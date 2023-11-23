30 эпичных кулинарных фейлов на День благодарения

Каждый год в четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения. Все собираются дома на семейные ужины, готовят много блюд, и особенно — жареную индейку. Но как всегда в жизни, всё может пойти совсем не по плану! Взглянем на кулинарные фейлы на День благодарения, при виде которых хочется и смеяться, и плакать.