«Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска и объяснил причины коммунального коллапса

Люди в лютые январские морозы несколько дней сидели без отопления.
Новогодние праздники в Подмосковье получились так себе. В регионе ударили морозы, а коммунальщики, по старой традиции, оказались к ним не готовы. Случилось несколько аварий - на теплотрассе и в котельной Подольска, и несколько микрорайонов осталось без горячей воды. Глава Подольска объявил режим ЧС.
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Столбик термометра в это время опускался до -25 градусов. В Люберцах было не лучше - там люди ночью жгли костры. На секундочку, это ближайший к столице город. И там жгли деревянную рухлядь, чтобы согреться.
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Дошло до того, что ситуацию в Подмосковье взял под личный контроль Владимир Путин. А когда стали разбираться с проблемной котельной в Подольске - выяснилось: она находится на территории режимного предприятия «Климовского специализированного патронного завода», доступ туда был ограничен. Обслуживали котельную какие-то странные и не сильно квалифицированные граждане. Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробёв:
По решению президента был запущен механизм национализации частного «Климовского специализированного патронного завода», на котельной которого практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал.
Теперь в котельной разгребают бардак, который остался после частных собственников. По предварительной информации, эти граждане живут в Германии.
Не обошлось и без задержаний:
Ситуация непростая и в ней ещё будут разбираться. Ну а вчера с жителями Подмосковья встретился губернатор Андрей Воробьёв. При его появлении, из толпы стали кричать: «Уволить всех, начиная с Артамонова!» (глава Подольска). Губернатор ответил: «Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь».
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Главное - тепло обещали дать. Сегодня вечером и в полном объёме. Виновных - накажут. А подобное повториться больше не должно. Почему котельную, обслуживающую 22 тысячи человек, отдали в частное владение и толком не контролировали? И сколько таких объектов по всей России - это пусть выясняют компетентные граждане. Вопросов там хватает.
А часть жителей Подольска пока разместили в обогреваемых помещениях:
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- В Подмосковье ввели режим ЧС из-за холодов и коммунальных аварий
- В Московской области глыба льда рухнула на очередь в военкомат
- В Подольске за коллапс с подачей тепла задержали замглавы администрации и начальника котельной
- В подмосковных Люберцах глыба льда упала на очередь у военкомата и убила мужика
- Прокуратура займётся коммунальщиками, оставившими тысячи людей без тепла и света в двадцатиградусные морозы
"Батареи просят огня"
ойнемогупапцталом
не повторится, конечно - до следующей зимы.
или железные трубы ?
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кстати, эта стратегическая котельная находится на территории режимного стратегического патронного завода. попробует туда зайти какой-то м..дак (ты, например) - пристрелят ещё на проходной и некому будет здесь дурацкие коменты писать.
и я не оскорблял, просто констатировал. ты же не виноват, что тебе Бог мозга не дал, не в обиду по-братски, если что.