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ChatGPT — грамотный, но очень тупой собеседник

ChatGPT — грамотный, но очень тупой собеседник

Автор:
13 марта 2023 16:46
Сообщество : Юмор
Метки: ChatGPT   Прикол   Юмор   ответы нейросети   подборка   странности   
2689
16
ChatGPT — это поразительное сочетание грамотности и всякого отсутствия смысла. Пока что нейросети не умеют понимать главного — смысла. Всё равно что дурака заставить выучить орфографический словарь наизусть. Получится? Как мы видим — очень даже. Но никому от этого легче не будет.
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Метки: ChatGPT   Прикол   Юмор   ответы нейросети   подборка   странности   
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17  комментариев
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11k
Sergey 21 минуту назад
Интересен результат при правильной постановке задачи. "А, И, Б сидели на трубе..."
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7k
tamin 10 минут назад
Блин, многие не понимают, что нейронку не равна человеческому мозгу. Это поисковик нового уровня, умеющий отлично искать и собирать информацию почему инету. Но, это хрень все еще работает по статистическим результатам. Он не принимает решение, не генерировать новое(красиво написать статью-это чуть иное).
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6k
Андрей Крылов 15 минут назад
В пнринципе нейросети - наше будущее. Но, пока что, это - полная херь. Уже прросто задолбюали этой темой где надо и не надо, то везде всё нано... Теперь вот нейрочети чего-тотам видят и рисуют. На самом деле все эи зарисовки и видения отображают только уровено того, что это всё придумал. Подчас тот уровень просто ниже плинтуса. Примитивно и глупо.
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20k
Davy Jones 15 минут назад
Как увижу гейросеть так и тянет блевать.
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10k
Бритва 16 минут назад
оркестр, конечно, может играть композицию в два раза медленнее. А если наложить дабстеп-эффекты, то даже не будет скучно.
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11k
paranoid 16 минут назад
Ему и годика нет, а он уже пытается общаться и даёт ответы.
А теперь спросим себя что он сможет делать через десять лет? А двадцать?
Успеем мы сами себя грохнуть до того как он решит убить всех тупых человеков?
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1
Жан Батист Эммануэль Зорг 22 минуты назад
4 пример-АБСОЛЮТНАЯ истина!
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43k
turyst 39 минут назад
Где-то я это у же видел...

Ссылка youtu.be
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425
adssaf afasffdsga 45 минут назад
Комментарий к фото
42
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237
Алексей Час назад
Ошибки делают и люди, при чём их возможную глупость не стоит недооценивать.
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45
анатоль Алексей 52 минуты назад
люди делают такие же точно ошибки. Тем более следует учесть что ChatGPT построен именно на базе знаний человека.
Кроме того, многих "русских шуток" он не понимает, потому что ему в базу этого не заложили.
Попробуйте общаться на английском - его ответы будут намного точнее и правильнее.
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14k
Majul 2 часа назад
Тут на днях, один пользователь пытался поговорить с данным ботом на предмет ВОВ и СВО, выдавая ответы бота за истину в последней инстанции и резюмируя его ответы фразами наподобие: пора задуматься раз даже чат-бот так отвечает. \
Ничего удивительного, бот, это лишь бот, ничего более.
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45
анатоль Majul 53 минуты назад
вот из-за таких "недоисследователей" ChatGPT перегружен и постоянно зависает
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