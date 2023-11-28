«Французы, проснитесь!»: в Лионе устроили массовую акцию против исламизации страны

Ещё несколько лет назад такое невозможно было представить.
Жители французского Лиона устроили ночное шествие. Жгли фаеры и выкрикивали лозунги: «Французы, проснитесь, вы - дома!» И требовали остановить исламизацию республики.
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А в начале ноября ультраправые вооружились палками и бейсбольными битами, и пришли на мероприятие в пригороде Лиона.
Около 50 членов ультраправых групп атаковали в субботу 11 ноября конференцию организации Palestine 69 в 5-м округе Лиона, - сообщили в полиции.
Тогда пострадало 3 человека, самого активного ультраправого задержали.
Но ещё ярче выступили фермеры из департамента Ардеш. Они были очень недовольны постоянным ростом цен на энергию и удобрения, к тому же им постоянно увеличивают налоги и сборы. Поэтому аграрии вывалили перед местной префектурой грузовик с навозом.
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