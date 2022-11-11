Бездомных, ночевавших на вокзале, устроили там на постоянную работу

В Словакии, как и во многих странах, бездомные часто приходят спать и жить на вокзалы. Но на одном из словацких вокзалов жизнь обитавших там бездомных круто изменилась. Станция выдала им униформу, и теперь они должны помогать пассажирам с багажом.

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Еще недавно эти люди были бездомными и жили на одном из вокзалов в Словакии 0 Источник:

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Гражданская ассоциация "Против течения" помогла мужчинам устроиться на работу здесь же, на вокзале, где они раньше укрывались от непогоды 0 Источник:

Координатор ассоциации Петер Кадлечик заявил, что бездомным важно не только получить шанс на нормальную жизнь, но и погасить долг перед обществом 0 Источник: