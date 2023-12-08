«Они были колыбелью современной системы расизма»: от Великобритании потребовали 5 триллионов долларов репараций за работорговлю

С ним согласилась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и подсчитала, что англичане задолжали её государству совсем чуть-чуть: 4,9 триллиона долларов.

Мы оценили долг именно в эту сумму, поскольку служили колыбелью современной системы расизма. Именно здесь она зародилась, на нашей маленькой скале посреди Карибского моря и Атлантического океана. На площади всего в 166 квадратных миль, что сравнимо с сектором Газа. Четыре целых и девять десятых триллиона долларов! За все, что было с 1625 года, когда сюда причалили первые британские колонисты, и вплоть до провозглашения нами независимости в 1966 году.

Мы не ожидаем, что возмещение ущерба будет выплачено через год, или два, или пять, потому что извлечение богатства и нанесение ущерба происходили веками. Но мы требуем, чтобы нас увидели и чтобы нас услышали.