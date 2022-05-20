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От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения

От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения

Автор:
20 мая 2022 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   объявления   подборка   предупреждения   прикол   странности   
3108
16
В этой подборке самые странные предупреждения, собранные в самых разных уголках планеты. Некоторые знаки очень сложно расшифровать сразу.
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Источник:

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Метки: Юмор   объявления   подборка   предупреждения   прикол   странности   
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4  комментария
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Егор Полчаса назад
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Invertor 17 минут назад
Вот тоже не лишнее предупреждение. (Это не шоколад. Убери за своей собакой)
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М С 57 минут назад
За котенка респект!
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