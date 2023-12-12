«Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг

И каждый раз, когда его спрашивают о допуске россиян, о том, что их надо «отменить» и «запретить», он обычно отвечает матом. Потом успокаивается и говорит более корректно:

Всегда, когда имеешь дело с этими сумасшедшими, у этих людей бывают проблемы с флагами, но не у меня. (Тебе всё равно?) Мне всё равно. (Неважно, что это за флаг?). Мне всё равно. Если ты поддерживаешь то место, откуда родом на 100%, то что в этом плохого? Неважно, что чувствуют другие люди. У нас здесь много русских. (Они тоже хорошо дерутся). Они - часть этой компании. Мы подписали с ними контракт. Мы не собираемся запрещать им соревноваться, запрещать им драться, только потому что они из России. Конечно, они могут соревноваться. Безусловно. Они могут приехать сюда, драться и содержать свои семьи.