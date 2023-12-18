Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна

Сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных соревнованиях без символики своей страны, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. По её словам, для лучшей в мире команды ещё раз согласиться на условия Европейского гимнастического союза было бы позором.

"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.





Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", — заявила Винер.