Ученые предлагают пересмотреть статус картофеля как овоща

Поэтому и было принято решение изменить статус картофеля как овоща с целью снижения уровня ожирения. Действительно, зачем меньше есть, когда можно обозвать картошку крупой и ожирение тут же исчезнет. С тем же успехом можно картофель и к фруктам приравнять.

Консультативный комитет по диетическим рекомендациям для американцев объявил, что картофель "не столь полезен для здоровья", как другие овощи. Последние исследования также показали, что большая часть самых веществ содержится в кожуре, которую часто удаляют.