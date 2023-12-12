FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3429 постов • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
«Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг

«Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг

Автор:
12 декабря 2023 14:33
Сообщество : Спорт
Метки: ufc   Дана Уайт   запрет   нейтральный статус   олимпиада   флаг   
1215
7
1

А вот Международный Олимпийский комитет решил иначе.

Ещё лет 10 назад об Уайте толком никто и не знал. А потом турнир UFC стал очень популярен и вместе с ним на поверхность вынырнул и его директор.

И каждый раз, когда его спрашивают о допуске россиян, о том, что их надо «отменить» и «запретить», он обычно отвечает матом. Потом успокаивается и говорит более корректно:

Всегда, когда имеешь дело с этими сумасшедшими, у этих людей бывают проблемы с флагами, но не у меня. (Тебе всё равно?) Мне всё равно. (Неважно, что это за флаг?). Мне всё равно. Если ты поддерживаешь то место, откуда родом на 100%, то что в этом плохого? Неважно, что чувствуют другие люди. У нас здесь много русских. (Они тоже хорошо дерутся). Они - часть этой компании. Мы подписали с ними контракт. Мы не собираемся запрещать им соревноваться, запрещать им драться, только потому что они из России. Конечно, они могут соревноваться. Безусловно. Они могут приехать сюда, драться и содержать свои семьи.

О допуске россиян к международным турнирам размышлял и Международный Олимпийский комитет (МОК) - на это ушло почти 2 года. В итоге комитет постановил: россияне и белорусы участвовать в Олимпиаде могут, но строго под нейтральным флагом. Заодно они должны не поддерживать свои страны, не общаться на конкретные темы - им вообще лучше помалкивать и улыбаться.

В России такие условия посчитали неприемлемыми:

Старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко наотрез отказалась от таких соревнований:

Мы примем участие лишь при нашем условии отмены унизительных требований.

Однако часть спортсменов на Олимпиаду всё-таки поедет: 8 спортсменов из России и 3 из Белоруссии. По этому поводу высказалась многократная олимпийская чемпионка и самая титулованная фигуристка Ирина Роднина.

Олимпийский комитет, руководство страны, а также сами спортсмены будут решать, стоит ли ехать на Олимпиаду, учитывая, что МОК допустил россиян лишь частично. Мой взгляд на ситуацию не важен. Принять участие смогут те спортсмены, кто получил допуск, а значит, они прошли квалификацию.

Когда её спросили, как бы поступила она в такой ситуации, Роднина ответила уклончиво:

Сравнивать те времена с нынешними неправильно, непонятно, почему мы всё время живем с оглядкой на прошлое. Мы занимались любительским спортом, и для нас было понятно, что если страна откажется от участия в соревнованиях, то спортсмены никуда не поедут. Сегодня же спорт профессиональный.

Тем не менее, большинство наших атлетов будущую Олимпиаду в Париже проигнорировало. Кто-то не хочет улыбаться и соблюдать все положенные условия, ну а кто-то считает, что обстановка там будет не самая дружелюбная и спортивная.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: ufc   Дана Уайт   запрет   нейтральный статус   олимпиада   флаг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Андрей Полчаса назад
То, что спортсмены всю жизнь положили на то, чтобы поехать на Олимпиаду, тренировались и всё такое - наши РВСН тоже всю жизнь тренировались, чтобы с честью выполнить свой долг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369
DrEris 15 минут назад
МОК и ВАДА это вообще лицемерные придурки, их надо вообще разогнать как пьяный балаган
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

263836



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Прикол#авто аварии#позитив#забавно#история#Еда#закон
#интересно#автомобили#Юмор#ДТП#кино#США#улыбнуло#фильм#Ynews#штраф
#животные#автомир#люди#аварии#интересное#факты#Автовсячина#дети#собака#ГИБДД
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Главный спортивный бан: запрещенный на Олимпиаде гимн России и его альтернативы Главный спортивный бан: запрещенный на Олимпиаде гимн России и его альтернативы «Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить Лайме Вайкуле приезжать в Россию «Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить... Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение общими правилами? Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение общими... «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета поддержал возвращение россиян на международную арену «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях»: глава олимпийского комитета...

На что жалуетесь?

Вернуться