Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики

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Но электрики, конечно, насладятся им по полной программе. Причудливые ситуации, которые каким-то образом всё же появились. Тема электрики мне очень близка, а боязнь перебить скрытый провод в стене уже перекочевала в разряд фобий. Наслаждайтесь постом, я старался.
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7.
Страны юго-восточной Азии обладают неповторимым колоритом. И он заключается вовсе не в уникальной кухне или культуре...
Источник:
АНТИФИШКИ
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На ноль ворона заземлясь,
Включить себя совсем уж было собралась,
Да призадумалась, а ноль в зубах держала.
Тут на беду земля пропала.
Ворону током так [мат]@ло,
Что треснул мир напополам!
Могли бы распаячную коробку под ванной спрятать,
Нельзя было разве провод прямо до ванны дотянуть? Других-то присоединений там все равно нет.
Что непонятного?