В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика

Женщины и впрямь пострадали, но им уже ничего не угрожает. Но льдина травмировала ещё двоих - один из них попал в больницу в состоянии средней тяжести. А второй попал в реанимацию с переломом позвоночника и разрывом печени. Сегодня утром он скончался.

Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства, приведшие к травмированию людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил представитель СК.

Погибшему было 34 года, он пришёл в военкомат, чтобы встать на учёт по месту прописки. У мужика осталась жена и трое детей.