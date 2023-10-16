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«Кипиш в самолёте»: пьяный пассажир устроил разборки на рейсе «Москва-Владивосток»

«Кипиш в самолёте»: пьяный пассажир устроил разборки на рейсе «Москва-Владивосток»

Автор:
16 октября 2023 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   Москва   дебош   пассажир   рейс   самолет   
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И ударил по лицу пожилого человека.

Борт готовился к вылету из «Шереметьево» во Владивосток. Один из его пассажиров «накидался» ещё до взлёта и начал цепляться к гражданам. Начал со своего седого соседа, который раза в два старше его.

За это дебошир получил от умудрённого сединами ветерана по лицу. Заодно тот прогнал его на другое сиденье и попросил стюардессу вызвать полицию. «Синего» гражданина это не испугало и он вступил в дискуссию с другими пассажирами. Они уже бить его не стали, а просто сдали в руки приехавшим полицейским.

Самолёт, хоть и с задержкой, но всё же вылетел.

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Метки: Видео   Владивосток   Москва   дебош   пассажир   рейс   самолет   
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13  комментариев
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145
ruslan d Час назад
Вот из-за таких обмороков , нормальным людям не бухнуть потом ...
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62k
doker 7 минут назад
Всегда интересовал вопрос предпочтений этой категории граждан: "Почему Adidas?"
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205
Катюшка 23 минуты назад
Умудрённый сединами - это как?
Убелённый - знаю, а вот про умудрённого впервые слышу
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16k
Совранский 23 минуты назад
иногда, камеры на телефонах только мешают донести до дебоширов физические замечания в полном объёме(((((( а желающих, как заметно на видео, предостаточно! но только "старая гвардия" утолила порыв! молодец
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56k
dima423 43 минуты назад
а на видео нихера...
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16k
Vital Idol 56 минут назад
- И ударил по лицу пожилого человека...
- За это дебошир получил от умудрённого сединами ветерана по лицу.
на видео всё вырезано...

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82k
Доктор Джонс Час назад
Большие вопросы к САБ аэропорта вылета...
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24k
ЦСКА Час назад
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August

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