Обнажённая девушка устроила стриптиз в военкомате Санкт-Петербурга

Весна шагает по планете, а с ней - люди, которые порой творят такую дичь! На днях обнажённая девушка навела суету в питерском военкомате. Посетительница бодрым шагом вошла в здание, влезла на стол и чуть-чуть потанцевала. Действо сопровождалось окроплением присутствующих водой и криками "Я панк!".