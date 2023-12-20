Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат

Взялись и за постановку на воинский учёт. По закону, каждый гражданин мужского пола должен в течение 14 дней после получения нового паспорта отметиться в военкомате. Кто старше 27 - получают военники, кто младше - отправляются служить. Но некоторые об этом почему-то забывают. И таких регулярно находят во время антимигрантских рейдов.

Теперь их будет меньше, а повестки, по крайней мере в Питере, стали вручать прямо на церемонии получения российского гражданства. Как говорится, на добрую память. Одиннадцать мужиков торжественно поклялись соблюдать законы РФ и выполнять обязанности гражданина, после этого получили повестку от товарища военкома.