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Тучный экс-депутат не смог пристегнуться к креслу в самолёте и устроил дебош

Тучный экс-депутат не смог пристегнуться к креслу в самолёте и устроил дебош

Автор:
27 февраля 2024 13:29
Сообщество : Путешествия
Метки: дебош   кресло   лишний вес   полиция   ремень   самолёт   экс-депутат   
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В итоге оскандалившегося пассажира сняли с рейса и выписали штраф за мелкое хулиганство.

Бывшего депутата Законодательного собрания от КПРФ Артака Махсудяна сняли с направлявшегося из Барнаула в Москву рейса авиакомпании "Победа" из-за скандала, который тот устроил из-за невозможности пристегнуться к креслу. Большому во всех смыслах человеку не хватило длины ремня для обхвата тела, а поскольку его место находилось перед аварийным выходом (15F) там нельзя использовать специальный удлинитель.


Стюардесса объяснила ему правила и предложила пересесть на место повышенной комфортности (ХL), однако у Махсудяна был билет класса XXL, где пространство для ног составляет 100 см (у XL на 18 см меньше). Собственно, с этого всё и началось.


Бывший чиновник пересаживаться отказался и сказал, что лучше вообще не полетит. А затем и вовсе принялся посылать членов экипажа на три буквы и угрожать им расправой. Когда его спросили, желает ли он сняться с рейса, тот внезапно отказался, сказав, что полетит в кресле за которое заплатил. Бортпроводники решили не связываться с пассажиром и вызвали на борт полицейских. Махсудяна сняли с рейса и составили на него протокол о мелком хулиганстве.

Позднее экс-депутат объяснил своё поведение состоянием здоровья. В отделении полиции он признался, что перенервничал и сорвался на бортпроводников из-за онкологии. В Москву он так и не попал. Как пишут СМИ, после подписания бумаг он отправился в одну из барнаульских больниц.


Известно, что Артак Махсудян в период с 2011 по 2016 год был депутатом Заксобрания Алтайского края и являлся членом комитета по аграрной политике.

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Метки: дебош   кресло   лишний вес   полиция   ремень   самолёт   экс-депутат   
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30  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Имхо, за лишний вес пассажира надо дополнительную плату брать, а он вообще должен был два места брать! А то несправедливо, за багаж доплачивай, а тут он ещё соседям неудобство создаёт!
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4k
просто Дмитрий 14 минут назад
Даже тяжёлая болезнь не повод хамить и "качать права"!!! Тем более имея "политический багаж". Скромнее надо быть... Юрий Венедиктович...
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18k
Сергей Полчаса назад
Можно же было!))
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну и правильно. Нечего такой туше сидеть напротив аварийного выхода. И сам застрянет, и другим помешает.
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15k
Vital Idol 39 минут назад
ну, XL от XXL по ширине ни чем не отличаются, а вот по цене существенно! он чё ещё и длиннее 2 метров, помино того, что толстый!
я тут в видел как жиробаса кило на 200 ,просто уложили на предпоследний ряд на три кресла....
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17k
a_komolow 39 минут назад
Жрать меньше надо!
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400
Павел Верещагин 40 минут назад
Не влез в самолет,пусть поездом едет.В грузовой вагон соломы подстелить,там места хватит!
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17k
Совранский 42 минуты назад
понаразрешали всяким победам - урезать всё, что только можно! Вот теперь сам попробуй)
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1k
Кактус 44 минуты назад
Почему все мудаки такие депутаты?))
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7k
Нестерин Сергей 47 минут назад
"...по состоянию здоровья". С похмелья был, не иначе.
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109
Dima 50 минут назад
надо было над Арменией выкинуть без парашюта
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10k
Сол Гудман Час назад
так а сколько он весит?
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
армяшка отожрался на российских харчах. сразу видно работает "слуга" народа не покладая рук и не выпуская ложки. Прям как Чайка и сынок .
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4k
Василий Афиногенов Час назад
во,ремни,норм так
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914
Андрей Граф Час назад
опять чурка тупая, жрать меньше надо жиробасина
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893
ssl 2 часа назад
победа там каждый сантиметр моего рюкзачка до трясуна меряет. я оплатила за вторую маленькую сумку в прошлый раз. (они разрежают только дамский размер 1 вещи брать) .
женщину на борт не пустили из-за сумки.
А тут чел на котором аж ремень не сошелся и ок. я даже не знаю во сколько раз он больше чем я и мои две дамские сумочки.
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1k
Kra 2 часа назад
Ну, понятно...расстроился, что опять не влез в кресло, хоть и не ел целый день перед полетом
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30k
Aqueronte 2 часа назад
Можно было ему ремень под подбородком продеть, длины бы хватило.
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11k
BarOb 2 часа назад
Угрожать расправой и обкладывать матом членов экипажа, недорого в принципе стоит
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это вам не Павка Корчагин , больше похож на Буржуина коммунисты в России нынче не те.
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21k
Shtoppi 2 часа назад
жирная, визгливая свинья.
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