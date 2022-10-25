Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики

Но электрики, конечно, насладятся им по полной программе. Причудливые ситуации, которые каким-то образом всё же появились. Тема электрики мне очень близка, а боязнь перебить скрытый провод в стене уже перекочевала в разряд фобий. Наслаждайтесь постом, я старался.

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2. Интересно, и почему же это не работает?! 0 Источник:

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3. Послания 0 Источник:

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5. Скрытая проводка 0 Источник:

6. ¯\_(ツ)_/¯ 0 Источник:

7. Страны юго-восточной Азии обладают неповторимым колоритом. И он заключается вовсе не в уникальной кухне или культуре... 0 Источник:

8. А это Питер 0 Источник:

9. Вполне надёжно! 0 Источник:

10. Идеальные розетки существуют 0 Источник:

11. Любая басня становится интереснее, если её рассказывает электрик 0 Источник:

12. Н — надёжность 0 Источник:

13. Идеально 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. Если есть электрики, поделитесь, что это может быть?! 0 Источник: