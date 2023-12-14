МОК назвал неверное количество россиян, получивших лицензии на участие в Играх-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил данные о количестве российских и белорусских спортсменов, которые смогут принять участие в летних Играх-2024 в Париже. Ранее в МОК указали, что лицензии на участие в соревнованиях получили восемь российских и трое белорусских атлетов. Однако в новом заявлении говорится о шести россиянах и пяти белорусах.





Такое количество спортсменов кажется издевательством на фоне громкого заявления МОК от 8 декабря, когда организация объявила о допуске российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм. И это не считая жёстких ограничений, которые установили россиян и белорусов. Помимо того, что саммит МОК проходил в период, когда все отборочные соревнования уже завершились, и большинство спортсменов чисто физически уже не успевали пройти отбор, им также поставили несколько условий. Во-первых, они могут принимать участие только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), во-вторых, к Играм не допустят атлетов, которые поддерживают агрессию России или имеют связи с вооружёнными силами или с органами безопасности России и Белоруссии.