Машина для убийства: нападение питбуля на золотистого ретривера

Булли XL как отдельная порода был зарегистрирован относительно недавно (в 2004 году). Порода выведена на основе американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров с добавлением крови бульдогов. У нее четыре разновидности, XL — самая крупная. Рост в холке: 51—57 см, срок жизни: 8—12 лет, масса: 30—60 кг.

Причина появления большого количества агрессивных XL булли в Великобритании — в том, что сразу несколько британских заводчиков сконцентрировались на разведении агрессивных особей.