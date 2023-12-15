Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе

Это болезненная для всех нас тема, уверен, вы неоднократно обсуждали между собой потенциальное участие спортсменов в Играх в нейтральном статусе, мнения высказываются полярные. Как глава ОКР озвучиваю четкую позицию - мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях, стремятся представлять Россию и отстаивать честь страны и команды, свою спортивную честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый, как справедливо заметил президент, имеет право сделать свой выбор. Но нужно помнить, что, соглашаясь на «нейтрализацию», спортсмены становятся заложниками чужих интересов. И мы настоятельно рекомендуем досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий, чтобы четко понимать меру и последствия принимаемой персональной ответственности.