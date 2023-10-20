Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании

В настоящее время беженцев-просителей убежища в Великобритании размещают на баржах и бывших военных базах. Правительство приняло такую меру для сдерживания незаконной миграции и сокращения расходов на проживание беженцев. В августе первую группу мигрантов поселили на борту баржи "Бибби Стокгольм", пришвартованной в гавани Портленда. В 222 каютах баржи могут разместиться около 500 человек. Чуть позже 39 мигрантов эвакуировали с судна в связи с обнаружением легионеллы (бактерии, которая может вызвать инфекцию), но недавно 29 из них вернули обратно.

Нашлись и противники новых мер по переселению беженцев на баржи, и считают это "бесчеловечным". Среди них - экоактивисты из организации Just Stop Oil ("Откажись от нефти"). Они устроили акцию протеста на пути автобуса, который вёз ранее эвакуированных мигрантов на баржу. Протестующие кричали водителю, чтобы он остановился, и всячески преграждали путь. Небольшая группа активистов также сидела на дороге.