Мемориал Шепа и его безграничная верность

Летом 1936 года фермер из Монтаны заболел. Его доставили в больницу Сент-Клэр в Форт-Бентоне. За ним последовала его верная овчарка Шеп. Пока мужчина лежал в палате, старый пёс не отходил от него ни на шаг. Тронутые преданностью животного медсёстры подкармливали его объедками из больничной столовой. Когда мужчина умер, его семья решила отправить тело обратно домой. И даже тогда овчарка не покинула своего человека и последовала за гробом в железнодорожное депо. Шеп скулил, глядя, как тело его хозяина грузят в грузовой вагон и увозят.