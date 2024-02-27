Тучный экс-депутат не смог пристегнуться к креслу в самолёте и устроил дебош

Бывшего депутата Законодательного собрания от КПРФ Артака Махсудяна сняли с направлявшегося из Барнаула в Москву рейса авиакомпании "Победа" из-за скандала, который тот устроил из-за невозможности пристегнуться к креслу. Большому во всех смыслах человеку не хватило длины ремня для обхвата тела, а поскольку его место находилось перед аварийным выходом (15F) там нельзя использовать специальный удлинитель.





Стюардесса объяснила ему правила и предложила пересесть на место повышенной комфортности (ХL), однако у Махсудяна был билет класса XXL, где пространство для ног составляет 100 см (у XL на 18 см меньше). Собственно, с этого всё и началось.





Бывший чиновник пересаживаться отказался и сказал, что лучше вообще не полетит. А затем и вовсе принялся посылать членов экипажа на три буквы и угрожать им расправой. Когда его спросили, желает ли он сняться с рейса, тот внезапно отказался, сказав, что полетит в кресле за которое заплатил. Бортпроводники решили не связываться с пассажиром и вызвали на борт полицейских. Махсудяна сняли с рейса и составили на него протокол о мелком хулиганстве.