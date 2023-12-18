Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна

Об этом заявила главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных соревнованиях без символики своей страны, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. По её словам, для лучшей в мире команды ещё раз согласиться на условия Европейского гимнастического союза было бы позором.
"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.
Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", — заявила Винер.
Отмечается, что в 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Однако российские гимнастки не смогут поучаствовать в чемпионате Европы из-за Европейского гимнастического союза, который 1 декабря запретил спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей эгидой. Добавим, что российская сборная на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира в 2021 году была вынуждена выступать без флага и гимна страны.
К слову, сегодня в сети появилось видео с пловцом Михаилом Вековищевым, который вышел на старт в Петербурге в национальном наряде. Своё решение надеть русскую рубаху и картуз он объяснил реакцией на постановление МОК, который запретил российским спортсменам идентифицировать себя со своей страной.
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По скольку практически все первые места занимают спортсмены из России.