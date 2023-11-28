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«Французы, проснитесь!»: в Лионе устроили массовую акцию против исламизации страны

«Французы, проснитесь!»: в Лионе устроили массовую акцию против исламизации страны

Автор:
28 ноября 2023 14:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: lion   Видео   исламизация   протест   франция   шествие   
1435
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Ещё несколько лет назад такое невозможно было представить.

Жители французского Лиона устроили ночное шествие. Жгли фаеры и выкрикивали лозунги: «Французы, проснитесь, вы - дома!» И требовали остановить исламизацию республики.

А в начале ноября ультраправые вооружились палками и бейсбольными битами, и пришли на мероприятие в пригороде Лиона.

Около 50 членов ультраправых групп атаковали в субботу 11 ноября конференцию организации Palestine 69 в 5-м округе Лиона, - сообщили в полиции.

Тогда пострадало 3 человека, самого активного ультраправого задержали.

Но ещё ярче выступили фермеры из департамента Ардеш. Они были очень недовольны постоянным ростом цен на энергию и удобрения, к тому же им постоянно увеличивают налоги и сборы. Поэтому аграрии вывалили перед местной префектурой грузовик с навозом.

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Метки: lion   Видео   исламизация   протест   франция   шествие   
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7  комментариев
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kolobok263 43 минуты назад
у нас недолго ждать осталось, если больше чурок завозить будем
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thrashbox 15 минут назад
Опоздали немношк, лет на 20 с этим.
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
Я бы озаглавил акцию: Французы, проснитесь, вы давно не дома.
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62k
pynh Полчаса назад
скакать когда будут?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Чтобы остановить исламизацию, рожать надо. А так, это всё пустые слова и напрасные потуги. Пущать, не пущать к себе беженцев или "ценных специалистов" - это всё, в конечном итоге, дело большего или меньшего времени до печального итога. Если коренное население старое, тает или не прирастает, а пришельцы плодятся с завидным постоянством, то изменить ничего невозможно.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Проснулись что-ли... Или - очередной пук в штаны...?
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