Слившего игру GTA VI хакера отправили на пожизненное лечение в психбольницу

Британский суд приговорил 18-летнего хакера Ариона Куртаджа, который на протяжении нескольких лет занимался масштабными киберпреступлениями, к бессрочному принудительному лечению в психиатрической больнице. Хакер был ключевым членом группировки Lapsus$, которая изрядно попортила нервы руководителям крупнейших западных компаний, включая технологического гиганта Nvidia.





Финальным аккордом для Куртаджа стал иск от Rockstar Games, компания сообщила суду, что потеряла из-за взлома 5 млн долларов и тысячи часов рабочего времени. Хакер слил в сеть геймплей ещё не вышедшей игры GTA VI и тысячи строк её кода. Примечательно, что сделал он это из отеля, где находился под надзором, поскольку совсем недавно был отпущен из-под стражи под залог. Для взлома облачного хранилища Rockstar Games хакер использовал подручные средства — цифровой плеер Amazon Fire TV Stick, установленный в телевизор, смартфон, мышь и клавиатуру.