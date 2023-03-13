ChatGPT — грамотный, но очень тупой собеседник

ChatGPT — это поразительное сочетание грамотности и всякого отсутствия смысла. Пока что нейросети не умеют понимать главного — смысла. Всё равно что дурака заставить выучить орфографический словарь наизусть. Получится? Как мы видим — очень даже. Но никому от этого легче не будет.

1. А где логика? 0 Источник:

2. Вторая попытка 0 Источник:

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3. Дурик, тебе плохо? 0 Источник:

4. Жаль, что чувства юмора у нейросетей пока нет 0 Источник:

5. Кому-то очень плохо 0 Источник:

6. Может быть, очень даже хорошо, что пока можно таким образом узнать, с кем ты общаешься 0 Источник:

7. Порой она генерирует нечто интересное 0 Источник:

8. ChatGPT немного коммунистка 0 Источник:

9. Хотя... даже очень сильно 0 Источник:

10. Начало 0 Источник:

11. Занимательная история, однако... 0 Источник:

12. Чтобы получить идеальный результат, нужно точно поставить задачу... 0 Источник:

13. ^_^ 0

14. Оставят ли нейросети без работы эникейщиков? С уверенностью можно сказать, что оставят. 0

15. Главное — быстро написать код. Ах да... 0