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Необъяснимая дичь, которая всё же случилась

Необъяснимая дичь, которая всё же случилась

Автор:
28 августа 2022 19:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   необъяснимое   необычное поведение   подборка   прикол   странности   
3362
16
Подборка очень странных вещей и поступков, собранных в одном месте. Кстати, возможно какой-то тайный смысл у всего этого есть, но он очень тайный.
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Источник:

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Метки: Юмор   необъяснимое   необычное поведение   подборка   прикол   странности   
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11  комментариев
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749
Arti 2 часа назад
магнитофону хуже
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a_komolow Полчаса назад
Комментарий к фото
Это соседи, из дома напротив, повесили
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10k
a_komolow Полчаса назад
Комментарий к фото
Тут раньше попугай сидел
Потом он улетел
Теперь это его замена!
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27k
Квантовый переход 46 минут назад
Да,мужикам стОит задуматься.Ну и шмары пошли.Пора курсы для мужиков открывать.Как не лохануться в отношениях со шмарами.
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26k
Fat boy slim is * in a heaven 54 минуты назад
В туалете где два стула - нет ничего смешного. Поручни видите? Это туалет для инвалидов, а стулья для сопровождающих.
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19k
homerchik Час назад
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5k
sedoisever Час назад
"Если бы "Безумный бы Макс" бы снимался бы в России бы..."
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Chupa_Ka_Bra

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