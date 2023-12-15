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Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе

Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе

Автор:
15 декабря 2023 17:07
Сообщество : Спорт
Метки: Париж   Станислав Поздняков   гимн   запрет   мок   нейтральный статус   олимпиада   флаг   
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Также их не допустят к Играм Дружбы, которые пройдут в РФ.

Международный олимпийский комитет (МОК) долго думал и решил: российских и белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в Париже допустить. Но строго в нейтральном статусе - без флага и гимна. Плюс им нельзя будет ничего говорить о текущих событиях.

Такие условия возмутили наших спортивных функционеров. И они чуть не в один голос заявили, что на таких соревнованиях российским спортсменам делать нечего. Хотя всё же нашлось несколько атлетов, которые со всеми требованиями МОК согласились:

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом).

По этому поводу выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:

Это болезненная для всех нас тема, уверен, вы неоднократно обсуждали между собой потенциальное участие спортсменов в Играх в нейтральном статусе, мнения высказываются полярные. Как глава ОКР озвучиваю четкую позицию - мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях, стремятся представлять Россию и отстаивать честь страны и команды, свою спортивную честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый, как справедливо заметил президент, имеет право сделать свой выбор. Но нужно помнить, что, соглашаясь на «нейтрализацию», спортсмены становятся заложниками чужих интересов. И мы настоятельно рекомендуем досконально разобраться в нюансах предлагаемых условий, чтобы четко понимать меру и последствия принимаемой персональной ответственности.

И добавил:

Спортсмены должны отказаться и от НОК (национального олимпийского комитета). В этой ситуации, возвращаясь к решению МОК, любой спортсмен, решивший участвовать в Олимпиаде и получающий поддержку НОК, нарушает правило. Среди тех, кто получит от нас деньги, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию.

Говоря проще: если спортсмены выбирают нейтральный статус, то соревнуются за свой счёт. Перелёты, гостиницы, форма, остальные расходы - всё из своего кармана. Ещё их не допустят к Играм Дружбы. Так постановил Олимпийский комитет России.

Источник:

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Метки: Париж   Станислав Поздняков   гимн   запрет   мок   нейтральный статус   олимпиада   флаг   
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27  комментариев
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5k
Вадим Игнатьев 50 минут назад
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Vadim Balabanov 2 минуты назад
Надо всех спортсменов, принявших участие в Олимпиаде (не только российских) не допускать к Играм Дружбы!
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1k
Виктор 2 минуты назад
Даже не верится что наконец-то дозрели.
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1k
РАТНИК 5 минут назад
Бойкот гейропейским русофобским играм. Пусть друг с другом в дупу долбятся. России в этих гей-игрищах делать нечего.
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28k
Matrosskin 7 минут назад
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28k
Matrosskin 12 минут назад
Давно пора. Плохо только что даже такое очевидное решение приняли только после пинка ВВП.
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5k
Владимир 16 минут назад
и не хрен транслировать олимпиаду за бюджетные деньги.какому каналу надо,пусть за свои покупают.и огласите список 8ми спорстсменов.
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Владимир 18 минут назад
ну наконец то,а то достали эти унижения.интересно мы до сих пор деньги башляем в мок?
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294
zu4ara Владимир 8 минут назад
вроде уже нет...
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6
CacatuaAutista Полчаса назад
"поедущим"
... бля.......................................................... Автор, у нас таджики, подметающие двор, грамотнее изъясняются
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79
r3mba4 CacatuaAutista 8 минут назад
Это уже токжики пролезли. Не нравится им двор мести. Хотят как белые люди жить. Со своими рабами. посмотрите списки абитуриентов в ВУЗах. Им Путин обещал. Полиция, Росгвардия и прочие местячковые депутатишки. Работать? Неее. Не за тем едут, Рушатся влажные мечты Хуснулина с Гайдулиным. Не хотят токжики работать.)
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1k
Сергей 36 минут назад
Наконец то!!!
Ссылка www.youtube.com
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4k
Руслан 37 минут назад
Позднякова, сыкливого прихлебателя МОК, уволить и посадить. Тварь. Пока окрик из Кремля не последовал ввиду возмущения общественности, сидел и блеял что-то в своих интересах.
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1k
Фидель 38 минут назад
Ну на конец у кого-то яйца появились,не зря вчера наш главнокомандующий тему про яйца поднял.
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1k
D12735 38 минут назад
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391k
Алексей 42 минуты назад
Также их не допустят к Играм Дружбы, которые пройдут в РФ.

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55k
Мойша 52 минуты назад
Решились...
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338
ruslan d 57 минут назад
Ну и правильно , так как российских спортсменов там не будет .
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6k
Alex 59 минут назад
Надеюсь, Олимпиада обосрется по полной.
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6k
Alex 59 минут назад
Нетральным спортсменам - нейтральная помощь
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9k
MPEG-8 Час назад
Спортсмены и артисты, это рассадник предательства, а сопли про то, что у спортсмена олимпиада раз в жизни мы уже слышали.
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29k
Ваня Час назад
очень хорошая новость...
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16k
Kucher Час назад
Если это правда. то прямо сейчас стоя аплодирую нашим чиновникам. Наконец то мнение людей услышали.
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