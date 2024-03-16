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Выяснилось, что делает мужчин более привлекательными для женщин

Выяснилось, что делает мужчин более привлекательными для женщин

Автор:
16 марта 2024 09:32
Сообщество : Наука
Метки: Еда   завтрак   мужчины   привлекательность   ученые   французские ученые   
1731
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Это снова я, с самыми полезными научными исследованиями!

В этот раз постарались французские ученые, они плотненько изучили тему завтрака и выяснили, что кушать - это хорошо, а хорошо кушать - вообще здорово и для привлекательности полезно.


В ходе исследования выяснилось, что первый прием пищи за день оказывает жизненно важное влияние на уровень половых гормонов в организме, влияя на то, насколько привлекательным человек кажется противоположному полу.


"Наши результаты служат убедительным напоминанием о далеко идущем влиянии выбора рациона питания не только на здоровье, но и на привлекательность лица", - Клэр Бертика, ведущий автор исследования.


В исследовании, проведенном в Университете Монпелье во Франции, оценивалась привлекательность лица людей через два часа после употребления различных видов завтрака. Выяснилось, что пища по разному влияет на физическую привлекательность мужчин, причем независимо от возраста и веса.


"Для мужчин увеличение потребления энергии во время завтрака также повышает привлекательность."


Если завтракать только рафинированными углеводами, такими как выпечка и кашка, то противоположный пол перестает считать вас привлекательным. А вот полноценный завтрак из жиров и белков, таких как молочные продукты и мясо, с небольшим количеством рафинированных углеводов, способен серьезно повысить мужскую харизму.


Но есть одно но: кушать плотненько нужно за завтраком, а не круглосуточно. После обеда же можно перекусить фруктовым йогуртом, он, кстати, тоже благотворно влияет на внешний вид мужчины. А вот милым дамам французские врачи не рекомендуют во второй половине дня устраивать перекусы с высокой гликемической нагрузкой. Кожа будет выглядеть хуже.



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Метки: Еда   завтрак   мужчины   привлекательность   ученые   французские ученые   
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9  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Денег мешок, и хер до кишок!
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111
Liberman 22 минуты назад
Какой я привлекательный, оказывается!
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17k
Александр Н. Час назад
Красавчик.
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2k
Gadova Час назад
Два яйца и сарделина. Да, все об этом знают.
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144
Лопатин Михаил Gadova Полчаса назад
Как там "Сектор Газа" пел:
...Тут я понял, девки любят не за белое лицо.
А за длинный хер горбатый и за правое яйцо...
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18k
Александр 2 часа назад
Бабки и способность зарабатывать делают мужчину привлекательным.
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Толстый кошелёк с зеленью
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