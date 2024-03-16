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Обнажённая девушка устроила стриптиз в военкомате Санкт-Петербурга

Обнажённая девушка устроила стриптиз в военкомате Санкт-Петербурга

Автор:
16 марта 2024 09:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербруг   военкомат   навела суету   обнаженные   стриптиз   
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Барышня ворвалась в военкомат Красносельского района, взобралась на стол и стала танцевать.


Весна шагает по планете, а с ней - люди, которые порой творят такую дичь! На днях обнажённая девушка навела суету в питерском военкомате. Посетительница бодрым шагом вошла в здание, влезла на стол и чуть-чуть потанцевала. Действо сопровождалось окроплением присутствующих водой и криками "Я панк!".


После непродолжительного стриптиза барышня удалилась.

Нарушительницу порядка разыскивает полиция. Стриптиз - дело хорошее, но за хулиганство придётся ответить.

А в соцсетях предположили, что с головой у девушки всё в порядке - просто отрабатывает проигрыш. Хотя возможны варианты.


Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербруг   военкомат   навела суету   обнаженные   стриптиз   
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16  комментариев
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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6k
Babangdida Минуту назад
А нельзя ли о таких акциях объявлять заранее, а не показывать мутные ролики постфактум?
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−5
alexnovikov.alex 2 минуты назад
хорошая попытка военкомат, но все равно не прийду
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10k
Сол Гудман 2 минуты назад
Пересолила
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111
Liberman 11 минут назад
На сколько я понимаю :стриптиз это эротический танец, где в процессе "танцор" раздевается.
Чё то тут не видно процесса раздевания.
Скорее она тут бегала уже после стриптиза.
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17k
K7OO 22 минуты назад
Ей ципсошники приказали зажечь военкомат. Ну она и зажгла, как умела.
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401
Murych Час назад
Народ на видео смотрит, как будто так и надо
.
21 век на дворе, а качество 144.
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111
Liberman Murych 11 минут назад
Тебе ещё правильный свет выставить?
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395
Ви Час назад
У них что камер получше нет? Как инопланетян снимать и голых дур так сразу качество на камерах портится. Безобразие
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0
дима зоуев Час назад
А зачем? Может простудиться, будет свинка. Это опасно.
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32
Fedot da ne tot Час назад
Безобразие! Ничего же не видно
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798
Шурман Час назад
Пилотка хоть и волосатая но ровно побритая :)
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
Не интересно, вечно так - то объектив камеры грязный, то камера с разрешением 0,2 мегапикселя...
Да и стриптизом это не назвать, стриптиз - это когда с себя одежду снимают, постепенно оголяясь под музыку, а девка уже полностью голая припёрлась...
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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29k
Matrosskin 2 часа назад
Тут друг интересуется ...
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