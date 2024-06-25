18-летняя невеста Лепса в этом году окончила школу

Невесте Лепса совсем недавно исполнилось 18 лет, в этом году она окончила 11 класс.
Недавно все поразились, увидев новую невесту Григорий Лепса. Ей оказалось 18-летняя девочка. Девушка младше старшей дочери Лепса на четыре года. Сама Аврора постит множество фото с букетами, делится видео, на которых можно заметить певца.
Социальные сети взорвались после фотографий девушки. Многие задались вопросом: зачем Авроре такой престарелый жених, да ещё и с пагубными привычками? На этот вопрос нашла ответ Светлана Бондарчук. По её словам, возраст не имеет никакого значения.
«Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается - страсть, общие интересы или что-то еще - решать только им. Если все совпадает, можно только порадоваться и восхититься. И если вы задаетесь вопросом «ну и надолго ли они вместе?», то какая разница, надолго или нет? Жизнь здесь и сейчас! Нужно быть благодарным за то, что у тебя есть именно в этом моменте», - написала звезда.
Тем временем журналисты выяснили, что Аврора – школьница: она только что закончила 11-й класс и 21 июня отгуляла выпускной вечер. Свое совершеннолетие девушка отпраздновала всего пару месяцев назад.
KP.RU сообщает, что Аврора окончила престижную Московскую экономическую школу. Обучение в этой школе стоит очень дорого. Аврора поделилась в соцсетях кадрами, снятыми на школьной линейке. Девушке и ее одноклассникам вручили школьные аттестаты.
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Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если у него есть бабло
Второе- У него состояние некислое и тоже надо
Третье- сколько всё это продолжится- похер, посмотрим....
Корчить рожи, оно как-то, в такой момент... Признак интеллекта...