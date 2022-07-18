Тот самый пошлый пост на Фишках, который не увидят подписчики Дзена

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Такие отборные мемы выйдут исключительно на Фишках. И это вовсе не потому что мы жадные. Просто за такой пост можно словить бан на сторонних платформах. А у нас он будет. Покажите этот пост своей второй половинке. Порадуйте человека ^_^
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Источник:
АНТИФИШКИ
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