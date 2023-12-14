МОК назвал неверное количество россиян, получивших лицензии на участие в Играх-2024

В соревнованиях примут всего несколько российских атлетов. Если примут. Есть и те, кто уже отказался.
Международный олимпийский комитет (МОК) обновил данные о количестве российских и белорусских спортсменов, которые смогут принять участие в летних Играх-2024 в Париже. Ранее в МОК указали, что лицензии на участие в соревнованиях получили восемь российских и трое белорусских атлетов. Однако в новом заявлении говорится о шести россиянах и пяти белорусах.
Такое количество спортсменов кажется издевательством на фоне громкого заявления МОК от 8 декабря, когда организация объявила о допуске российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм. И это не считая жёстких ограничений, которые установили россиян и белорусов. Помимо того, что саммит МОК проходил в период, когда все отборочные соревнования уже завершились, и большинство спортсменов чисто физически уже не успевали пройти отбор, им также поставили несколько условий. Во-первых, они могут принимать участие только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), во-вторых, к Играм не допустят атлетов, которые поддерживают агрессию России или имеют связи с вооружёнными силами или с органами безопасности России и Белоруссии.
Самое смешное в этой истории, что из-за такого ничтожного количества допущенных к соревнованиям российских спортсменов некоторые страны решили бойкотировать Олимпийские игры. Главы стран Балтии обратились в МОК с требованием отменить своё решение, а президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил всем странам-единомышленникам организовать "хорошо скоординированный" бойкот.
Глава МОК Томас Бах отверг требование этих стран и заявил, что несогласным государствам "разрешено иметь разные политические взгляды", но отдельных спортсменов нельзя наказывать за действия их правительства. Также он напомнил им, что конфликт на востоке Европы является одним из 28 происходящих по всему миру на сегодняшний день.
Что касается российских спортсменов, то не все согласны участвовать в Олимпиаде на представленных МОК условиях. Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников, к примеру, уже отказался от участия в Играх.
Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.
Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу", — сказал двукратный призер Олимпийских игр-2020 года Климент Колесников.
Источник:
- Россия без Олимпиады: неоднозначная реакция интернет-сообщества
- МОК запретил участвовать российским и белорусским атлетам в Азиатских играх
- Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Беларусь поучаствовать в Азиатских играх
- Британию лишили отбора на Игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам
- Объявлены места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 года
мне вообще непонятно, почему на эти игрища, на таких позорных условиях, вообще хоть кто-то поедет, что от России, что от Белоруссии?
Это риторический вопрос...
Умерла Олимпиада, ну и хорошо !