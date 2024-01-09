«Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска и объяснил причины коммунального коллапса

Дошло до того, что ситуацию в Подмосковье взял под личный контроль Владимир Путин. А когда стали разбираться с проблемной котельной в Подольске - выяснилось: она находится на территории режимного предприятия «Климовского специализированного патронного завода», доступ туда был ограничен. Обслуживали котельную какие-то странные и не сильно квалифицированные граждане. Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробёв:

По решению президента был запущен механизм национализации частного «Климовского специализированного патронного завода», на котельной которого практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал.

Теперь в котельной разгребают бардак, который остался после частных собственников. По предварительной информации, эти граждане живут в Германии.

Не обошлось и без задержаний: