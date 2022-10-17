Логика, ты это, давай, до свидания

В нашей жизни часто приходится включать логику, чтобы как-то справиться с возникающими проблемами и задачами. Но часто логику включаешь, а ничего не решается. Нет, ну как так?

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2. Что-то продаёте? Всегда так делайте! 0 Источник:

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3. Если вы бухгалтер, то скидывайте реквизиты только так. Это очень облегчает жизнь 0 Источник:

4. Логично же... 0 Источник:

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6. Вот и все объяснения 0 Источник:

7. И как? 0 Источник:

8. Игровая логика 0

9. Логика женских журналов 0

10. Вас тоже это смущает? 0

11. ^_^ 0

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