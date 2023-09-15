В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех

Другие местные жители также пожаловались, что палатки сдаются и для занятия проституцией. Полиция уже занимается делом об открытии бара, и пытается принять меры. Даже организации помощи бездомным настроены негативно по поводу этого "заведения": по словам Меган Шей, исполнительного директора группы помощи бездомным Step Denver, лагерь, предлагающий спиртное бездомным, только усугубит проблему бездомных в городе. Она привела в пример отчёт, доказавший, что более 80% бездомных всю жизнь испытывали проблемы с алкоголем и/или наркотиками.