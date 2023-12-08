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«Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов долларов репараций за работорговлю

«Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов долларов репараций за работорговлю

Автор:
08 декабря 2023 17:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Видео   Миа Моттли   долг   колонизаторы   рабство   репарации   
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Это больше, чем весь госдолг Англии.

Новый английский монарх Карл III выступил этим летом в Руанде и заявил:

Мы продолжаем углублять (своё) понимание непреходящего воздействия рабства. Чтобы построить общее будущее, которое принесет пользу всем нашим гражданам, мы тоже должны найти новые способы признать наше прошлое… Это разговор, время которого пришло.

С ним согласилась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и подсчитала, что англичане задолжали её государству совсем чуть-чуть: 4,9 триллиона долларов.

Мы оценили долг именно в эту сумму, поскольку служили колыбелью современной системы расизма. Именно здесь она зародилась, на нашей маленькой скале посреди Карибского моря и Атлантического океана. На площади всего в 166 квадратных миль, что сравнимо с сектором Газа. Четыре целых и девять десятых триллиона долларов! За все, что было с 1625 года, когда сюда причалили первые британские колонисты, и вплоть до провозглашения нами независимости в 1966 году.

Мы не ожидаем, что возмещение ущерба будет выплачено через год, или два, или пять, потому что извлечение богатства и нанесение ущерба происходили веками. Но мы требуем, чтобы нас увидели и чтобы нас услышали.

Моттли стала премьером Барбадоса в 2018 году. И с тех пор прославилась как борец с наследием колониализма. Например, сотрудничала с Brattle Group и выставила счёт ведущим европейским державам:

  • Великобритания 24 трлн долларов в качестве репараций 14 странам, пострадавшим от трансатлантического рабства.
  • Испания должна 17,1 трлн долларов.
  • Франция - 9,2 трлн долларов.
  • Нидерланды должны 4,86 трлн долларов.

Эти цифры, если вырвать их из контекста, могут показаться ошеломляющими. Но по отношению к общему богатству, накопленному за определенный период времени, цифры на самом деле ничтожны, - добавила Моттли.

Ещё вчера выплата репараций бывшими колонизаторами считалась фантастикой. А сегодня - кто знает…

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Метки: Англия   Великобритания   Видео   Миа Моттли   долг   колонизаторы   рабство   репарации   
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20  комментариев
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17k
Марина 51 минуту назад
Люди которые никогда не были рабами, трясут деньги с тех, кто никогда не был рабовладельцем.
Одно в этом осталось неизменным - рабы не хотят работать, а хотят халявы.
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2k
Сергей Викторович 2 минуты назад
А если посмотреть на это по другому... Вот не трогали бы этих негров в их Африке. Европейцы (да и азиаты) все равно бы развивались бы и богатели, так как у них уже тогда были наука и технологии. А негры так бы и ходили босиком и охотились бы с помощью копья. А сейчас, вместо этого, их потомки вполне себе вовсю пользуются благами цивилизации, едят купленную готовую еду, а не бегают за ней по Африке, носят одежду и обувь, даже ездят на машинах и летают на самолетах и т.д. Так что негры еще и приплатить должны.
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2k
Alexander Gorn 6 минут назад
Любое требование к кому угодно отличается от бесплодного сотрясения воздуха только тогда, когда ты можешь заставить его выполнять. Если у вас потребует кошелек пятилетний карапуз в коротких штанишках, вы в лучшем случае посмеетесь. Если то же самое сделает двухметровый громила с битой в руке, это будет уже совсем другая ситуация, верно?
Для того чтобы наглы согласились выплатить компенсацию - любую и кому угодно - сперва придется перевешать половину британской аристократии. И то после этого их еще ежегодно придется вешать в товарных количествах, чтобы они не "забыли" о своем согласии, вплоть до полной выплаты всей суммы. Не думаю, что Барбадосу это по силам.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 9 минут назад
Мечта раба стать хозяином, завести рабов и измываться над ними.
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3k
.357 magnum 20 минут назад
Вот у кого полякам с их жалкими требованиями надо поучиться. Население Барбадоса всего 300 тысяч, пяти триллионов хватит на безбедное существование каждого барбадосца в течение нескольких веков.
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1k
K_II_T 21 минуту назад
Платёжный баланс Великобритании приведу картинкой.
С чего они деньги отдавать будут?

Единственный смысл заявления в новости - довести идею выплат до абсурда.

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15k
Hairy 23 минуты назад
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
О каком рабстве может идти речь если по утверждению американцев королева Анна Болейн была негритянкой ? а значит и Елизаве та I, (Елизаве та Тюдо р) была чернокожая, и тогда значит негры были частью англиканского высшего общества и притеснения по цвету кожи не могло быть . Так что америкосы пусть идут в задницу. Или соблюдайте историческую правду или закройте клювы .
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Корону в ломбард - и рассчитается.
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14k
Yorge 40 минут назад
правильно делают. только платить и каяться, платить и каяться.
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56k
Опиум для народа 45 минут назад
А когда же будут требовать с самых главных работорговцев - африканцев? Это именно они продавали соплеменников и пленников соседних племён белым за бусики и бухло. Белые хоть за нормальное бабло старались, А ЭТИ СВОИХ ЖЕ ПО ДЕШЕВКЕ СДАВАЛИ ПАЧКАМИ.)))
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6k
Alex 49 минут назад
И пусть царские драгоценности возвращают, гниды британские
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128k
parallax Час назад
Чудесно! Бейте наглосаксов их же оружием.
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62k
pynh Час назад
может и америку индейцам отдать? но это, к сожалению, другое
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3k
RaiJu Час назад
И правильно, с Испании и Голландии еще, США.
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