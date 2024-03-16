Выяснилось, что делает мужчин более привлекательными для женщин

В этот раз постарались французские ученые, они плотненько изучили тему завтрака и выяснили, что кушать - это хорошо, а хорошо кушать - вообще здорово и для привлекательности полезно.

В ходе исследования выяснилось, что первый прием пищи за день оказывает жизненно важное влияние на уровень половых гормонов в организме, влияя на то, насколько привлекательным человек кажется противоположному полу.

"Наши результаты служат убедительным напоминанием о далеко идущем влиянии выбора рациона питания не только на здоровье, но и на привлекательность лица", - Клэр Бертика, ведущий автор исследования.