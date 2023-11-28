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Как живётся бездомным в Южной Корее

Как живётся бездомным в Южной Корее

Автор:
28 ноября 2023 07:44
Метки: Южная Корея   бездомные   бомжи   в мире   интересно   факты   
2537
18

В Южной Корее бомжей не так много, но всё же они есть. Местные бродяги знают, где можно поспать и куда прийти за бесплатной едой и чувствуют себя практически всегда комфортно.

Несмотря на то, что Южная Корея считается одной из самых благополучных современных стран с хорошим уровнем жизни, даже среди ее, казалось бы, вечно занятых и вечно погруженных в работу жителей, встречаются, так называемые, неблагополучные элементы – проще говоря, бомжи. Эти товарищи едва ли чем-то, кроме разреза глаз, отличаются от русских, европейских или американских бездомных.

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Они также любят выпивать, сидя на тротуаре – правда, пьют они в основном местную водку соджу; ночуют на картонках или в драных палатках, которые устанавливают там, где им захочется, и, конечно же, промышляют ненавязчивым попрошайничеством.

К слову, существование бомжей в Южной Корее отчасти оправдывается лояльным отношением правительства к данной проблеме. Точнее, никто не считает это проблемой. Напротив, как и в любой другой развитой стране, в Южной Корее бомжи являются точно такими же полноценными членами общества, как и другие граждане, имеющие права вести такой образ жизни, какой они считают нужным – в пределах закона, разумеется.

А нарушивших этот самый закон ожидает абсолютно заслуженное наказание, и неважно, работающий ли ты гражданин, или бомж – все корейцы с правовой точки зрения находятся в равных условиях.

В целом же, лояльное отношение правительства страны к бездомным, порождает ответную реакцию. Корейские бомжи не донимают прохожих, агрессивно не попрошайничают и уж тем более не вступают в перепалки и конфликты. Максимум на что хватает фантазии корейского бездомного, так это поставить рядом с собой ведерко или положить шляпу, куда прохожие могут при желании кинуть монетку, и не более.

А в остальном корейские бомжи днем предпочитают сидеть на тротуаре, в одиночестве или в компании себе подобных, распивать любимую соджу и никому при этом не мешать. Да, антураж и запах вокруг них соответствующий, но, как говорится, не без этого. На то они и бомжи…

Еще одной характерной особенностью лояльного отношения к бомжам в Южной Корее, можно назвать фактически официальное разрешение ночевать на станциях метрополитена.

Днем, когда в подземке много людей, корейские бомжи стараются не попадаться на глаза охране, а вот ближе к полуночи, когда до закрытия метрополитена остаются считанные минуты, бездомные стягиваются к подземным переходам, расстилают там свои спальные мешки и одеяла и остаются ночевать.

Охрана закрывает их на станции, в результате чего бездомные получают относительно комфортную ночевку под крышей, тепло и доступ к туалету, а это, извините, уже немало. Более того, бомжей никто не гоняет: даже полиция, видя это, не обращает на товарищей без определенного места жительства особого внимания несмотря на то, что на ночевку они частенько располагаются прямо под камерами.

Никого этот факт особо не волнует, ведь с наступлением утра, все бездомные покидают станции метрополитена, и до следующей ночи их не будет ни видно, ни слышно.

Ну а с наступлением по-настоящему зимних холодов, по всей Южной Корее начинают работать специальные приюты для бездомных, одна часть которых существуют на дотации центральных либо местных органов власти, а другая – на средства благотворительных организаций. Также приюты открываются при церквях и буддийских храмах.

В них каждому бездомному дают теплую одежду и предоставляют крышу над головой, но, в отличие от общегородских приютов, не бесплатно. За это бомж должен подметать двор, готовить еду, убирать мусор…проще говоря, отрабатывать все те блага, которые ему были предоставлены. Поэтому в церковь обращаются за помощью единицы.

Оно и понятно: зачем работать за еду и возможность переночевать в тепле, когда все это можно получить бесплатно, и абсолютно не напрягаясь, в одном из приютов, организованном благотворительной организацией?! Корейские бомжи прекрасно знают, где можно поспать, куда прийти за бесплатным горячим обедом, где выдают одежду и предметы первой необходимости. И, в целом, все довольны…ну, или почти все.

Корейские волонтеры, работающие с бездомными, отмечают, что такое лояльное отношение превращает бомжей в лентяев, которые даже не пытаются наладить свою жизни и найти хотя бы какую-то работу. Они просто не видят в этом необходимости, ведь государство обеспечивает их всем более-менее необходимым: едой, одеждой, какой-никакой крышей над головой.

А деньги…деньги на соджу подают прохожие, так что у корейских бомжей есть все, что нужно, если уж не для счастья, то для гармоничного существования так точно.

Что же касается проблемы бездомных в Южной Корее, так это, как я уже упоминал выше, не является проблемой – по крайней мере, для корейского правительства. И хотя количество бомжей в стране утренней свежести с каждым годом только увеличивается, власти пока не видят в этом какого-то бедствия и уж тем более катастрофы.

Да, возможно, наличие бомжей, спящих на улицах и в подземных переходах Сеула и других южнокорейских городов, несколько портит идеальный облик современной Южной Кореи, однако это никак не вредит безопасности внутри страны и ее имиджу в мировом сообществе.

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Метки: Южная Корея   бездомные   бомжи   в мире   интересно   факты   
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889k
А.Берестенко 2 часа назад
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Alex Полчаса назад
Возникает простой вопрос: ну а если в стране все так шоколадно, как там вообще бомжи появились?
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200
Zmey8838 44 минуты назад
В Киевском метро тоже некоторые ночевать любят
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54k
noName Час назад
"Станция Сеул" вспомнилась...
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Alex Chebrikov

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