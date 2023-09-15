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В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех

В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех

Автор:
15 сентября 2023 16:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   Разное   США   америка   бездомные   бомжи   жизнь в сша   люди   фото   
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В центре американского города Денвер появился бар для бездомных, а также палатки, которые сдают в аренду для занятия сексом. В баре под открытым небом есть кресла, алкоголь, диванчики и другие развлечения.

В центре города Денвер, крупнейшего в американском штате Колорадо, появилась "таверна" для бездомных под открытым небом. Там есть газон, столики, кресла, различная выпивка, а также палатки в аренду для занятия сексом. Когда место приехала осматривать полиция, оно было усеяно десятками бутылок из-под алкоголя. Городские власти получили многочисленные жалобы на то, что палаточный лагерь блокирует тротуар, мешая пешеходам.

Другие местные жители также пожаловались, что палатки сдаются и для занятия проституцией. Полиция уже занимается делом об открытии бара, и пытается принять меры. Даже организации помощи бездомным настроены негативно по поводу этого "заведения": по словам Меган Шей, исполнительного директора группы помощи бездомным Step Denver, лагерь, предлагающий спиртное бездомным, только усугубит проблему бездомных в городе. Она привела в пример отчёт, доказавший, что более 80% бездомных всю жизнь испытывали проблемы с алкоголем и/или наркотиками.

По официальным данным, наркотики и алкоголь стали причиной 60% смертей бездомных в Денвере в 2022 году. Это, кстати, один из американских городов, где проблема бездомных наиболее актуальна. По данным The Wall Street Journal, число бездомных жителей США за последний год выросло на рекордные 11% и составляет 577 тыс. человек (это 0,2% населения страны).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   США   америка   бездомные   бомжи   жизнь в сша   люди   фото   
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