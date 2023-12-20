FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1052 поста • 46 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Московской области глыба льда рухнула на очередь в военкомат

В Московской области глыба льда рухнула на очередь в военкомат

Автор:
20 декабря 2023 15:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   военкомат   глыба   коммунальщики   лед   люберцы   очередь   
1367
2
7

Двое человек серьёзно пострадали.

Как только в Россию пришла зима, во многих регионах начались проблемы с уборкой снега с улиц и сосулек с крыш. Это происходит каждый год. Как правило, пиковая нагрузка и завалы идут в начале сезона, затем коммунальщики раскачиваются и дело идёт побыстрей.

В декабре досталось Воронежу - циклон “Ваня” замёл город так, что жителям пришлось скакать по сугробам. Сейчас обстановка вроде налаживается.

В Челябинске вчера погибла женщина - шла по своим делам и ей на голову рухнули сосульки.

Мужик из Питера отделался лёгким испугом - лёд упал за секунду до того, как он вышел из арки.

Похожий случай произошёл у Люберецкого военкомата. Возле здания выстроилась очередь и прямо на неё свалилась груда льда. Двух женщин госпитализировали с различными травмами, ещё двоим помощь оказали на месте.

Коммунальные службы всё ещё раскачиваются.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   военкомат   глыба   коммунальщики   лед   люберцы   очередь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
10+ известных зарубежных пародийных фильмов
Мастера массажа, у которых есть чему поучиться
Мастера массажа, у которых есть чему поучиться
Набирающие популярность в сообществах
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Как сделать правильно снежинку из бумаги пошагово
Фестиваль "Путешествие в Рождество"⁠⁠
Фестиваль "Путешествие в Рождество"⁠⁠
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#забавно#США#конфликт#история
#животные#автомир#в мире#интересное#ДТП#Россия#кино#подборка#милота#кошка
#машина#интересно#люди#факты#авто аварии#фильм#Ynews#кот#новый год#природа
Вы это серьезно? Вы это серьезно? Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера Пожарные спасли лошадей из замерзшего озера В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов Американцы придумали беспроигрышный способ похудеть Американцы придумали беспроигрышный способ похудеть Нерпы дрейфуют на льдинах по Байкалу Нерпы дрейфуют на льдинах по Байкалу «Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей «Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт...

На что жалуетесь?

Вернуться