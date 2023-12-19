В Москве двое бомжей вломились в посольство Кении и устроили пьянку

Утихомирить их смогли лишь прибывшие полицейские.
Бездомному мужику и его верной даме надоело слоняться по улицам и они решили наведаться в посольство Кении. Почему именно туда - никто не знает. Видимо, сильно накачались огненной водой и их потянуло на экзотические приключения.
В посольство проникли без проблем: входная дверь была на магнитном замке, они дёрнули её посильней и оказались на территории Кении. Бомжи прокрались на второй этаж и нашли кухню. А там - еду и алкоголь. Нагло закурили и закатили пьянку.
Мужчина и женщина без определенного места жительства незаконно через входную дверь проникли в здание диппредставительства, поднялись на второй этаж, где устроили банкет на кухне, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД.
Как их прохлопала охрана особо охраняемого объекта - с этим ещё будут разбираться. Но потом их всё таки засекли и задержали на 10 суток: за мелкое хулиганство, а также нарушение пропускного режима охраняемого объекта.
В диппредставительстве Кении позже сообщили:
Мы надеемся, что подходы к охране посольства будут пересмотрены, и что государство пребывания обеспечит меры для защиты помещений. Готовим в МИД соответствующую ноту.
Ну и двери, наверное, поменяют. Чтобы силовикам больше не пришлось вытаскивать бомжей из посольства.
Источник:
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