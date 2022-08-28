Необъяснимая дичь, которая всё же случилась

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Подборка очень странных вещей и поступков, собранных в одном месте. Кстати, возможно какой-то тайный смысл у всего этого есть, но он очень тайный.
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10.
Странные окна
13.
Доказательство того, что всего один велосипедист может ослепить сразу всех участников дорожного движения
Источник:
АНТИФИШКИ
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Потом он улетел
Теперь это его замена!