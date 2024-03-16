Выяснилось, что делает мужчин более привлекательными для женщин

Это снова я, с самыми полезными научными исследованиями!
В этот раз постарались французские ученые, они плотненько изучили тему завтрака и выяснили, что кушать - это хорошо, а хорошо кушать - вообще здорово и для привлекательности полезно.
В ходе исследования выяснилось, что первый прием пищи за день оказывает жизненно важное влияние на уровень половых гормонов в организме, влияя на то, насколько привлекательным человек кажется противоположному полу.
"Наши результаты служат убедительным напоминанием о далеко идущем влиянии выбора рациона питания не только на здоровье, но и на привлекательность лица", - Клэр Бертика, ведущий автор исследования.
В исследовании, проведенном в Университете Монпелье во Франции, оценивалась привлекательность лица людей через два часа после употребления различных видов завтрака. Выяснилось, что пища по разному влияет на физическую привлекательность мужчин, причем независимо от возраста и веса.
"Для мужчин увеличение потребления энергии во время завтрака также повышает привлекательность."
Если завтракать только рафинированными углеводами, такими как выпечка и кашка, то противоположный пол перестает считать вас привлекательным. А вот полноценный завтрак из жиров и белков, таких как молочные продукты и мясо, с небольшим количеством рафинированных углеводов, способен серьезно повысить мужскую харизму.
Но есть одно но: кушать плотненько нужно за завтраком, а не круглосуточно. После обеда же можно перекусить фруктовым йогуртом, он, кстати, тоже благотворно влияет на внешний вид мужчины. А вот милым дамам французские врачи не рекомендуют во второй половине дня устраивать перекусы с высокой гликемической нагрузкой. Кожа будет выглядеть хуже.
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Источник:
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...Тут я понял, девки любят не за белое лицо.
А за длинный хер горбатый и за правое яйцо...