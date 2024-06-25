FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17169 постов • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Мемориал Шепа и его безграничная верность

Мемориал Шепа и его безграничная верность

Автор:
25 июня 2024 12:07
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   США   Форт-Бентон   Шеп   верность   мемориал   монтана   овчарка   статуя   
848
8

Маленький городок в Монтане увековечил память о собаке, которая каждый день ждала на вокзале возвращения своего хозяина.

Этот пёс стал неофициальным талисманом Форт-Бентона, живёт в центре города и ждёт хозяина, который никогда не вернется. И напоминает людям о тех, для кого мы – целый мир.

×

Летом 1936 года фермер из Монтаны заболел. Его доставили в больницу Сент-Клэр в Форт-Бентоне. За ним последовала его верная овчарка Шеп. Пока мужчина лежал в палате, старый пёс не отходил от него ни на шаг.  Тронутые преданностью животного медсёстры подкармливали его объедками из больничной столовой. Когда мужчина умер, его семья решила отправить тело обратно домой. И даже тогда овчарка не покинула своего человека и последовала за гробом в железнодорожное депо. Шеп скулил, глядя, как тело его хозяина грузят в грузовой вагон и увозят.


В течение следующих пяти с половиной лет Шеп приходил на вокзал и ждал возвращения хозяина. Четыре раза в день, без пропусков, Шеп мчался к вокзалу и буквально сканировал выходящих пассажиров, быстро и внимательно окидывая взглядом каждого, в поисках своего человека. Несмотря на то, что Шеп был бездомным, он стал любимым жителем маленького городка, и за ним присматривали работники вокзала.

Слухи о верном псе в Форт-Бентоне распространились, и Шеп стал чем-то вроде знаменитости эпохи. Его показывали как чудо в телевизионных шоу. Путешественники даже решали сделать немалый крюк, чтобы увидеть его на станции. Дети посылали ему подарки на Рождество. Некоторые даже пытались его забрать и подарить новый дом. Но Шеп никогда не проявлял ни к кому из своих поклонников ничего больше мимолётного интереса. Он был собакой-одиночкой.

В конце концов, именно его безграничная преданность и погубила его. Утром 12 января 1942 года он, как обычно, ждал поезд в 10:17. У него давно отказал слух, а лапы были поражены артритом. И пса сбил прибывающий поезд.

Шеп был похоронен на вершине холма с видом на железнодорожное депо. На церемонии присутствовали сотни человек. Компания Great Northern Train Company заказала и оплатила деревянную фигурку Шепа и табличку с его именем, чтобы поместить их на холме для всеобщего обозрения.

С годами интерес к вечно верному Шепу постепенно угас. Его могила пришла в запустение. Но в 1980-х годах группа местных историков и общественных организаций привела захоронение в порядок. Форт-Бентон восстановил свой талисман и показал свою любовь к Шепу, установив в 1994 году новый памятник. Это металлическая статуя верной овчарки, которая стоит на железнодорожной эстакаде в центре города. Пёс с надеждой глядит на реку Миссури. Его мемориал окружает восьмиугольный дворик, вымощенный кирпичами, посвящёнными другим любимым потерянным животным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Пёс   США   Форт-Бентон   Шеп   верность   мемориал   монтана   овчарка   статуя   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Majul Час назад
Собака для нас лишь небольшая часть жизни, для собаки мы вся ее жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2554 поста (2291 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120464



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гараж" : кадры со съёмок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гараж" : кадры со съёмок и 19 интересных фактов о фильме
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
В Сочи задержали пару, бросившую мешок с мусором в Вечный огонь
Набирающие популярность в сообществах
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
Время СССР. Фото из семейных архивов-2
Время СССР. Фото из семейных архивов-2
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дети#новости#позитив#маразм#Россия#Ynews#забавно#Китай
#в мире#люди#история#инцидент#кот#улыбнуло#полиция#Подмосковье#ДТП#Еда
#Прикол#Юмор#СССР#интересно#машина#Девушка#кошка#Дагестан#водитель#авария
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Она резко отозвалась о неверных мужчинах, но тут же получила волну хейта Она резко отозвалась о неверных мужчинах, но тут же получила волну хейта Символы любви и верности: 15 животных, которые образуют пару раз и на всю жизнь Символы любви и верности: 15 животных, которые образуют пару раз и на всю жизнь Богиня и дьяволица сэра Артура Богиня и дьяволица сэра Артура Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец Собака отказалась покинуть госпиталь, где умер ее владелец

На что жалуетесь?

Вернуться