Как живётся бездомным в Южной Корее

Оно и понятно: зачем работать за еду и возможность переночевать в тепле, когда все это можно получить бесплатно, и абсолютно не напрягаясь, в одном из приютов, организованном благотворительной организацией?! Корейские бомжи прекрасно знают, где можно поспать, куда прийти за бесплатным горячим обедом, где выдают одежду и предметы первой необходимости. И, в целом, все довольны…ну, или почти все.