Машина для убийства: нападение питбуля на золотистого ретривера

Из-за участившихся случаев нападения питбультерьеров и близких к ним пород на других собак и их хозяев в Великобритании принято решение с 1 февраля 2024 года запретить владение собаками породы «американский булли XL». Последнее нападение попало на видео и широко разошлось в Сети.
Хозяин золотистого ретривера выгуливает его на поводке мимо входных ворот чьего-то дома. Внезапно перед ним и его псом появляется собака породы питбуль. Размером она не больше ретривера (примерно 25 кг), а может, и меньше, но ретривер испуганно прячется за спину хозяина. Черный питбуль начинает сходу атаковать, прыгает и смыкает челюсти на шее голден-ретривера, пытаясь вытащить его на дорогу.
Обратите внимание, как двое взрослых мужчин пытаются сдержать бойцовую собаку, как крепко она вцепилась в горло противнику и как сложно ее оттащить. Понадобилось около минуты, чтобы с ней справиться.
Видеоролик был опубликован в соцсетях активистами организации Bull Watch, распространяющей информацию о нападениях собак породы XL bully (американский булли разновидности XL).
«У собак этой породы гораздо более крупная челюсть. Добавьте к этому 20-40 кг веса и мускулов, и вы поймете, что делает булли XL уникально опасными», — говорится в описании к видео.
Булли XL как отдельная порода был зарегистрирован относительно недавно (в 2004 году). Порода выведена на основе американских стаффордширских терьеров и американских питбультерьеров с добавлением крови бульдогов. У нее четыре разновидности, XL — самая крупная. Рост в холке: 51—57 см, срок жизни: 8—12 лет, масса: 30—60 кг.
Причина появления большого количества агрессивных XL булли в Великобритании — в том, что сразу несколько британских заводчиков сконцентрировались на разведении агрессивных особей.
С 2020 года в Великобритании произошло 24 смертельных нападения собак. Самой юной жертве, Элону Джейсу Эллис-Джойнсу, было всего 12 дней от роду. Элон — один из семи детей, убитых собакой за последние три года. Самая старшая жертва нападения собаки, Ширли Патрик, умерла в возрасте 83 лет. В этом году зарегистрировано уже шесть случаев смертельных нападений булли XL на людей.
В следующем году с 1 февраля в Великобритании вступит в силу запрет на содержание этих опасных собак. Согласно ему владение булли XL будет считаться уголовным преступлением, если у вас нет освобождения от запрета. На данный момент более 4 000 владельцев таких собак подали заявки на освобождение от запрета.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот тут на первом видео - ретривер явно пытается встретить агрессора, хозяин дёргает, не даёт подготовится. Дальше ретривер тупо пытается убежать, хозяин не даёт. Реально хозяин желал зла питомцу?
ничего бы не случилось с ними, а нападавшей собаке очень бы досталось.
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Думаю, первым делом надо нахлобучить заводчиков, а собак, которых они наразводили, утилизировать нахрен в принудительном порядке.