18-летняя невеста Лепса в этом году окончила школу

Недавно все поразились, увидев новую невесту Григорий Лепса. Ей оказалось 18-летняя девочка. Девушка младше старшей дочери Лепса на четыре года. Сама Аврора постит множество фото с букетами, делится видео, на которых можно заметить певца.

Социальные сети взорвались после фотографий девушки. Многие задались вопросом: зачем Авроре такой престарелый жених, да ещё и с пагубными привычками? На этот вопрос нашла ответ Светлана Бондарчук. По её словам, возраст не имеет никакого значения.