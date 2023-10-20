FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10884 поста • 1455 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании

Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании

Автор:
20 октября 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   Великобритания   Видео   Европа   Разное   беженцы   мигранты   общество   протесты   фото   
964
12
3

В целях сдерживания незаконной миграции и сокращения расходов на проживание беженцев Великобритания решила переселять их на баржи и бывшие военные базы. Против этого активно протестуют некоторые местные жители и организации, называя баржи "тюрьмами". Недавно экоактивисты из Just Stop Oil устроили акцию протеста и преградили путь автобусу, который вёз мигрантов на баржу. Но акция протеста не удалась..

В настоящее время беженцев-просителей убежища в Великобритании размещают на баржах и бывших военных базах. Правительство приняло такую меру для сдерживания незаконной миграции и сокращения расходов на проживание беженцев. В августе первую группу мигрантов поселили на борту баржи "Бибби Стокгольм", пришвартованной в гавани Портленда. В 222 каютах баржи могут разместиться около 500 человек. Чуть позже 39 мигрантов эвакуировали с судна в связи с обнаружением легионеллы (бактерии, которая может вызвать инфекцию), но недавно 29 из них вернули обратно.


Нашлись и противники новых мер по переселению беженцев на баржи, и считают это "бесчеловечным". Среди них - экоактивисты из организации Just Stop Oil ("Откажись от нефти"). Они устроили акцию протеста на пути автобуса, который вёз ранее эвакуированных мигрантов на баржу. Протестующие кричали водителю, чтобы он остановился, и всячески преграждали путь. Небольшая группа активистов также сидела на дороге.

Водитель продолжал медленно двигаться вперёд, и достигнув сидящих на дороге, потребовал, чтобы они встали. Затем активисты с плакатом "Нет тюремным кораблям!" встали спиной к автобусу, но он всё равно продолжил движение, растолкав толпу. Позже организация активистов опубликовала пост, в котором признала своё поражение - и обвинила водителя в том, что он "рисковал их убить".


"Мы с сожалением сообщаем, что нам не удалось остановить перевозку беженцев в плавучую тюрьму. Водитель поехал на протестующих, рискуя убить тех, кто находился впереди," - написали в аккаунте организации.

По словам руководителей организации, такими акциями они хотят "продемонстрировать любовь и солидарность всем людям, прибывающим в их страну". Помимо акции возле автобуса, другие протестующие устроили акцию прямо возле баржи, с плакатами "Добро пожаловать, беженцы!" и "Баржу - на металлолом!". Многие активисты считают, что в гуманном обществе такое обращение с людьми неприемлемо.


"Баржа для беженцев - это кошмарная идея. Это место очень угнетает, там чувствуешь себя как в тюрьме - особенно с количеством охраны, которую им приходится проходить. Самим беженцам там не нравится: говорят, баржа действительно похожа на тюрьму, из которой сложно уехать и в которой ты оторван от общества," - сказала Кэнди Удвин, представитель общественной организации Stand Up To Racism Dorset.

Министерство внутренних дел Великобритании заявляет, что условия проживания на барже абсолютно безопасны и комфортны. О перемещении на борт мигрантов предупреждают за пять дней - при этом каждый человек оценивается по критериям пригодности и проверяется по полицейским и иммиграционным базам данных. У них также снимают отпечатки пальцев, и записывают личные данные. По словам пресс-секретаря Министерства, этот способ размещения мигрантов во многом удобен - кроме того, на территории баржи имеются медицинские учреждения и пункты питания. Беженцы якобы могут свободно перемещаться, выезжать в город, и "исследовать культуру страны".

Однако, даже сами беженцы рассказывали об ужасных условиях и сильной изоляции. Никола Дэвид, представитель кампании One Life To Live, отметила, что в письме, подписанном 39 мужчинами, которые ранее жили на барже, говорится о том, что они "испытывали стресс и тревогу". Один из просителей убежища даже пытался покончить с собой на барже. Также жаловались на бесконечные задержки с ремонтом баржи, легионеллу, неисправную сантехнику, и нарушение правил пожарной безопасности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Британия   Великобритания   Видео   Европа   Разное   беженцы   мигранты   общество   протесты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth Полчаса назад
А причем тут экоактивисты? Такие акции должны устраивать зоозащитники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
894
ProFanas 4 минуты назад
Судя по лицам - жизнь британского пенсионера тяжела... Интересно, какую сумму им проплатили за "пикет с плакатами"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
olianik 5 минут назад
Водила - красава!!! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97226



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух...
Популярные игры на приставках 90-х годов
Популярные игры на приставках 90-х годов
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился
Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#Прикол#авто аварии#кино#позитив#криминал#Мемы#суд
#автомобили#машина#интересно#аварии#интересное#Автовсячина#подборка#дети#факты#Жизнь
#автомир#в мире#люди#ДТП#США#забавно#фильм#знаменитости#улыбнуло#собака
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения

На что жалуетесь?

Вернуться