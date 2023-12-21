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В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика

В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика

Автор:
21 декабря 2023 15:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   военкомат   гибель   глыба   лед   люберцы   мужчина   
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34-летний гражданин пришёл, чтобы встать на учёт. И погиб от перелома позвоночника и разрыва печени.

Вчера в Подмосковье упала здоровенная льдина и травмировала нескольких людей в очереди к военкомату. Поначалу очевидцы говорили, что 2 женщины получили ушибы, их госпитализировали. Остальным помощь медиков не понадобилась.

К сожалению, всё оказалось хуже.

Там огромная часть толстого льда сошла, толщиной сантиметров 20 этот лед, может быть 30 даже. Разлетелась на 50 кусков, наверное, - рассказал очевидец.

Женщины и впрямь пострадали, но им уже ничего не угрожает. Но льдина травмировала ещё двоих - один из них попал в больницу в состоянии средней тяжести. А второй попал в реанимацию с переломом позвоночника и разрывом печени. Сегодня утром он скончался.

Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства, приведшие к травмированию людей. По результатам проверки  будет принято процессуальное решение, - сообщил представитель СК.

Погибшему было 34 года, он пришёл в военкомат, чтобы встать на учёт по месту прописки. У мужика осталась жена и трое детей.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   военкомат   гибель   глыба   лед   люберцы   мужчина   
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11  комментариев
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56k
Опиум для народа Час назад
Почему вообще люди стоят на улице в очереди? Военные настолько боятся своего народа, что пускают по одному?
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38k
russger 14 минут назад
Сажать накуй всем составом ответственных за уборку снега/льда. А то сделают виновным дворника-таджика и все будут рады, типа чурбаньё посадили.
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447
Йожик 36 минут назад
Таджики все свалили из за невыгодного курса. Оставшимися человекоресурсами убрать такие площади нереально.
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8
Чёрный Властелин 41 минуту назад
Лишний повод обходить эту контору стороной
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5k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Лужи по яйца, опасная зона не обозначена предупреждающей лентой и как всегда, никто не виноват.
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1k
Максим Борисов 54 минуты назад
Мужчину, человека, призывника, гражданина..
Какого бялть мужика. ?
Когда твоя мать сдохнет в анамнезе так и напишут, "бабища какая то сдохла".
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36k
Опаньки Час назад
что за аншлаг там ?
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August

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