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Ученые предлагают пересмотреть статус картофеля как овоща

Ученые предлагают пересмотреть статус картофеля как овоща

Автор:
17 декабря 2023 06:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   США   картофель   крупы   овощи   ученые   
853
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Американские ученые долго думали и решили, что картошечка не совсем полезна для человека и вообще все время её ошибочно считали овощем.

Короче, они высказывают предложение не рассматривать картофель как овощ, поскольку его употребление в диете может способствовать набору веса. Теперь картофель предлагают рассматривать как крупу.

Ученые высказывают намерение включить картофель в категорию злаков, наряду с рисом, пшеницей и овсом. Они утверждают, что диеты, богатые картофелем, приводят к избыточному весу и ожирению у более чем 66% американцев.


Поэтому и было принято решение изменить статус картофеля как овоща с целью снижения уровня ожирения. Действительно, зачем меньше есть, когда можно обозвать картошку крупой и ожирение тут же исчезнет. С тем же успехом можно картофель и к фруктам приравнять.


Консультативный комитет по диетическим рекомендациям для американцев объявил, что картофель "не столь полезен для здоровья", как другие овощи. Последние исследования также показали, что большая часть самых веществ содержится в кожуре, которую часто удаляют.

Ну и немного истории: самые ранние подтвержденные остатки картофеля, найденные в Перу, датируются 2500 годом до нашей эры, хотя некоторые ученые предполагают, что выращивание картофеля могло начаться на много тысяч лет раньше. И, конечно, с ботанической точки зрения картофель - это овощ.


И кстати, американцы не первые, кто решил не считать картошечку полезной. В Великобритании

по данным Национальной службы здравоохранения, картофель также не входит в разряд полезного питания, поскольку содержит много крахмала.



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Метки: Еда   США   картофель   крупы   овощи   ученые   
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8  комментариев
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151
Топор плывёт 48 минут назад
Картошка - второй хлеб. Она полезная. А вот от яиц может быть сердечный приступ. Когда на цену смотришь. Вот их и надо к крупам приравнивать.
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2k
Звёздный странник 11 минут назад
Даже не представляю, какой разрыв шаблонов у них произойдёт, когда им скажут, что гречневая диета намного эффективнее, дешевле и полезнее, т.к. картофельная диета не рекомендуется многим у которых диабет, проблемы с почками и желудком.
Зато гречневая диета подходит всем и даёт ошеломительные результаты (сам 5 раз сидел на ней - сбрасывал от 8 до 11 кг за 4 недели влёгкую, без напрягов).
Но т.к. у американцев гречка считается кормом для скота, то пусть жуют картошку и толстеют.
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14k
Antique computer 22 минуты назад
Кто-нибудь, ну покажите им уже высказывания Ходжи Насреддина: "Сколько раз ни говори халва, во рту слаще не станет".

Ну назовут они картошку крупой, а евреи свинину - рыбой, и что поменяется? Идиоты.
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2k
Звёздный странник Полчаса назад
Цитата: "...его употребление в диете может способствовать набору веса."
А можно поконкретнее, в каким виде они его употребляют при диете? Если в жареном или в виде чипсов или как картошку фри, то конечно понятно, почему вес набирается.
Видимо один раз попробовали пресную варёную картошку и такие: "Фу, какая годость! Лучше жареную или чипсы. Какая разница какую кортошку есть? Там картошка и тут картошка. Так уж лучше ту, которая вкуснее будет!"
А потом такие: "Какого хрена я от чипсов поправляюсь?! Вроде же картошку ем! Однозначно картошка вредит диете!"
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19k
Shtoppi Полчаса назад
36анутым нет покоя.
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