FISHKINET
Сообщество Юмор 15813 постов • 3130 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики

Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики

Автор:
25 октября 2022 18:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   подборка   странности   электрика   электромонтаж   
4027
16
Но электрики, конечно, насладятся им по полной программе. Причудливые ситуации, которые каким-то образом всё же появились. Тема электрики мне очень близка, а боязнь перебить скрытый провод в стене уже перекочевала в разряд фобий. Наслаждайтесь постом, я старался.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   подборка   странности   электрика   электромонтаж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Alush Час назад
Вороне как-то бог послал на вход четыре вольта
На ноль ворона заземлясь,
Включить себя совсем уж было собралась,
Да призадумалась, а ноль в зубах держала.
Тут на беду земля пропала.
Ворону током так [мат]@ло,
Что треснул мир напополам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Валерий 23 минуты назад
Ой, блин, у меня однажды магнитный пускатель был запитан от своего же нормально замкнутого дополнительного контакта. Такого расколбаса я никогда больше не видел, так как внимательно следил за подключением магнитников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Евгений 23 минуты назад
На последней ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов. То что сделано - хорошо, а вот то что сделано на отъ*бись - нехорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
Sumrak58100 Полчаса назад
Где-то было сказано - электрики самые умные люди, потому что они или умные или мёртвые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
parallax 44 минуты назад
15/16
Могли бы распаячную коробку под ванной спрятать,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
695
mutab0r 47 минут назад
По поводу первого фото. Не хватило умишка перевернуть вилку и закрепить её винтом через специально подготовленное отверстие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Евгений mutab0r Полчаса назад
Все намного серьезней ))) Здесь показана система беспроводной передачи энергии от вилки на провода закрепленные в месте фиксации кабеля
)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
ART mutab0r 7 минут назад
Это моветон!! Провод без заземления еще к тому же )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill 50 минут назад
Ну, на последней вроде поплавок нарисован. Наверное, указатель куда удочку кидать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мангуст Час назад
Комментарий к фото
Коробка уравнивания потенциалов. Если это она, то безопасна более чем полностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Час назад
муагага)))))) земля))))))))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мангуст Час назад
Комментарий к фото
Зато безопасно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Одна моя знакомая в перестроечные времена купила длинный шнур для телефона и присоединила его к имеющемуся - зачистила провода, соединила все концы вместе, заизолировала и очень удивлялась, что не работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ron 2 часа назад
Никогда не доверяйте электрику без бровей ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Заземлили ванну.
Что непонятного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
noName 2 часа назад
С вороной сильно!!!! А на последнем фото заземление, предположу что стоит электроводонагреватель с пробитым тэном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Feto13 2 часа назад
На последнем заземление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1047460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об...
Набирающие популярность в сообществах
Скажи мне, кто твой питомец - я скажу тебе, кто ты
Скажи мне, кто твой питомец - я скажу тебе, кто ты
Тест популярных магазинов на 60 патронов
Тест популярных магазинов на 60 патронов
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Xiaomi Nandme NX9000 - ультразвуковая зубная щетка, созданная специально для мужчин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Математик

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#факты#автомобили#кино#США#страна#дтп#в мире
#интересно#животные#СССР#фотографии#Еда#автомир#природа#роль#забавно#дети
#Юмор#Прикол#интересное#подборка#картинки#Приколы#актеры#аварии#авто аварии#знаменитости
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка Колхозный тюнинг не знает границ: от Филадельфии до Торжка От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения Средние века вернулись: примеры мракобесия, которым нет объяснения Дайте кирпич, я ему... Когда электрик выполнил работу кое-как Дайте кирпич, я ему... Когда электрик выполнил работу кое-как

На что жалуетесь?

Вернуться