонстрацию связей с российскими спортивными организациями.

В Олимпийского комитете России отказались финансово поддерживать спортсменов, которые согласятся на полную "нейтрализацию" и решат поехать на соревнования, поскольку таких атлетов уже нельзя назвать российскими и они попросту станут "заложниками чужих интересов". Добавим, что некоторые спортсмены в знак протеста уже начинают отказывать от участия в Олимпийских играх. На днях стало известно, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не станет выходить на международные состязания под нейтральным флагом.