В Москве двое бомжей вломились в посольство Кении и устроили пьянку

Бездомному мужику и его верной даме надоело слоняться по улицам и они решили наведаться в посольство Кении. Почему именно туда - никто не знает. Видимо, сильно накачались огненной водой и их потянуло на экзотические приключения.

В посольство проникли без проблем: входная дверь была на магнитном замке, они дёрнули её посильней и оказались на территории Кении. Бомжи прокрались на второй этаж и нашли кухню. А там - еду и алкоголь. Нагло закурили и закатили пьянку.