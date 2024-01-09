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«Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска и объяснил причины коммунального коллапса

«Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска и объяснил причины коммунального коллапса

Автор:
09 января 2024 15:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Воробьев   Видео   Подмосковье   Подольск   авария0котельная   губернатор   коммунальщики   люберцы   теплотрасса   
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Люди в лютые январские морозы несколько дней сидели без отопления.

Новогодние праздники в Подмосковье получились так себе. В регионе ударили морозы, а коммунальщики, по старой традиции, оказались к ним не готовы. Случилось несколько аварий - на теплотрассе и в котельной Подольска, и несколько микрорайонов осталось без горячей воды. Глава Подольска объявил режим ЧС.

Столбик термометра в это время опускался до -25 градусов. В Люберцах было не лучше - там люди ночью жгли костры. На секундочку, это ближайший к столице город. И там жгли деревянную рухлядь, чтобы согреться.

Дошло до того, что ситуацию в Подмосковье взял под личный контроль Владимир Путин. А когда стали разбираться с проблемной котельной в Подольске - выяснилось: она находится на территории режимного предприятия «Климовского специализированного патронного завода», доступ туда был ограничен. Обслуживали котельную какие-то странные и не сильно квалифицированные граждане. Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробёв:

По решению президента был запущен механизм национализации частного «Климовского специализированного патронного завода», на котельной которого практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал.

Теперь в котельной разгребают бардак, который остался после частных собственников. По предварительной информации, эти граждане живут в Германии.

Не обошлось и без задержаний:

Ситуация непростая и в ней ещё будут разбираться. Ну а вчера с жителями Подмосковья встретился губернатор Андрей Воробьёв. При его появлении, из толпы стали кричать: «Уволить всех, начиная с Артамонова!» (глава Подольска). Губернатор ответил: «Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь».

Главное - тепло обещали дать. Сегодня вечером и в полном объёме. Виновных - накажут. А подобное повториться больше не должно. Почему котельную, обслуживающую 22 тысячи человек, отдали в частное владение и толком не контролировали? И сколько таких объектов по всей России - это пусть выясняют компетентные граждане. Вопросов там хватает.

А часть жителей Подольска пока разместили в обогреваемых помещениях:

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Метки: Андрей Воробьев   Видео   Подмосковье   Подольск   авария0котельная   губернатор   коммунальщики   люберцы   теплотрасса   
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18  комментариев
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4k
Горожанин Час назад
А где же святой частный собственник, где святые предприниматели с частной святой инициативой и ответственностью? Ах, да - оказалось, что это либеральные сказочки. А что, предупреждений, что такое капитал, его истинные цели и мотивы - этого разве не было в истории?.. А ведь кто-то всё ещё реально ждёт от частного собственника и частного капитала чуда. Чуда не будет. Эгоистичные мотивы личной наживы никогда не будут двигать человечество вперёд.
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1k
raael13 3 минуты назад
Зимой 2024-2025 будет только хуже. Уже сейчас задумываюсь о приобретении газового обогревателя.
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13k
Joker_MSK 10 минут назад
Позорище для местных властей.Там с мусором еще проблемы,уже горы мусора по всему подмосковью.
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827
ZeroCross.ru 17 минут назад
Коты без центрального отопления становятся теплее.

"Батареи просят огня"
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6k
hhwost 36 минут назад
"А подобное повториться больше не должно"
ойнемогупапцталом

не повторится, конечно - до следующей зимы.
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3k
Илья 39 минут назад
На встрече с замерзающими жителями Подмосковья губернатор сказал много теплых слов
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459
На хер ЗАПАД! 45 минут назад
Котельная- является стратегическим объектом. Просто представьте,что какой-то мудак,который имел туда вольяжный вход,мог просто яд кинуть, и хана тысячам людей
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459
На хер ЗАПАД! hhwost Полчаса назад
Я мудак? Я тебя оскорблял? Гнида ты не воспитанная. Иди хер соси
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August

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