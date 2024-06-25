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18-летняя невеста Лепса в этом году окончила школу

18-летняя невеста Лепса в этом году окончила школу

Автор:
25 июня 2024 19:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аврора   жених   лепс   молодая невеста   отношения   фото   шоу бизнес   
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Невесте Лепса совсем недавно исполнилось 18 лет, в этом году она окончила 11 класс.

Недавно все поразились, увидев новую невесту Григорий Лепса. Ей оказалось 18-летняя девочка. Девушка младше старшей дочери Лепса на четыре года. Сама Аврора постит множество фото с букетами, делится видео, на которых можно заметить певца.

Социальные сети взорвались после фотографий девушки. Многие задались вопросом: зачем Авроре такой престарелый жених, да ещё и с пагубными привычками? На этот вопрос нашла ответ Светлана Бондарчук. По её словам, возраст не имеет никакого значения.

«Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь. А что в это вкладывается - страсть, общие интересы или что-то еще - решать только им. Если все совпадает, можно только порадоваться и восхититься. И если вы задаетесь вопросом «ну и надолго ли они вместе?», то какая разница, надолго или нет? Жизнь здесь и сейчас! Нужно быть благодарным за то, что у тебя есть именно в этом моменте», - написала звезда.

Тем временем журналисты выяснили, что Аврора – школьница: она только что закончила 11-й класс и 21 июня отгуляла выпускной вечер. Свое совершеннолетие девушка отпраздновала всего пару месяцев назад.

KP.RU сообщает, что Аврора окончила престижную Московскую экономическую школу. Обучение в этой школе стоит очень дорого. Аврора поделилась в соцсетях кадрами, снятыми на школьной линейке. Девушке и ее одноклассникам вручили школьные аттестаты.

Источник:

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Метки: Аврора   жених   лепс   молодая невеста   отношения   фото   шоу бизнес   
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46  комментариев
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7k
Lexx 2 часа назад
Какие деньги, вы чтооо... Только любовь!)))
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15k
Иван Иваныч 11 минут назад
Умная девка.. алкашу осталось несколько лет, и в свои 23-25, бабца будет номально упакована.
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42k
АнтонПолднев 11 минут назад
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95k
Timofey 11 минут назад
Писали ж, что она студентка МГИМО! Кому верить! Ужас!
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7k
Gamletof 22 минуты назад
А я думал он сидит за групповое избиение.
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Быстро Покемониха забыла про брошенного кота и переключилась на Лепса.
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Вы только что прослушали краткое изложение передачи "В мире животных".
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4k
Pill Полчаса назад
Слыш, овца, ты когда ху..ету постить прекратишь?
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402
rus Полчаса назад
Я так прочитал ее ответ:
Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если у него есть бабло
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11k
Михаил 42 минуты назад
Амор 100%

Ссылка youtu.be
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12k
поручик Ржевский 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
==
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2k
Corkscrew 44 минуты назад
Не могу понят с чего вдруг такой ажиотаж вокруг этой Лепсовой девки? Такое ощущение что ей пиар делают, видимо скоро на сцену полезет, а Гришка пособит и деньгой, и связями.
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9k
perekrestok 49 минут назад
Есть такая девушко по фамилии Лопырева! За кого она только замуж не собиралась! Даже Кадыров ее обещал объединить с Басковым! Но как то у Лопыревой не складывалось! Наверное теперь ее лавры будут переходить к Авроре. Старт не самый провальный!
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16k
Александр Сучков 52 минуты назад
Первое- молодые любят зрелых, "кто умеет секс" , а не сверстников прыщавых, которые могут только "вздернуть"
Второе- У него состояние некислое и тоже надо
Третье- сколько всё это продолжится- похер, посмотрим....
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10k
fryazino 59 минут назад
Комментарий к фото
Сама самовлюблённость с утиными губами.
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44k
Ибака Грозный Час назад
Поздновато как-то школу окончила....Я в 16 лет 11 классов окончил!
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99k
Доктор Джонс Час назад
"Возраст не имеет ровным счетом никакого значения, если есть любовь"...
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63k
turyst Час назад
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63k
turyst Час назад
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9k
Фельдъегерь Час назад
Хватит завидовать
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391
Dmitry N Час назад
Скажем нет Покемонке!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5159 постов (4944 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360574



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