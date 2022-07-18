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Тот самый пошлый пост на Фишках, который не увидят подписчики Дзена

Тот самый пошлый пост на Фишках, который не увидят подписчики Дзена

Автор:
18 июля 2022 15:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   отношения   подборка   пошлости   прикол   странности   
3283
16
Такие отборные мемы выйдут исключительно на Фишках. И это вовсе не потому что мы жадные. Просто за такой пост можно словить бан на сторонних платформах. А у нас он будет. Покажите этот пост своей второй половинке. Порадуйте человека ^_^
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Источник:

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Метки: Юмор   отношения   подборка   пошлости   прикол   странности   
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58k
Похабыч 2 часа назад
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Hunson Abadeer 23 минуты назад
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nobody® 24 минуты назад
Комментарий к фото
Моя и спустя 10+ лет не верит, что это не она меня совратила в первый раз, и что я даже свежее постельное бельё перестелил перед её визитом.
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jonnyD 2 часа назад
Забаньте его уже что ли ...
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