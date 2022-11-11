Бездомных, ночевавших на вокзале, устроили там на постоянную работу

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В Словакии, как и во многих странах, бездомные часто приходят спать и жить на вокзалы. Но на одном из словацких вокзалов жизнь обитавших там бездомных круто изменилась. Станция выдала им униформу, и теперь они должны помогать пассажирам с багажом.
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Гражданская ассоциация "Против течения" помогла мужчинам устроиться на работу здесь же, на вокзале, где они раньше укрывались от непогоды
Координатор ассоциации Петер Кадлечик заявил, что бездомным важно не только получить шанс на нормальную жизнь, но и погасить долг перед обществом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Главное не упустить его , и зубами держаться .
А вот тот 1 %, что не сломался, они вылезли, стали людьми.