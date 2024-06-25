Мемориал Шепа и его безграничная верность

Маленький городок в Монтане увековечил память о собаке, которая каждый день ждала на вокзале возвращения своего хозяина.
Этот пёс стал неофициальным талисманом Форт-Бентона, живёт в центре города и ждёт хозяина, который никогда не вернется. И напоминает людям о тех, для кого мы – целый мир.
Летом 1936 года фермер из Монтаны заболел. Его доставили в больницу Сент-Клэр в Форт-Бентоне. За ним последовала его верная овчарка Шеп. Пока мужчина лежал в палате, старый пёс не отходил от него ни на шаг. Тронутые преданностью животного медсёстры подкармливали его объедками из больничной столовой. Когда мужчина умер, его семья решила отправить тело обратно домой. И даже тогда овчарка не покинула своего человека и последовала за гробом в железнодорожное депо. Шеп скулил, глядя, как тело его хозяина грузят в грузовой вагон и увозят.
В течение следующих пяти с половиной лет Шеп приходил на вокзал и ждал возвращения хозяина. Четыре раза в день, без пропусков, Шеп мчался к вокзалу и буквально сканировал выходящих пассажиров, быстро и внимательно окидывая взглядом каждого, в поисках своего человека. Несмотря на то, что Шеп был бездомным, он стал любимым жителем маленького городка, и за ним присматривали работники вокзала.
Слухи о верном псе в Форт-Бентоне распространились, и Шеп стал чем-то вроде знаменитости эпохи. Его показывали как чудо в телевизионных шоу. Путешественники даже решали сделать немалый крюк, чтобы увидеть его на станции. Дети посылали ему подарки на Рождество. Некоторые даже пытались его забрать и подарить новый дом. Но Шеп никогда не проявлял ни к кому из своих поклонников ничего больше мимолётного интереса. Он был собакой-одиночкой.
В конце концов, именно его безграничная преданность и погубила его. Утром 12 января 1942 года он, как обычно, ждал поезд в 10:17. У него давно отказал слух, а лапы были поражены артритом. И пса сбил прибывающий поезд.
Шеп был похоронен на вершине холма с видом на железнодорожное депо. На церемонии присутствовали сотни человек. Компания Great Northern Train Company заказала и оплатила деревянную фигурку Шепа и табличку с его именем, чтобы поместить их на холме для всеобщего обозрения.
С годами интерес к вечно верному Шепу постепенно угас. Его могила пришла в запустение. Но в 1980-х годах группа местных историков и общественных организаций привела захоронение в порядок. Форт-Бентон восстановил свой талисман и показал свою любовь к Шепу, установив в 1994 году новый памятник. Это металлическая статуя верной овчарки, которая стоит на железнодорожной эстакаде в центре города. Пёс с надеждой глядит на реку Миссури. Его мемориал окружает восьмиугольный дворик, вымощенный кирпичами, посвящёнными другим любимым потерянным животным.
Источник:
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