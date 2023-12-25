Олимпийский чемпион Вик Уайлд отказался выступать на Олимпиаде без российского флага

Уже даже бывшие граждане США выступают против нейтрального статуса на соревнованиях.
Двухкратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что откажется от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, если ему запретят представлять Россию. О своём решении он рассказал журналистам ТАСС во время открытия новой экспозиции российского общества "Знание" на ВДНХ в Москве.
"Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане", — сказал спортсмен.
Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Играх-2024 в Париже с рядом ограничений — это и нейтральный статус с полным запретом на демонстрацию национальных символов, и запрет на демонстрацию связей с российскими спортивными организациями.
В Олимпийского комитете России отказались финансово поддерживать спортсменов, которые согласятся на полную "нейтрализацию" и решат поехать на соревнования, поскольку таких атлетов уже нельзя назвать российскими и они попросту станут "заложниками чужих интересов". Добавим, что некоторые спортсмены в знак протеста уже начинают отказывать от участия в Олимпийских играх. На днях стало известно, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не станет выходить на международные состязания под нейтральным флагом.
Вику Уайлду 37 лет. До 2012 года он выступал за сборную США. После женитьбы на сноубордистке Алёне Заварзиной получил гражданство РФ и перешёл в российскую сборную. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году завоевал золотую медаль в параллельном слаломе, на Играх-2022 в Пекине стал бронзовым призёром в параллельном гигантском слаломе.
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