От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения

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В этой подборке самые странные предупреждения, собранные в самых разных уголках планеты. Некоторые знаки очень сложно расшифровать сразу.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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