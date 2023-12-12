«Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг

А вот Международный Олимпийский комитет решил иначе.
Ещё лет 10 назад об Уайте толком никто и не знал. А потом турнир UFC стал очень популярен и вместе с ним на поверхность вынырнул и его директор.
И каждый раз, когда его спрашивают о допуске россиян, о том, что их надо «отменить» и «запретить», он обычно отвечает матом. Потом успокаивается и говорит более корректно:
Всегда, когда имеешь дело с этими сумасшедшими, у этих людей бывают проблемы с флагами, но не у меня. (Тебе всё равно?) Мне всё равно. (Неважно, что это за флаг?). Мне всё равно. Если ты поддерживаешь то место, откуда родом на 100%, то что в этом плохого? Неважно, что чувствуют другие люди. У нас здесь много русских. (Они тоже хорошо дерутся). Они - часть этой компании. Мы подписали с ними контракт. Мы не собираемся запрещать им соревноваться, запрещать им драться, только потому что они из России. Конечно, они могут соревноваться. Безусловно. Они могут приехать сюда, драться и содержать свои семьи.
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О допуске россиян к международным турнирам размышлял и Международный Олимпийский комитет (МОК) - на это ушло почти 2 года. В итоге комитет постановил: россияне и белорусы участвовать в Олимпиаде могут, но строго под нейтральным флагом. Заодно они должны не поддерживать свои страны, не общаться на конкретные темы - им вообще лучше помалкивать и улыбаться.
В России такие условия посчитали неприемлемыми:
Старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко наотрез отказалась от таких соревнований:
Мы примем участие лишь при нашем условии отмены унизительных требований.
Однако часть спортсменов на Олимпиаду всё-таки поедет: 8 спортсменов из России и 3 из Белоруссии. По этому поводу высказалась многократная олимпийская чемпионка и самая титулованная фигуристка Ирина Роднина.
Олимпийский комитет, руководство страны, а также сами спортсмены будут решать, стоит ли ехать на Олимпиаду, учитывая, что МОК допустил россиян лишь частично. Мой взгляд на ситуацию не важен. Принять участие смогут те спортсмены, кто получил допуск, а значит, они прошли квалификацию.
Когда её спросили, как бы поступила она в такой ситуации, Роднина ответила уклончиво:
Сравнивать те времена с нынешними неправильно, непонятно, почему мы всё время живем с оглядкой на прошлое. Мы занимались любительским спортом, и для нас было понятно, что если страна откажется от участия в соревнованиях, то спортсмены никуда не поедут. Сегодня же спорт профессиональный.
Тем не менее, большинство наших атлетов будущую Олимпиаду в Париже проигнорировало. Кто-то не хочет улыбаться и соблюдать все положенные условия, ну а кто-то считает, что обстановка там будет не самая дружелюбная и спортивная.
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