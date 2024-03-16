Обнажённая девушка устроила стриптиз в военкомате Санкт-Петербурга

Барышня ворвалась в военкомат Красносельского района, взобралась на стол и стала танцевать.
Весна шагает по планете, а с ней - люди, которые порой творят такую дичь! На днях обнажённая девушка навела суету в питерском военкомате. Посетительница бодрым шагом вошла в здание, влезла на стол и чуть-чуть потанцевала. Действо сопровождалось окроплением присутствующих водой и криками "Я панк!".
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После непродолжительного стриптиза барышня удалилась.
Нарушительницу порядка разыскивает полиция. Стриптиз - дело хорошее, но за хулиганство придётся ответить.
А в соцсетях предположили, что с головой у девушки всё в порядке - просто отрабатывает проигрыш. Хотя возможны варианты.
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Чё то тут не видно процесса раздевания.
Скорее она тут бегала уже после стриптиза.
21 век на дворе, а качество 144.
Да и стриптизом это не назвать, стриптиз - это когда с себя одежду снимают, постепенно оголяясь под музыку, а девка уже полностью голая припёрлась...