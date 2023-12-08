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МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже

МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже

Автор:
08 декабря 2023 17:54
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2024   Россия   допуск   мок   нейтральный статус   спортсмены   
1319
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Одним из условий стал нейтральный статус атлетов.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в летний Играх-2024 в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации. Однако до соревнований будут допущены только те атлеты, которые сумели или успевают пройти квалификацию по своим видам спорта.


В среду, 6 декабря, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что на олимпийском саммите МОК спортивные чиновники придут к положительному решению в отношении допуска России до летних Игр. Однако он отметил, что количество российских спортсменов на Олимпиаде будет близиться к минимуму, поскольку большинство отборочных турниров заканчиваются в ближайшее время, и атлеты попросту не успеют пройти квалификацию.

Добавим, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил во вторник, что не видит ничего страшного в нейтральном статусе спортсменов, поскольку российские атлеты уже трижды выступали на Олимпиадах под белым флагом.


"Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе, тем более мы уже были нейтральными на трёх Олимпиадах. Меня возмущает, когда спортсмены, уже выигравшие олимпийские награды, больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо. Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам. То есть вы, ребята, свои медали уже выиграли, а остальным что, не надо? И причём так говорят даже люди, которые выиграли награды в нейтральном статусе — на трёх Олимпиадах, напоминаю", — сказал Губерниев.


Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Метки: Олимпиада-2024   Россия   допуск   мок   нейтральный статус   спортсмены   
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30  комментариев
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3k
Yus 2 часа назад
Какая на(х)рен нейтральность? Ты либо за свою страну, либо против. То что Губерниев там бухтит, этот лично его, "нейтральное" дело. "Мы за Францию", "Мы за Канаду", "Мы за Буркина-Фасо", а "ВОТ конкретно мы, куча неопределенного г(о)вна", и ведь поедут, и будут нейтральных медалек добиваться. Потому что им нас(р)ать на Россию, им важен личный результат.
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618
skorpin Минуту назад
Дмитрий Губерниев ??????????? капец нашли авторитетное мнение !!!!!!!!!!!!!!!
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15k
Дядюшка Ау 2 минуты назад
Это позор. В те времена, когда солдаты РФ гибнут на войне, ехать под белым флагом... Это власовщина и позор. Хотят в нейтральном - пусть в нейтральном, но без гражданства РФ.
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−4
oleg 14 минут назад
всегда кринжую с таких высеров "нейтральные, значит против родины, да нахрен туда ехать в белых тряпочка и тд и тп", которые тяжелее своего члена ничего не держали. готовишься всю жизнь, впахиваешь на каждой тренировке, готовишься к соревнованиям за свой счет, свои деньги, свое время. ты будешь соревноваться с сильнейшими людьми, а не с другими странами? хотят под нейтральным! да я только за, Пусть едут и надирают там всем одно место. а таким как ты, я бы посоветовал заткнуться, ты никто и звать тебя никак, чтобы решать кому ехать, а кому нет. второй вопрос для неадеквата - с хера и выступление под нейтральным флагом, это "против". я так же скажу - если ты не трахаешь собак, значит твой отец гей, и точка. Так что, можешь позвонить своему отцу и поздравить.

Для спортсмена важнее всего его достижение
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6k
sumrаknn 21 минуту назад
олимпиада для губерниева - большой доход , большие деньги, эта мразь за деньги хоть как инизится сама и других унизит. самим отказаться - как в 1980-м американцы, а перед этим мы. нет России нет денег - плакать будут.
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Пошли эти МОКи и ВАДы со своими хотелкакми... в сад!
Пусть на своих трансгендеров и бородатых женщин любуются.
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1k
Тордион 39 минут назад
Это не нейтральность. Это иначе называется, Человек, отказавшийся от своей Родины называется изгой. И Родина должна гнать его из своих пределов поганой метлой. Полагаю начать следует с Губерниева. (Если что у меня медалей нет)
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−4
oleg Тордион 13 минут назад
всегда кринжую с таких высеров людей, которые тяжелее своего члена ничего не держали. готовишься всю жизнь, впахиваешь на каждой тренировке, готовишься к соревнованиям за свой счет, свои деньги, свое время. ты будешь соревноваться с сильнейшими людьми, а не с другими странами? хотят под нейтральным! да я только за, Пусть едут и надирают там всем одно место. а таким как ты, я бы посоветовал заткнуться, ты никто и звать тебя никак, чтобы решать кому ехать, а кому нет. второй вопрос для неадеквата - с хера и выступление под нейтральным флагом, это "против". я так же скажу - если ты не трахаешь собак, значит твой отец гей, и точка. Так что, можешь позвонить своему отцу и поздравить.
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115k
Z_Павел Юрьевич_V 41 минуту назад
МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в ПарижеПосмотреть
МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже
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55k
Мойша 43 минуты назад
Никакого нейтрального статуса, никакой дискриминации по политическим мотивам. Только на ОБЩИХ условиях. А взносы - соревнования вперед. Если МОК упрется - значит идет лесом. Есть игры доброй воли, и без клопов, блох и вшей.
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484
0ptimist 50 минут назад
Начнем с того, что поднимая белый флаг, спортсмен автоматически приравнивается к сдающемуся, т. е. проигравшему! В то время, когда люди на линии СВО воюют за нашу страну, в том числе и наш флаг - поднимать белый флаг это равносильно признанию в потакательстве сшп и европе вместе взятым! Поэтому ни уважения таким спортсменам, ни почести не должно быть!
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−4
oleg 0ptimist 13 минут назад
всегда кринжую с таких высеров людей, которые тяжелее своего члена ничего не держали. готовишься всю жизнь, впахиваешь на каждой тренировке, готовишься к соревнованиям за свой счет, свои деньги, свое время. ты будешь соревноваться с сильнейшими людьми, а не с другими странами? хотят под нейтральным! да я только за, Пусть едут и надирают там всем одно место. а таким как ты, я бы посоветовал заткнуться, ты никто и звать тебя никак, чтобы решать кому ехать, а кому нет. второй вопрос для неадеквата - с хера и выступление под нейтральным флагом, это "против". я так же скажу - если ты не трахаешь собак, значит твой отец гей, и точка. Так что, можешь позвонить своему отцу и поздравить.

сидит такой ваня, делает подмену понтий как ему удобно. это как с зеками, которые живут по одним понятиям, а надаешь по роже, сразу мусорятся
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469
Антон 52 минуты назад
Надо поехать и во время открытия выйти на стадион с флагами своей страны. Причём, флаг должен нести каждый спортсмен! А потом пусть выгоняют. Свои игры сделаем.
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4k
Сергей С 52 минуты назад
Автор харош постить ГАВНО. МОК НЕ ДОПУСТИЛ РФ!!!! Под нейтральным флагом сейчас могут выступать только предатели. Считаю, что МОК является террористической организацией, которую надо запретить на территории РФ
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13k
кира Час назад
В смысле? Последний шанс получить взнос в МОК от России? Авось хоть так денег дадут, а то подгорает? Еще бы бусы предложили!
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67k
Андрей 2 часа назад
Тест на гражданина своей страны.
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13k
Андрей А 2 часа назад
Ну хоть как-то хочется унизить Россию после всех пройобов Европы.
Вот только унижать там будут спортсменов не понятной страны в нейтральном статусе и с флагом капитулянтов.
Не надо их называть россиянами!!
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391k
Алексей 2 часа назад
ну вот и посмотрим кому покуй на флаг и гимн
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379
iskra Алексей Час назад
Так давно пора смотреть. Надо всех, кто нейтрально выступал,лишить гражданства.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Это называется синдром отмены.
Пусть идут нах@й со своими говноигрищами
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