В Британии замечают всё больше карманных и магазинных воров

В Великобритании в связи с приближающимися праздниками началась "эпидемия" краж на улицах и в магазинах. В соцсетях появляется всё больше видео с воришками, которые забирают из магазинов всё что угодно — от замороженных продуктов до стирального порошка. На этой неделе, например, местный житель заснял, как две девушки идут за парой на площади Пикадилли, и крадут вещи из рюкзака. Это происходит в одном из самых оживлённых районов Лондона, и это всего лишь один из множества случаев.