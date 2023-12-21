FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15510 постов • 1698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Машина для убийства: нападение питбуля на золотистого ретривера

Машина для убийства: нападение питбуля на золотистого ретривера

Автор:
21 декабря 2023 13:19
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Видео   булли   булли XL   запреты в странах   нападение собаки   питбули   питбультерьер   питбультерьеры   
1925
3
2

Из-за участившихся случаев нападения питбультерьеров и близких к ним пород на других собак и их хозяев в Великобритании принято решение с 1 февраля 2024 года запретить владение собаками породы «американский булли XL». Последнее нападение попало на видео и широко разошлось в Сети.


Хозяин золотистого ретривера выгуливает его на поводке мимо входных ворот чьего-то дома. Внезапно перед ним и его псом появляется собака породы питбуль. Размером она не больше ретривера (примерно 25 кг), а может, и меньше, но ретривер испуганно прячется за спину хозяина. Черный питбуль начинает сходу атаковать, прыгает и смыкает челюсти на шее голден-ретривера, пытаясь вытащить его на дорогу.



Обратите внимание, как двое взрослых мужчин пытаются сдержать бойцовую собаку, как крепко она вцепилась в горло противнику и как сложно ее оттащить. Понадобилось около минуты, чтобы с ней справиться.


Видеоролик был опубликован в соцсетях активистами организации Bull Watch, распространяющей информацию о нападениях собак породы XL bully (американский булли разновидности XL).

«У собак этой породы гораздо более крупная челюсть. Добавьте к этому 20-40 кг веса и мускулов, и вы поймете, что делает булли XL уникально опасными», — говорится в описании к видео.


Булли XL как отдельная порода был зарегистрирован относительно недавно (в 2004 году). Порода выведена на основе американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров с добавлением крови бульдогов. У нее четыре разновидности, XL — самая крупная. Рост в холке: 51—57 см, срок жизни: 8—12 лет, масса: 30—60 кг.


Причина появления большого количества агрессивных XL булли в Великобритании — в том, что сразу несколько британских заводчиков сконцентрировались на разведении агрессивных особей.



С 2020 года в Великобритании произошло 24 смертельных нападения собак. Самой юной жертве, Элону Джейсу Эллис-Джойнсу, было всего 12 дней от роду. Элон — один из семи детей, убитых собакой за последние три года. Самая старшая жертва нападения собаки, Ширли Патрик, умерла в возрасте 83 лет. В этом году зарегистрировано уже шесть случаев смертельных нападений булли XL на людей.


В следующем году с 1 февраля в Великобритании вступит в силу запрет на содержание этих опасных собак. Согласно ему владение булли XL будет считаться уголовным преступлением, если у вас нет освобождения от запрета. На данный момент более 4 000 владельцев таких собак подали заявки на освобождение от запрета.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Великобритания   Видео   булли   булли XL   запреты в странах   нападение собаки   питбули   питбультерьер   питбультерьеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
dima423 2 часа назад
Усыплять и собак и хозяев... вообще надо нож с собой таскать против таких
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
23k
sanchesS80 19 минут назад
У меня в таких случаях всегда вопрос: почему хозяева всегда мешают своим питомцам постоять за себя, зачем мешают им принять боевую стойку и хоть как-то защититься? Ну или просто убежать. Они умышленно хотят чтобы их питомец пострадал?
Вот тут на первом видео - ретривер явно пытается встретить агрессора, хозяин дёргает, не даёт подготовится. Дальше ретривер тупо пытается убежать, хозяин не даёт. Реально хозяин желал зла питомцу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Пчёл 23 минуты назад
А имели бы в обоих случаях этот девайс: https://megabonus.com/y/P07rKhttps://megabonus.com/y/P07rK
ничего бы не случилось с ними, а нападавшей собаке очень бы досталось.
Ни разрешения не надо (с 18 лет продаётся), ни последствий.
Или ещё проще и дешевле: https://megabonus.com/y/NaLwxhttps://megabonus.com/y/NaLwx
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
victorcj 42 минуты назад
Хозяев усыпить, собак в тюрьму зеков охранять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CAIIIKA1908 Час назад
"Причина появления большого количества агрессивных XL булли в Великобритании в том, что сразу несколько британских заводчиков сконцентрировались на разведении агрессивных особей."

Думаю, первым делом надо нахлобучить заводчиков, а собак, которых они наразводили, утилизировать нахрен в принудительном порядке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Усыплять таких. Вместе с хозяевами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
ruslan d 2 часа назад
Таких собак надо заводить по разрешению , после прохождения кинологических курсов и сдачи экзамена и еще регистрировать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
ruslan d Илья Час назад
Да зачем, просто приравнять к оружию и разрешать заводить только по лицензии со всей вытекающей ответственностью . Желающих сразу поубавится ... А вообще я не понимаю , зачем обычному человеку такая собака ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
ruslan d WisImp Час назад
Ну вообще согласен , ты прав
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 2 часа назад
Були, как правило, не любят других собак. Тут вина вся на владельце, который не одел намордник на собаку и не удержал её на поводке. Надо бы (как в Швейке) запереть его с собакой, пока ошалевший от голода пёс не сожрёт его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115224



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Прикол#фильм#ДТП#США#кот#Великобритания#история
#животные#автомобили#интересно#Юмор#кино#авто аварии#Автовсячина#природа#милота#полиция
#в мире#люди#факты#интересное#аварии#забавно#Ynews#Россия#новый год#дети
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео) В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео) Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании Крупнейший британский производитель одежды Marks &amp; Spencer извинился за рекламу с горящим палестинским флагом Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer извинился за рекламу с горящим... В Британии замечают всё больше карманных и магазинных воров В Британии замечают всё больше карманных и магазинных воров «Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов долларов репараций за работорговлю «Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов... Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену

На что жалуетесь?

Вернуться