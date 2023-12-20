Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат

Мужики поклялись защищать страну. А товарищ военком постарался, чтобы они об этом не забыли.
В Санкт-Петербурге активизировали борьбу с нелегальными мигрантами. Силовики провели масштабные рейды по хостелам, торговым точкам и общепиту. Также останавливали таксистов и автовладельцев. На этот раз охватили около 5 тысяч человек и выявили 1000 нарушений миграционного законодательства. Одни получат штраф, другие - отправятся домой.
Источник:
Взялись и за постановку на воинский учёт. По закону, каждый гражданин мужского пола должен в течение 14 дней после получения нового паспорта отметиться в военкомате. Кто старше 27 - получают военники, кто младше - отправляются служить. Но некоторые об этом почему-то забывают. И таких регулярно находят во время антимигрантских рейдов.
Теперь их будет меньше, а повестки, по крайней мере в Питере, стали вручать прямо на церемонии получения российского гражданства. Как говорится, на добрую память. Одиннадцать мужиков торжественно поклялись соблюдать законы РФ и выполнять обязанности гражданина, после этого получили повестку от товарища военкома.
Источник:
Пока такая акция прошла в отделении полиции по Калининскому району Петербурга. Возможно, вскоре это станет обычной практикой.
Источник:
- В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора
- «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
- В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
- «Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»
Сейчас ты русский или нигериец для гос-ва нет разницы юридической.
Есть программа "Носитель русского языка",но что бы ей воспользоваться нужно отказаться от гражданства первой страны. НО отказаться от гражданства Украины или Молдавии тяжее чем получить гражданство РФ, не знаю как другие республики. Т.е. это не реально в 90% случаев.
Есть программа переселения, но большинство не хочет переселяться туда куда предлагает программа, человек хочет получить паспорт и устраивать жизнь по своем разумению.
И тд и тп, благо сейчас реально упросили всю эту историю и паспорт стало получить проще.
давно пора было так их в стойло загонять.