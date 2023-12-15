Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе

Также их не допустят к Играм Дружбы, которые пройдут в РФ.
Международный олимпийский комитет (МОК) долго думал и решил: российских и белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в Париже допустить. Но строго в нейтральном статусе - без флага и гимна. Плюс им нельзя будет ничего говорить о текущих событиях.
Такие условия возмутили наших спортивных функционеров. И они чуть не в один голос заявили, что на таких соревнованиях российским спортсменам делать нечего. Хотя всё же нашлось несколько атлетов, которые со всеми требованиями МОК согласились:
Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом).
По этому поводу выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:
Это болезненная для всех нас тема, уверен, вы неоднократно обсуждали между собой потенциальное участие спортсменов в Играх в нейтральном статусе, мнения высказываются полярные. Как глава ОКР озвучиваю четкую позицию - мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях, стремятся представлять Россию и отстаивать честь страны и команды, свою спортивную честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый, как справедливо заметил президент, имеет право сделать свой выбор. Но нужно помнить, что, соглашаясь на «нейтрализацию», спортсмены становятся заложниками чужих интересов. И мы настоятельно рекомендуем досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий, чтобы четко понимать меру и последствия принимаемой персональной ответственности.
И добавил:
Спортсмены должны отказаться и от НОК (национального олимпийского комитета). В этой ситуации, возвращаясь к решению МОК, любой спортсмен, решивший участвовать в Олимпиаде и получающий поддержку НОК, нарушает правило. Среди тех, кто получит от нас деньги, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию.
Говоря проще: если спортсмены выбирают нейтральный статус, то соревнуются за свой счёт. Перелёты, гостиницы, форма, остальные расходы - всё из своего кармана. Ещё их не допустят к Играм Дружбы. Так постановил Олимпийский комитет России.
Источник:
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