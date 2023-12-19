FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7340 постов • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Москве двое бомжей вломились в посольство Кении и устроили пьянку

В Москве двое бомжей вломились в посольство Кении и устроили пьянку

Автор:
19 декабря 2023 16:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: банкет   бездомные   бомжи   взлом   кения   посольство   
1485
3

Утихомирить их смогли лишь прибывшие полицейские.

Бездомному мужику и его верной даме надоело слоняться по улицам и они решили наведаться в посольство Кении. Почему именно туда - никто не знает. Видимо, сильно накачались огненной водой и их потянуло на экзотические приключения.

В посольство проникли без проблем: входная дверь была на магнитном замке, они дёрнули её посильней и оказались на территории Кении. Бомжи прокрались на второй этаж и нашли кухню. А там - еду и алкоголь. Нагло закурили и закатили пьянку.

Мужчина и женщина без определенного места жительства незаконно через входную дверь проникли в здание диппредставительства, поднялись на второй этаж, где устроили банкет на кухне, - прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД.

Как их прохлопала охрана особо охраняемого объекта - с этим ещё будут разбираться. Но потом их всё таки засекли и задержали на 10 суток: за мелкое хулиганство, а также нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

В диппредставительстве Кении позже сообщили:

Мы надеемся, что подходы к охране посольства будут пересмотрены, и что государство пребывания обеспечит меры для защиты помещений. Готовим в МИД соответствующую ноту.

Ну и двери, наверное, поменяют. Чтобы силовикам больше не пришлось вытаскивать бомжей из посольства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: банкет   бездомные   бомжи   взлом   кения   посольство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Григорий Бабкин 2 часа назад
"Нагло закурили", это как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
24k
SolomonA 11 минут назад
Заголовок не полный. Должен заканчиваться "... и устроили пьянку с послами."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Это произвол! По всем международным законам им должны были предоставить политическое убежище! И голыми в Африку пустить. В Африке акулы, в Африке гориллы, и пара алконавтов, с виду - гамадрилы. Свободу Патрису Лумумбе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
zu4ara 43 минуты назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
antipups1 53 минуты назад
Боже мой, как же скучно я живу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег Час назад
Теперь в посольстве Кении стоит свежая прослушка, а разведчикам с позывными "Бомж" и "Бомжиха" присвоены очередные звания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Константин Час назад
как скучно я живу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan Час назад
Ссылка youtu.be
-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
zu4ara Ivan 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
860
Михаил 2 часа назад
Не новость, а анекдот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Набирающие популярность в сообществах
Юмор на&nbsp;разные темы
Юмор на разные темы
Фронтовик, писатель, художник
Фронтовик, писатель, художник
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маньяк из фильмов "Крик" найден

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#Прикол#аварии#фильм#кино#Россия#забавно#соцсети
#интересно#автомобили#Юмор#факты#авто аварии#Автовсячина#Китай#история#драка#инцидент
#в мире#автомир#люди#ДТП#интересное#Ynews#подборка#кошка#конфликт#дети
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец В Кении арестован лже-адвокат, выигрывавший все дела в суде В Кении арестован лже-адвокат, выигрывавший все дела в суде Перед приездом Си Цзиньпина улицы Са-Франциско зачистили от бомжей и наркоманов: как в США готовились к саммиту АТЭС Перед приездом Си Цзиньпина улицы Са-Франциско зачистили от бомжей и наркоманов: как в США... Как живётся бездомным в Южной Корее Как живётся бездомным в Южной Корее В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех Популярный блогер обеспечил водой 500 тысяч человек в Африке, а его за это обвинили в дискредитации местных властей и расизме Популярный блогер обеспечил водой 500 тысяч человек в Африке, а его за это обвинили в...

На что жалуетесь?

Вернуться