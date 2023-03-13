ChatGPT — грамотный, но очень тупой собеседник

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ChatGPT — это поразительное сочетание грамотности и всякого отсутствия смысла. Пока что нейросети не умеют понимать главного — смысла. Всё равно что дурака заставить выучить орфографический словарь наизусть. Получится? Как мы видим — очень даже. Но никому от этого легче не будет.
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А теперь спросим себя что он сможет делать через десять лет? А двадцать?
Успеем мы сами себя грохнуть до того как он решит убить всех тупых человеков?
Кроме того, многих "русских шуток" он не понимает, потому что ему в базу этого не заложили.
Попробуйте общаться на английском - его ответы будут намного точнее и правильнее.
Ничего удивительного, бот, это лишь бот, ничего более.