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Бездомных, ночевавших на вокзале, устроили там на постоянную работу

Бездомных, ночевавших на вокзале, устроили там на постоянную работу

Автор:
11 ноября 2022 12:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   бездомные   бомжи   вокзал   надежда   новости   новый шанс   словакия   
1068
5
В Словакии, как и во многих странах, бездомные часто приходят спать и жить на вокзалы. Но на одном из словацких вокзалов жизнь обитавших там бездомных круто изменилась. Станция выдала им униформу, и теперь они должны помогать пассажирам с багажом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   бездомные   бомжи   вокзал   надежда   новости   новый шанс   словакия   
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6  комментариев
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1k
svarog19692007 39 минут назад
Доброе дело . Второй шанс мало кому перепадает .
Главное не упустить его , и зубами держаться .
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11k
Ivan 13 минут назад
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14k
Элитный тигр 23 минуты назад
Ой какая милота... Давайте, держите нас в курсе, посмотрим что с ними будет через полгодика - год... Я в 90-е был знаком с кучей бомжей, 99 % из них сами выбрали себе такую жизнь, подсев на алкашку и наркоту. И их не переделать было. И лечили их, и устраивали на работу, все кончалось одним и тем-же - воровство на месте работы, пьянки, прогулы и т.п. Так что давайте, держите нас в курсе.
А вот тот 1 %, что не сломался, они вылезли, стали людьми.
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3
Andrew Popov Полчаса назад
Рад за людей, хоть где-то на бездомных не закрывают глаза.
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4k
Vlamir Полчаса назад
Теперь пора пристроить и женщин! Для баланса!
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