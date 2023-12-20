В Московской области глыба льда рухнула на очередь в военкомат

Как только в Россию пришла зима, во многих регионах начались проблемы с уборкой снега с улиц и сосулек с крыш. Это происходит каждый год. Как правило, пиковая нагрузка и завалы идут в начале сезона, затем коммунальщики раскачиваются и дело идёт побыстрей.

В декабре досталось Воронежу - циклон “Ваня” замёл город так, что жителям пришлось скакать по сугробам. Сейчас обстановка вроде налаживается.