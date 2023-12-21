В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика

34-летний гражданин пришёл, чтобы встать на учёт. И погиб от перелома позвоночника и разрыва печени.
Вчера в Подмосковье упала здоровенная льдина и травмировала нескольких людей в очереди к военкомату. Поначалу очевидцы говорили, что 2 женщины получили ушибы, их госпитализировали. Остальным помощь медиков не понадобилась.
К сожалению, всё оказалось хуже.
Там огромная часть толстого льда сошла, толщиной сантиметров 20 этот лед, может быть 30 даже. Разлетелась на 50 кусков, наверное, - рассказал очевидец.
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Женщины и впрямь пострадали, но им уже ничего не угрожает. Но льдина травмировала ещё двоих - один из них попал в больницу в состоянии средней тяжести. А второй попал в реанимацию с переломом позвоночника и разрывом печени. Сегодня утром он скончался.
Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства, приведшие к травмированию людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил представитель СК.
Погибшему было 34 года, он пришёл в военкомат, чтобы встать на учёт по месту прописки. У мужика осталась жена и трое детей.
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Какого бялть мужика. ?
Когда твоя мать сдохнет в анамнезе так и напишут, "бабища какая то сдохла".