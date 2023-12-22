Слившего игру GTA VI хакера отправили на пожизненное лечение в психбольницу

Медики обнаружили киберпреступника тяжёлую форму аутизма.
Британский суд приговорил 18-летнего хакера Ариона Куртаджа, который на протяжении нескольких лет занимался масштабными киберпреступлениями, к бессрочному принудительному лечению в психиатрической больнице. Хакер был ключевым членом группировки Lapsus$, которая изрядно попортила нервы руководителям крупнейших западных компаний, включая технологического гиганта Nvidia.
Финальным аккордом для Куртаджа стал иск от Rockstar Games, компания сообщила суду, что потеряла из-за взлома 5 млн долларов и тысячи часов рабочего времени. Хакер слил в сеть геймплей ещё не вышедшей игры GTA VI и тысячи строк её кода. Примечательно, что сделал он это из отеля, где находился под надзором, поскольку совсем недавно был отпущен из-под стражи под залог. Для взлома облачного хранилища Rockstar Games хакер использовал подручные средства — цифровой плеер Amazon Fire TV Stick, установленный в телевизор, смартфон, мышь и клавиатуру.
Психиатрическая экспертиза показала, что Арион Куртадж страдает от тяжелой степени аутизма. Поэтому 21 декабря Королевский суд Саутварка в Лондоне признал его неспособным нести ответственность по закону и отправил на бессрочное лечение в психиатрическую больницу.
Всего Куртаджа подозревали в совершении 12 преступлений, ему вменялся шантаж, мошенничество и неправомерное использование компьютерных технологий. Сообщается, что группировка Lapsus$ смогла выкрасть 1 Тб конфиденциальной информации о новейших технических разработках Nvidia, в том числе о ещё не вышедшей на тот момент видеокарте RTX 3090 Ti. После получения данных хакеры принялись шантажировать компанию, требуя снять ограничения со своих процессоров, которые используются для майнинга криптовалюты. До этого молодые киберпреступники атаковали сервис такси Uberи и нанесли компании ущерба на 3 млн долларов.
Интернет-пользователи встали на защиту хакера, обвиняя разработчиков Rockstar Games в том, что они погубили талантливого подростка, которого теперь стараниями докторов превратят в "овоща".
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тяжелая степень аутизма. Поэтому 21 декабря Королевский суд Саутварка в Лондоне признал его неспособным нести ответственность".
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Тяжёлая степень РАС (аутизм) и недееспособность - это значит что у человека помимо проблем с коммуникацией ещё и умственная отсталость. Ещё одно доказательство того, что сфера IT - это во многом научение и тренировка, нежели интеллект.