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До новых Тёмных веков остался лишь шаг

До новых Тёмных веков остался лишь шаг

Автор:
21 ноября 2022 17:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   мракобесие   неадекватность   подборка   странности   
2886
15
Что-то страшное произошло... Вернулись предрассудки, нелогичные поступки и суеверия. Мнение крикливой соседки стало авторитетнее научных статей и доводов врачей. Всё очень печально. Не надо так...
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   мракобесие   неадекватность   подборка   странности   
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21  комментарий
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3k
Григорий 53 минуты назад
какая лютая дичь. я поражен и обескуражен.
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Лимонадный Джо 24 секунды назад
Похоже у этих людей календарь от сотворения мира ещё актуален.
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322
MidMaster 11 минут назад
Оргоны... это такие газы?
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Aleksandr 12 минут назад
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25k
Юрий 15 минут назад
А священники ходят к врачам или молитвами лечатся?
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0
Сергей 20 минут назад
Так и есть! +79268888368
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707
Seryi_spb 22 минуты назад
Я прямо представил как бактерии вызывающие ангину, увидев что клиент собирается дышать над жабой, подумали, ну его на хрен, этого идиота, валить надо отсюда. А вот по поводу зеркала интересно. Многие животные пугаются отражения, может и малышам такое непонятное явление доставляет психологическое беспокойство?
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28k
Владимир Полчаса назад
Грёбаный дебастос..
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415
Thor Steiner 36 минут назад
Птичек жалко.
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17k
scorpick 37 минут назад
Когда на фишках становится скучно, я иду в дзен Яндекса. Боже, какую только там дичь не несут. Начиная от секретов домашнего мастера, до истории сотворения мира.
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3k
CHYCMYMPUK 48 минут назад
Про гной из сиси прям в точку... Фу
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28k
Андрей Иванов Час назад
Некоторых всё же создали врачи. Но большинство создали представители других профессий. Как в песне: простой советский паренёк, сын столяра и плотника. Бог, при этом, претендует всего на 1 единицу продукции (но и изготовление элитное, с допфункциями. Правда срок эксплуатации не очень большой)

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