До новых Тёмных веков остался лишь шаг

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15
Что-то страшное произошло... Вернулись предрассудки, нелогичные поступки и суеверия. Мнение крикливой соседки стало авторитетнее научных статей и доводов врачей. Всё очень печально. Не надо так...
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15.
Я тоже когда-нибудь придумаю нечто подобное и буду всех уверять с серьёзным лицом, что так и есть
А птицы-то ненастоящие!
Все "птицы" – запускаемые правительством дроны слежения.
С 1959 по 2001 год правительство США убило более 12 миллиардов птиц. По мере уничтожения настоящих птиц, оно заменяло их наблюдательными дронами, неотличимыми от биологических птиц. Сейчас настоящих птиц не осталось.
Все "птицы" – запускаемые правительством дроны слежения.
С 1959 по 2001 год правительство США убило более 12 миллиардов птиц. По мере уничтожения настоящих птиц, оно заменяло их наблюдательными дронами, неотличимыми от биологических птиц. Сейчас настоящих птиц не осталось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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