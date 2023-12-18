Цензуры много не бывает: от бургеров до российских спортсменов

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Странные примеры цензуры, которые сложно объяснить сразу. Кого и что запрещают в некоторых странах?
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2. Цензура на саудовском телевидении. Догадайтесь, кто не прикрыл волосы во время посещения страны при Бараке?
12. В трансляции матча Лиги чемпионов "Барселона" – "Рома" на государственном ТВ Ирана замазали соски волчицы на эмблеме итальянского клуба
13. Когда говорят, что на США нет цензуры. Американский телеканал CNN размыл изображение российской гимнастки Ангелины Мельниковой
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Метки: Прикол Цензура Юмор подборка сми странности телевидение
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Метки: #Прикол #Цензура #Юмор
Брехня. Источник - Панорама.
https://panorama.pub/news/cnn-zaczenzuriroval-angelinu-melnikovu-na-czeremonii-nagrazhdeniya-olimpijskoj-medalyuhttps://panorama.pub/news/cnn-zaczenzuriroval-angelinu-melnikovu-na-czeremonii-nagrazhdeniya-olimpijskoj-medalyu