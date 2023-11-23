На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв

В сети появилась запись взрыва и его последствий.
Автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли после прогремевшего взрыва. Автомобиль, нёсшийся с огромной скоростью (около 130 км/ч) подлетел, пролетел около ста метров и врезался в КПП.
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В машине находилось два человека, в момент взрыва они погибли. Оба погибших при взрыве были жителями штата Нью-Йорк. ФБР выяснили, что машина числилась в угоне.
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Сначала произошедшее ФБР рассматривало как теракт. На месте происшествия был найден чемодан. Правоохранители не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва.
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Расследование завершилось после сбора улик. ФБР квалифицировало произошедшее как ДТП.
Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие, - говорится в сообщении.
Спустя несколько часов было открыто движение автомобилей на трех из четырех ранее закрытых из-за взрыва мостов, сообщает Reuters.
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Короче, этим "пилотам" надо было устраивать ДТП после пересечения границы.
В Канаде, как известно, одна из самых больших диаспор