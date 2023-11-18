"Ваши плакаты сделаны из нефти. Вся ваша одежда из нефти!": британец попытался достучаться до сознания экоактивистов

Экоактивисты - бич современной Европы. Пытаясь привлечь внимание к проблемам окружающей среды, они перегораживают дороги, задерживают вылеты самолётов и творят другую дичь.

В Британии автомобилист прочёл небольшую лекцию тем, кто вышел на дорогу с плакатами.

"Вы реально думаете, что это сработает? Что вы имеете в виду своим "stop oil"? Да ваши плакаты сделаны из нефти. Вся ваша одежда из нефти. Какого чёрта вы делаете, какую пользу приносите обществу? Это разве работа? Убирайтесь с дороги, вы просто тратите своё время и время всех этих людей. И топливо. Все эти машины сейчас заведены и жгут чёртово топливо. Если вы хотите "остановить нефть", вам нужно сидеть дома или уйти жить в лес", - эмоционально рассказывает мужчина.