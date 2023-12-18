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Цензуры много не бывает: от бургеров до российских спортсменов

Цензуры много не бывает: от бургеров до российских спортсменов

Автор:
18 декабря 2023 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Цензура   Юмор   подборка   сми   странности   телевидение   
1294
17
Странные примеры цензуры, которые сложно объяснить сразу. Кого и что запрещают в некоторых странах?
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Метки: Прикол   Цензура   Юмор   подборка   сми   странности   телевидение   
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9  комментариев
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2k
Victor 53 минуты назад
Когда снимали сериал "Менты", то Ларин и Дукалис 4 сезона бухали по-чёрному. А потом резко стали трезвинниками
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34k
Юр21 36 минут назад
Бред какой то с этой "цензурой", на улице курят почти все поголовно - а на экране замазываем, у фашистов в кино свастики замазывают... Ну маразм же!
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25k
Павел Плеханов 45 минут назад
Читаем внимательно мелким шрифтом:
Метки: #Прикол #Цензура #Юмор
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11k
Владимир 49 минут назад
>> 13. Когда говорят, что на США нет цензуры. Американский телеканал CNN размыл изображение российской гимнастки Ангелины Мельниковой
Брехня. Источник - Панорама.
https://panorama.pub/news/cnn-zaczenzuriroval-angelinu-melnikovu-na-czeremonii-nagrazhdeniya-olimpijskoj-medalyuhttps://panorama.pub/news/cnn-zaczenzuriroval-angelinu-melnikovu-na-czeremonii-nagrazhdeniya-olimpijskoj-medalyu
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8k
Mauritanien 50 минут назад
Ждем времена, когда в музеях начнут прикрывать интимные места античным статуям и закрасят груди на картинах.
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322
iskra Mauritanien 21 минуту назад
Уже давно..
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34k
Teodor 57 минут назад
Заставь дурака богу молиться - весь лоб расшибёт...
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