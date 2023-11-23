30 эпичных кулинарных фейлов на День благодарения

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Каждый год в четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения. Все собираются дома на семейные ужины, готовят много блюд, и особенно — жареную индейку. Но как всегда в жизни, всё может пойти совсем не по плану! Взглянем на кулинарные фейлы на День благодарения, при виде которых хочется и смеяться, и плакать.
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11. "Кто-то из наших родственников на семейном обеде тайно сломал стульчак, и не сказал об этом"
12. "Я до 4 утра готовила свой первый пирог на праздник, и в итоге уронила его, чёрт возьми"
21. "Вчера вечером мы положили тушку индейки в медленноварку, чтобы приготовить бульон. Стеклянная крышка взяла и разбилась"
26. "Сегодня я узнала, что при медленном приготовлении ветчины за ночь, она сгорит к чертям собачьим"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но все равно - креатив по нулям.
А так, можно все цитатой дяди Миши описать - "Ну тупыыыыыееееее!!!"