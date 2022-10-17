Логика, ты это, давай, до свидания

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В нашей жизни часто приходится включать логику, чтобы как-то справиться с возникающими проблемами и задачами. Но часто логику включаешь, а ничего не решается. Нет, ну как так?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол Юмор логика необъяснимое подборка странности
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