Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании

В целях сдерживания незаконной миграции и сокращения расходов на проживание беженцев Великобритания решила переселять их на баржи и бывшие военные базы. Против этого активно протестуют некоторые местные жители и организации, называя баржи "тюрьмами". Недавно экоактивисты из Just Stop Oil устроили акцию протеста и преградили путь автобусу, который вёз мигрантов на баржу. Но акция протеста не удалась..
В настоящее время беженцев-просителей убежища в Великобритании размещают на баржах и бывших военных базах. Правительство приняло такую меру для сдерживания незаконной миграции и сокращения расходов на проживание беженцев. В августе первую группу мигрантов поселили на борту баржи "Бибби Стокгольм", пришвартованной в гавани Портленда. В 222 каютах баржи могут разместиться около 500 человек. Чуть позже 39 мигрантов эвакуировали с судна в связи с обнаружением легионеллы (бактерии, которая может вызвать инфекцию), но недавно 29 из них вернули обратно.
Нашлись и противники новых мер по переселению беженцев на баржи, и считают это "бесчеловечным". Среди них - экоактивисты из организации Just Stop Oil ("Откажись от нефти"). Они устроили акцию протеста на пути автобуса, который вёз ранее эвакуированных мигрантов на баржу. Протестующие кричали водителю, чтобы он остановился, и всячески преграждали путь. Небольшая группа активистов также сидела на дороге.
Водитель продолжал медленно двигаться вперёд, и достигнув сидящих на дороге, потребовал, чтобы они встали. Затем активисты с плакатом "Нет тюремным кораблям!" встали спиной к автобусу, но он всё равно продолжил движение, растолкав толпу. Позже организация активистов опубликовала пост, в котором признала своё поражение - и обвинила водителя в том, что он "рисковал их убить".
"Мы с сожалением сообщаем, что нам не удалось остановить перевозку беженцев в плавучую тюрьму. Водитель поехал на протестующих, рискуя убить тех, кто находился впереди," - написали в аккаунте организации.
По словам руководителей организации, такими акциями они хотят "продемонстрировать любовь и солидарность всем людям, прибывающим в их страну". Помимо акции возле автобуса, другие протестующие устроили акцию прямо возле баржи, с плакатами "Добро пожаловать, беженцы!" и "Баржу - на металлолом!". Многие активисты считают, что в гуманном обществе такое обращение с людьми неприемлемо.
"Баржа для беженцев - это кошмарная идея. Это место очень угнетает, там чувствуешь себя как в тюрьме - особенно с количеством охраны, которую им приходится проходить. Самим беженцам там не нравится: говорят, баржа действительно похожа на тюрьму, из которой сложно уехать и в которой ты оторван от общества," - сказала Кэнди Удвин, представитель общественной организации Stand Up To Racism Dorset.
Министерство внутренних дел Великобритании заявляет, что условия проживания на барже абсолютно безопасны и комфортны. О перемещении на борт мигрантов предупреждают за пять дней - при этом каждый человек оценивается по критериям пригодности и проверяется по полицейским и иммиграционным базам данных. У них также снимают отпечатки пальцев, и записывают личные данные. По словам пресс-секретаря Министерства, этот способ размещения мигрантов во многом удобен - кроме того, на территории баржи имеются медицинские учреждения и пункты питания. Беженцы якобы могут свободно перемещаться, выезжать в город, и "исследовать культуру страны".
Однако, даже сами беженцы рассказывали об ужасных условиях и сильной изоляции. Никола Дэвид, представитель кампании One Life To Live, отметила, что в письме, подписанном 39 мужчинами, которые ранее жили на барже, говорится о том, что они "испытывали стресс и тревогу". Один из просителей убежища даже пытался покончить с собой на барже. Также жаловались на бесконечные задержки с ремонтом баржи, легионеллу, неисправную сантехнику, и нарушение правил пожарной безопасности.
Акция протеста перед автобусом с мигрантами
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Протестующие возле баржи
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Беженцев возвращают на борт "Бибби Стокгольм"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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