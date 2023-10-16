«Кипиш в самолёте»: пьяный пассажир устроил разборки на рейсе «Москва-Владивосток»

Борт готовился к вылету из «Шереметьево» во Владивосток. Один из его пассажиров «накидался» ещё до взлёта и начал цепляться к гражданам. Начал со своего седого соседа, который раза в два старше его.

За это дебошир получил от умудрённого сединами ветерана по лицу. Заодно тот прогнал его на другое сиденье и попросил стюардессу вызвать полицию. «Синего» гражданина это не испугало и он вступил в дискуссию с другими пассажирами. Они уже бить его не стали, а просто сдали в руки приехавшим полицейским.

Самолёт, хоть и с задержкой, но всё же вылетел.