«Французы, проснитесь!»: в Лионе устроили массовую акцию против исламизации страны

Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил

Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам

Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших...

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