Тучный экс-депутат не смог пристегнуться к креслу в самолёте и устроил дебош

В итоге оскандалившегося пассажира сняли с рейса и выписали штраф за мелкое хулиганство.
Бывшего депутата Законодательного собрания от КПРФ Артака Махсудяна сняли с направлявшегося из Барнаула в Москву рейса авиакомпании "Победа" из-за скандала, который тот устроил из-за невозможности пристегнуться к креслу. Большому во всех смыслах человеку не хватило длины ремня для обхвата тела, а поскольку его место находилось перед аварийным выходом (15F) там нельзя использовать специальный удлинитель.
Стюардесса объяснила ему правила и предложила пересесть на место повышенной комфортности (ХL), однако у Махсудяна был билет класса XXL, где пространство для ног составляет 100 см (у XL на 18 см меньше). Собственно, с этого всё и началось.
Бывший чиновник пересаживаться отказался и сказал, что лучше вообще не полетит. А затем и вовсе принялся посылать членов экипажа на три буквы и угрожать им расправой. Когда его спросили, желает ли он сняться с рейса, тот внезапно отказался, сказав, что полетит в кресле за которое заплатил. Бортпроводники решили не связываться с пассажиром и вызвали на борт полицейских. Махсудяна сняли с рейса и составили на него протокол о мелком хулиганстве.
Позднее экс-депутат объяснил своё поведение состоянием здоровья. В отделении полиции он признался, что перенервничал и сорвался на бортпроводников из-за онкологии. В Москву он так и не попал. Как пишут СМИ, после подписания бумаг он отправился в одну из барнаульских больниц.
Известно, что Артак Махсудян в период с 2011 по 2016 год был депутатом Заксобрания Алтайского края и являлся членом комитета по аграрной политике.
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я тут в видел как жиробаса кило на 200 ,просто уложили на предпоследний ряд на три кресла....
женщину на борт не пустили из-за сумки.
А тут чел на котором аж ремень не сошелся и ок. я даже не знаю во сколько раз он больше чем я и мои две дамские сумочки.