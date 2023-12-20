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Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат

Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат

Автор:
20 декабря 2023 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   военкомат   гражданство   мигранты   повестка   
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Мужики поклялись защищать страну. А товарищ военком постарался, чтобы они об этом не забыли.

В Санкт-Петербурге активизировали борьбу с нелегальными мигрантами. Силовики провели масштабные рейды по хостелам, торговым точкам и общепиту. Также останавливали таксистов и автовладельцев. На этот раз охватили около 5 тысяч человек и выявили 1000 нарушений миграционного законодательства. Одни получат штраф, другие - отправятся домой.

Взялись и за постановку на воинский учёт. По закону, каждый гражданин мужского пола должен в течение 14 дней после получения нового паспорта отметиться в военкомате. Кто старше 27 - получают военники, кто младше - отправляются служить. Но некоторые об этом почему-то забывают. И таких регулярно находят во время антимигрантских рейдов.

Теперь их будет меньше, а повестки, по крайней мере в Питере, стали вручать прямо на церемонии получения российского гражданства. Как говорится, на добрую память. Одиннадцать мужиков торжественно поклялись соблюдать законы РФ и выполнять обязанности гражданина, после этого получили повестку от товарища военкома.

Пока такая акция прошла в отделении полиции по Калининскому району Петербурга. Возможно, вскоре это станет обычной практикой.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   военкомат   гражданство   мигранты   повестка   
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21  комментарий
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5k
Григорий 2 часа назад
лично знаком с семьёй релокантов, они из Казахстана сбежали в Россию от засилия всего казахского, а как только началось, они кяух и опять в Казахстане
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13k
Святослав 14 минут назад
ну норм чо...
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4k
brotherirk 18 минут назад
а что там по отсрочке из-за детей? у них там обычно табор!
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4
Мариус 20 минут назад
Отлично, теперь получим в основном аксакалов, ПФ приготовиться.
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149
андрей 38 минут назад
Гаспада ложки кладём
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62k
pynh Час назад
Так это и должно было быть обычной практикой. Гражданин? Гражданин. Значит на учет воинский должен встать. А там уже как решат. Почему из этого делают новость, хз.
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6k
Трям Час назад
Надо гражданство после года на СВО давать, а не наоборот
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1k
kolobok263 Час назад
кто старше 27 лет и из другой страны, вперед на службу, делом доказать верность новой родине, минимум два года службы. наши местные балбесы ладно, а этим вообще спуску не давать
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19k
Shtoppi 2 часа назад
нах_й они вообще тут не нужны, такие граждане, которым про гражданский долг пинками вдалбливать приходится. эти паразиты сути своей все равно не изменят и как были говном, так им и останутся. так что нахер они тут не посрались.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Если вспомнить, то во Франции есть иностранный легион, но там сначала служба, а потом гражданство. Зато не надо ловить потом.
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333
iskra Б.Касторский 14 минут назад
Иностранный легион - для людей с проблемами в прошлом. Туда идут уголовники и наемники,которым не светит получить гражданство обычным путем. А для всяких "беженцев" и "родственников" дорога открыта, можно получить вид на жительство по заявлению.
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
зато поедет сейчас меньше . они свой аул защищать не хотят потому сбегают в Россию а тут могут на войну отправить подыхать .
давно пора было так их в стойло загонять.
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