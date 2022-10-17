FISHKINET
Сообщество Юмор 15770 постов • 3113 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Логика, ты это, давай, до свидания

Логика, ты это, давай, до свидания

Автор:
17 октября 2022 20:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   логика   необъяснимое   подборка   странности   
4042
15
В нашей жизни часто приходится включать логику, чтобы как-то справиться с возникающими проблемами и задачами. Но часто логику включаешь, а ничего не решается. Нет, ну как так?
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   логика   необъяснимое   подборка   странности   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
109
gh0st Час назад
Комментарий к фото
Я что-то тоже тут туплю, какой правильный-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
18
Дмитрий Полчаса назад
Комментарий к фото
...всё вроде ясно :) выбираем как по типу штекеров "мама" или "папа"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Умница-красавица Час назад
Что дальше? Вместе посмеемся над словом «многочлен»?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин
Его раздражала популярность и слава. Необыкновенный советский актёр Владимир Головин
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Почему я никогда не любил стенгазеты
Почему я никогда не любил стенгазеты
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#люди#Прикол#СССР#дети#страна#девушки#неожиданно#авто аварии
#Юмор#история#животные#интересное#в мире#Приколы#роль#дтп#ретро#Жизнь
#факты#интересно#картинки#кино#подборка#красота#аварии#забавно#сарказм#Россия
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов Уровень пофигизма, которому можно лишь позавидовать Уровень пофигизма, которому можно лишь позавидовать Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка

На что жалуетесь?

Вернуться