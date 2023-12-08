МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже

Одним из условий стал нейтральный статус атлетов.
Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским атлетам участвовать в летний Играх-2024 в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации. Однако до соревнований будут допущены только те атлеты, которые сумели или успевают пройти квалификацию по своим видам спорта.
В среду, 6 декабря, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил уверенность, что на олимпийском саммите МОК спортивные чиновники придут к положительному решению в отношении допуска России до летних Игр. Однако он отметил, что количество российских спортсменов на Олимпиаде будет близиться к минимуму, поскольку большинство отборочных турниров заканчиваются в ближайшее время, и атлеты попросту не успеют пройти квалификацию.
Добавим, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил во вторник, что не видит ничего страшного в нейтральном статусе спортсменов, поскольку российские атлеты уже трижды выступали на Олимпиадах под белым флагом.
"Я считаю, что не было бы ничего страшного, если бы мы поехали выступать на соревнования в нейтральном статусе, тем более мы уже были нейтральными на трёх Олимпиадах. Меня возмущает, когда спортсмены, уже выигравшие олимпийские награды, больше всех начинают вопить, что ситуация изменилась, сейчас никуда ехать не надо. Я усматриваю в этом эгоизм и издевательское отношение к стране и спортсменам. То есть вы, ребята, свои медали уже выиграли, а остальным что, не надо? И причём так говорят даже люди, которые выиграли награды в нейтральном статусе — на трёх Олимпиадах, напоминаю", — сказал Губерниев.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник:
- Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам
- «Это неприемлемо»: российским и белорусским спортсменам предложили поехать на Олимпиаду-2024 в составе «сборной беженцев»
- Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже
- МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх
- Российским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпиаде-2024 в Париже
Для спортсмена важнее всего его достижение
Пусть на своих трансгендеров и бородатых женщин любуются.
сидит такой ваня, делает подмену понтий как ему удобно. это как с зеками, которые живут по одним понятиям, а надаешь по роже, сразу мусорятся
Вот только унижать там будут спортсменов не понятной страны в нейтральном статусе и с флагом капитулянтов.
Не надо их называть россиянами!!
Пусть идут нах@й со своими говноигрищами