"Ваши плакаты сделаны из нефти. Вся ваша одежда из нефти!": британец попытался достучаться до сознания экоактивистов

Экоактивисты, блокирующие дороги по всей Европе, достали до печёнок автомобилистов. Британец попытался объяснить перегородившим проезжую часть тщетность их усилий, но, похоже, не преуспел.
Экоактивисты - бич современной Европы. Пытаясь привлечь внимание к проблемам окружающей среды, они перегораживают дороги, задерживают вылеты самолётов и творят другую дичь.
В Британии автомобилист прочёл небольшую лекцию тем, кто вышел на дорогу с плакатами.
"Вы реально думаете, что это сработает? Что вы имеете в виду своим "stop oil"? Да ваши плакаты сделаны из нефти. Вся ваша одежда из нефти. Какого чёрта вы делаете, какую пользу приносите обществу? Это разве работа? Убирайтесь с дороги, вы просто тратите своё время и время всех этих людей. И топливо. Все эти машины сейчас заведены и жгут чёртово топливо. Если вы хотите "остановить нефть", вам нужно сидеть дома или уйти жить в лес", - эмоционально рассказывает мужчина.
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Сомневаемся, что собравшиеся прислушались к голосу разума. Впрочем, иногда экоактивистов удаётся убедить в том, что они не действуют ошибочными методами. Правда, при этом приходится применять силу или оружие.
Так, недавно в Панаме адвокат застрелил двух активистов, перегородивших дорогу неподалёку от столицы. Сначала пожилой юрист попытался было уговорить собравшихся разойтись, а потом достал пистолет. В тот день почему-то больше никто не протестовал.
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Проплаченные упыри, а если не сами они проплаченные, значит они тупые безмозглые фанатики, а проплаченные организаторы запудрили им мозги)
- Почему Вы носите одежду сшитую из кожи и меха животных, ведь есть синтетические аналоги?
Экоактивисты:
- Вы охренели? Она же на свалке будет разлагаться сотни лет!
;-D
проще с телевизором поспорить, толку будет больше.