В Московской области глыба льда рухнула на очередь в военкомат

Двое человек серьёзно пострадали.
Как только в Россию пришла зима, во многих регионах начались проблемы с уборкой снега с улиц и сосулек с крыш. Это происходит каждый год. Как правило, пиковая нагрузка и завалы идут в начале сезона, затем коммунальщики раскачиваются и дело идёт побыстрей.
В декабре досталось Воронежу - циклон “Ваня” замёл город так, что жителям пришлось скакать по сугробам. Сейчас обстановка вроде налаживается.
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В Челябинске вчера погибла женщина - шла по своим делам и ей на голову рухнули сосульки.
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Мужик из Питера отделался лёгким испугом - лёд упал за секунду до того, как он вышел из арки.
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Похожий случай произошёл у Люберецкого военкомата. Возле здания выстроилась очередь и прямо на неё свалилась груда льда. Двух женщин госпитализировали с различными травмами, ещё двоим помощь оказали на месте.
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Коммунальные службы всё ещё раскачиваются.
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