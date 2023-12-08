МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в летний Играх-2024 в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации. Однако до соревнований будут допущены только те атлеты, которые сумели или успевают пройти квалификацию по своим видам спорта.





В среду, 6 декабря, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что на олимпийском саммите МОК спортивные чиновники придут к положительному решению в отношении допуска России до летних Игр. Однако он отметил, что количество российских спортсменов на Олимпиаде будет близиться к минимуму, поскольку большинство отборочных турниров заканчиваются в ближайшее время, и атлеты попросту не успеют пройти квалификацию.