«Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов долларов репараций за работорговлю

Это больше, чем весь госдолг Англии.
Мы продолжаем углублять (своё) понимание непреходящего воздействия рабства. Чтобы построить общее будущее, которое принесет пользу всем нашим гражданам, мы тоже должны найти новые способы признать наше прошлое… Это разговор, время которого пришло.
С ним согласилась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и подсчитала, что англичане задолжали её государству совсем чуть-чуть: 4,9 триллиона долларов.
Мы оценили долг именно в эту сумму, поскольку служили колыбелью современной системы расизма. Именно здесь она зародилась, на нашей маленькой скале посреди Карибского моря и Атлантического океана. На площади всего в 166 квадратных миль, что сравнимо с сектором Газа. Четыре целых и девять десятых триллиона долларов! За все, что было с 1625 года, когда сюда причалили первые британские колонисты, и вплоть до провозглашения нами независимости в 1966 году.
Мы не ожидаем, что возмещение ущерба будет выплачено через год, или два, или пять, потому что извлечение богатства и нанесение ущерба происходили веками. Но мы требуем, чтобы нас увидели и чтобы нас услышали.
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Моттли стала премьером Барбадоса в 2018 году. И с тех пор прославилась как борец с наследием колониализма. Например, сотрудничала с Brattle Group и выставила счёт ведущим европейским державам:
- Великобритания 24 трлн долларов в качестве репараций 14 странам, пострадавшим от трансатлантического рабства.
- Испания должна 17,1 трлн долларов.
- Франция - 9,2 трлн долларов.
- Нидерланды должны 4,86 трлн долларов.
Эти цифры, если вырвать их из контекста, могут показаться ошеломляющими. Но по отношению к общему богатству, накопленному за определенный период времени, цифры на самом деле ничтожны, - добавила Моттли.
Ещё вчера выплата репараций бывшими колонизаторами считалась фантастикой. А сегодня - кто знает…
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Одно в этом осталось неизменным - рабы не хотят работать, а хотят халявы.
Для того чтобы наглы согласились выплатить компенсацию - любую и кому угодно - сперва придется перевешать половину британской аристократии. И то после этого их еще ежегодно придется вешать в товарных количествах, чтобы они не "забыли" о своем согласии, вплоть до полной выплаты всей суммы. Не думаю, что Барбадосу это по силам.
С чего они деньги отдавать будут?
Единственный смысл заявления в новости - довести идею выплат до абсурда.