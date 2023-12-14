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В Британии замечают всё больше карманных и магазинных воров

В Британии замечают всё больше карманных и магазинных воров

Автор:
14 декабря 2023 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Великобритания   Видео   Европа   Разное   воровство   воры   истории   карманники   криминал   преступность   
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В Великобритании происходит реальный "кошмар перед Рождеством". В стране замечают всё больше карманных и магазинных воров, которые пользуются предпраздничной суетой и обилием туристов. Кто-то ворует вещи из рюкзаков прямо в центре Лондона, а другие нагло обворовывают магазины. Британские СМИ называют всё это "эпидемией краж".

В Великобритании в связи с приближающимися праздниками началась "эпидемия" краж на улицах и в магазинах. В соцсетях появляется всё больше видео с воришками, которые забирают из магазинов всё что угодно — от замороженных продуктов до стирального порошка. На этой неделе, например, местный житель заснял, как две девушки идут за парой на площади Пикадилли, и крадут вещи из рюкзака. Это происходит в одном из самых оживлённых районов Лондона, и это всего лишь один из множества случаев.

На другом видео женщина обворовывает магазин одежды, и уносит с собой почти целый гардероб. Эта же женщина, кстати, позже своровала алкоголь и мясо в соседнем магазине. В Кембриджшире банда из шести человек - трёх мужчин и трёх женщин, - орудовала в супермаркетах и воровала замороженные продукты. А ещё, одна местная компания заявила, что выявила целую банду из 150 магазинных воров, которые крадут дорогостоящие товары оптом для продажи или отправки за границу: в её рядах 15 детей-уроженцев Восточной Европы.

Недавно в Великобритании посадили в тюрьму 24-летнего Роберта-Клаудиу Алексе и 35-летнюю Елену-Бриндусу Еасту. Парочка участвовала в банде, которая украла товары на сумму не менее 65 000 фунтов стерлингов (7 млн рублей) из супермаркетов по всей Великобритании. Пара в течение семи месяцев воровала товары из 69 филиалов сети супермаркетов. В основном это были алкоголь, косметика, средства гигиены (бритвенные лезвия и головки электрических зубных щеток), никотиновые пластыри, чернильные картриджи и батарейки.

Сеть супермаркетов Co-op тоже сообщила о жуткой статистике: за этот год в магазинах произошло почти 300 000 инцидентов, часто связанных с жестоким обращением и насилием. Компания заявила, что в этом году в её 2400 магазинах происходило в среднем около 1000 инцидентов в день, что на 43% больше, чем в прошлом году. Посмотрим на несколько видео с кражами по всей стране:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Видео   Европа   Разное   воровство   воры   истории   карманники   криминал   преступность   
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1  комментарий
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Alex Час назад
Британские свиньи всегда воровали.
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