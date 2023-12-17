Ученые предлагают пересмотреть статус картофеля как овоща

Американские ученые долго думали и решили, что картошечка не совсем полезна для человека и вообще все время её ошибочно считали овощем.
Короче, они высказывают предложение не рассматривать картофель как овощ, поскольку его употребление в диете может способствовать набору веса. Теперь картофель предлагают рассматривать как крупу.
Ученые высказывают намерение включить картофель в категорию злаков, наряду с рисом, пшеницей и овсом. Они утверждают, что диеты, богатые картофелем, приводят к избыточному весу и ожирению у более чем 66% американцев.
Поэтому и было принято решение изменить статус картофеля как овоща с целью снижения уровня ожирения. Действительно, зачем меньше есть, когда можно обозвать картошку крупой и ожирение тут же исчезнет. С тем же успехом можно картофель и к фруктам приравнять.
Консультативный комитет по диетическим рекомендациям для американцев объявил, что картофель "не столь полезен для здоровья", как другие овощи. Последние исследования также показали, что большая часть самых веществ содержится в кожуре, которую часто удаляют.
Ну и немного истории: самые ранние подтвержденные остатки картофеля, найденные в Перу, датируются 2500 годом до нашей эры, хотя некоторые ученые предполагают, что выращивание картофеля могло начаться на много тысяч лет раньше. И, конечно, с ботанической точки зрения картофель - это овощ.
И кстати, американцы не первые, кто решил не считать картошечку полезной. В Великобритании
по данным Национальной службы здравоохранения, картофель также не входит в разряд полезного питания, поскольку содержит много крахмала.
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Зато гречневая диета подходит всем и даёт ошеломительные результаты (сам 5 раз сидел на ней - сбрасывал от 8 до 11 кг за 4 недели влёгкую, без напрягов).
Но т.к. у американцев гречка считается кормом для скота, то пусть жуют картошку и толстеют.
Ну назовут они картошку крупой, а евреи свинину - рыбой, и что поменяется? Идиоты.
А можно поконкретнее, в каким виде они его употребляют при диете? Если в жареном или в виде чипсов или как картошку фри, то конечно понятно, почему вес набирается.
Видимо один раз попробовали пресную варёную картошку и такие: "Фу, какая годость! Лучше жареную или чипсы. Какая разница какую кортошку есть? Там картошка и тут картошка. Так уж лучше ту, которая вкуснее будет!"
А потом такие: "Какого хрена я от чипсов поправляюсь?! Вроде же картошку ем! Однозначно картошка вредит диете!"