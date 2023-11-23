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На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв

На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв

Автор:
23 ноября 2023 08:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Канада   США   взрыв   интересное   мост   фото   
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В сети появилась запись взрыва и его последствий.

Автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли после прогремевшего взрыва. Автомобиль, нёсшийся с огромной скоростью (около 130 км/ч) подлетел, пролетел около ста метров и врезался в КПП.

В машине находилось два человека, в момент взрыва они погибли. Оба погибших при взрыве были жителями штата Нью-Йорк. ФБР выяснили, что машина числилась в угоне.

Сначала произошедшее ФБР рассматривало как теракт. На месте происшествия был найден чемодан. Правоохранители не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва.

Расследование завершилось после сбора улик. ФБР квалифицировало произошедшее как ДТП.

Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие, - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов было открыто движение автомобилей на трех из четырех ранее закрытых из-за взрыва мостов, сообщает Reuters.

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Метки: Видео   Канада   США   взрыв   интересное   мост   фото   
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5  комментариев
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19k
Shtoppi 2 часа назад
не взрыв, а хлопок.
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8k
Pravednik84 Час назад
Оказывается Голливуд говорит правду - в США машины взрываются.
Короче, этим "пилотам" надо было устраивать ДТП после пересечения границы.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Похоже у очередного скакла дупу порвало.
В Канаде, как известно, одна из самых больших диаспор
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PokemonKa
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