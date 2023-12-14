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МОК назвал неверное количество россиян, получивших лицензии на участие в Играх-2024

МОК назвал неверное количество россиян, получивших лицензии на участие в Играх-2024

Автор:
14 декабря 2023 16:21
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   Париж   Россия   допуск   мок   олимпийские игры   условия   
1298
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В соревнованиях примут всего несколько российских атлетов. Если примут. Есть и те, кто уже отказался.

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил данные о количестве российских и белорусских спортсменов, которые смогут принять участие в летних Играх-2024 в Париже. Ранее в МОК указали, что лицензии на участие в соревнованиях получили восемь российских и трое белорусских атлетов. Однако в новом заявлении говорится о шести россиянах и пяти белорусах.


Такое количество спортсменов кажется издевательством на фоне громкого заявления МОК от 8 декабря, когда организация объявила о допуске российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм. И это не считая жёстких ограничений, которые установили россиян и белорусов. Помимо того, что саммит МОК проходил в период, когда все отборочные соревнования уже завершились, и большинство спортсменов чисто физически уже не успевали пройти отбор, им также поставили несколько условий. Во-первых, они могут принимать участие только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), во-вторых, к Играм не допустят атлетов, которые поддерживают агрессию России или имеют связи с вооружёнными силами или с органами безопасности России и Белоруссии.

Самое смешное в этой истории, что из-за такого ничтожного количества допущенных к соревнованиям российских спортсменов некоторые страны решили бойкотировать Олимпийские игры. Главы стран Балтии обратились в МОК с требованием отменить своё решение, а президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил всем странам-единомышленникам организовать "хорошо скоординированный" бойкот.


Глава МОК Томас Бах отверг требование этих стран и заявил, что несогласным государствам "разрешено иметь разные политические взгляды", но отдельных спортсменов нельзя наказывать за действия их правительства. Также он напомнил им, что конфликт на востоке Европы является одним из 28 происходящих по всему миру на сегодняшний день.

Что касается российских спортсменов, то не все согласны участвовать в Олимпиаде на представленных МОК условиях. Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников, к примеру, уже отказался от участия в Играх.


Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.


Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу", — сказал двукратный призер Олимпийских игр-2020 года Климент Колесников.

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Метки: Белоруссия   Париж   Россия   допуск   мок   олимпийские игры   условия   
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20  комментариев
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16k
Kucher 2 часа назад
Не поедут РОССИЙСКИЕ атлеты выступать под нейтральной белой тряпкой, попутно осуждая свою Родину. Те кто туда поедут - манкурты нейтральные, без роду, без племени.
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19k
Shtoppi 3 минуты назад
да пошел этот долбанный мок нах_й!!!
мне вообще непонятно, почему на эти игрища, на таких позорных условиях, вообще хоть кто-то поедет, что от России, что от Белоруссии?
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412
алекс 7 минут назад
А знаете что бы сделало США в этой ситуации? Перестали бы платить МОК взносы!
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1k
Валерий 15 минут назад
Ху№се .У этих п№доров ещё и лицензию получить ?На согласие на анал?
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13k
Андрей А 16 минут назад
Если спортсмен выступает под флагом России-он российский спортсмен, если под нейтральным-он спортсмен без страны, зачем их называть россиянами?
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−6
_BigSanta_ 20 минут назад
Все такие умные :) А чего вы Бивола, Гассиев или Бетербиева не осуждаете что они гражданство сменили ради бокса?
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5k
Владимир 21 минуту назад
для тех кто поедет,я бы добавил месте мок ,чтобы перед выступлением на стадион на коленях заползали и скулили.я думаю они и на это согласятся.они же всю жизнь готовились,а другого не умеют.или не хотят.
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12k
Трив 21 минуту назад
Всем уже понятно, что это "их" Олимпийские игры. Нам нужно делать наши.
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Великая честь участвовать в соревнованиях разрешённых допинговых наркоманов, педерастов, трансвеститов и бородатых женщин.
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9k
Vалѣнтиныч 45 минут назад
Израиль поедет?
Это риторический вопрос...
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1k
Татьяна Баженова 50 минут назад
Медали и рекорды этой Олимпиады нельзя считать законными, потому что они будут завоеваны в отсутствии сильнейших конкурентов.
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20k
Robin Hood 53 минуты назад
МОК - сборище пропиндосных педерастов. Накуй всех их.
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18k
MarkovAlexandr Час назад
"Главы стран Балтии обратились в МОК с требованием отменить своё решение, а президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил всем странам-единомышленникам организовать "хорошо скоординированный" бойкот." - внезапно! А чего это они?
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2k
Илья 2 часа назад
Олимпиада мертва
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