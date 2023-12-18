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Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна

Российские гимнастки не будут участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна

Автор:
18 декабря 2023 18:25
Сообщество : Спорт
Метки: Ирина Винер   государственные символы   международные соревнования   отказ   сборная   художественная гимнастика   
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Об этом заявила главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных соревнованиях без символики своей страны, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. По её словам, для лучшей в мире команды ещё раз согласиться на условия Европейского гимнастического союза было бы позором.



"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.


Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", — заявила Винер.

Отмечается, что в 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Однако российские гимнастки не смогут поучаствовать в чемпионате Европы из-за Европейского гимнастического союза, который 1 декабря запретил спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей эгидой. Добавим, что российская сборная на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира в 2021 году была вынуждена выступать без флага и гимна страны.

К слову, сегодня в сети появилось видео с пловцом Михаилом Вековищевым, который вышел на старт в Петербурге в национальном наряде. Своё решение надеть русскую рубаху и картуз он объяснил реакцией на постановление МОК, который запретил российским спортсменам идентифицировать себя со своей страной.

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Метки: Ирина Винер   государственные символы   международные соревнования   отказ   сборная   художественная гимнастика   
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17  комментариев
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Браво Ирина Александровна
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6k
livaneth 3 минуты назад
Не понятно только, для чего так долго терпели. Страну не допустили - страна и не поехала. Если кто-то захотел соревноваться лично от своего имени - это дорога должна быть в одну сторону.
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38k
russger 3 минуты назад
Эти девушки больше "мужики", чем те, кто согласился под белым флагом выступать
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251
Сергей Сахаровский 7 минут назад
а может это связано с новостью, что не дадут спортсменам денег, кто поедет туда на таких условиях?
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13
Валентин Шинаков 8 минут назад
Хватит позорится уже!!
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13
Валентин Шинаков 8 минут назад
Ну наконец то!
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7k
tamin 8 минут назад
Аплодирую стоя.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 37 минут назад
США хотят удалить гимнастику из Олимпийских видов спорта.
По скольку практически все первые места занимают спортсмены из России.
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16k
GROMOZEKA 38 минут назад
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
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20k
anpetrof 44 минуты назад
Правильно! Не с этим же там соревноваться...
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3k
portroy 51 минуту назад
Очень правильно! Раз запрещают, то и не надо участвовать. А деньги, запланированные на эти не дешевые соревнования, передать детским спортивным школам в Сибирь и на Дальний Восток.
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748
Казак Час назад
"Узнаю, кто с отцом общается - прокляну!" (Любовь и голуби)
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35k
Fat Lynx Час назад
Ну... красавицы!
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31k
Владимир Час назад
Ну наконец то хоть кто то понял, что быть клоуном с белым флагом в этом позорище малость не комильфо.
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4k
Горожанин Час назад
Надо во всех видах спорта создавать свои лиги с союзниками и всеми заинтересованными и свободными спортивными организациями мира. Делать свои олимпиады. В боксе, единоборствах это прекрасно работает. И стать в спорте на две гоовы лучше всего Запада. Запад объявил России тотальную войну во всех сферах. Чем мечтать о том, что можно договориться с Западом, найти общий язык, тем западный фашизм будет этим пользоваться. Неужели нельзя понять, у Запада стратегическая одна цель - уничтожение России, и это без всякой привязки к Украине. Это западная фашистская гегетика. Так нужно действовать, а не надеятся на взаимопонимание. Действовать, в том числе, и в спорте. Гимнастки правильно сделали, что отказались быть рядом с фашистами и фашизмом.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Все 5ть стадий прошли, от Отрицания до Принятия.
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Burzum
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