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30 эпичных кулинарных фейлов на День благодарения

30 эпичных кулинарных фейлов на День благодарения

Автор:
23 ноября 2023 21:34
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   США   американцы   готовка   день благодарения   неудачи   праздники   смешно   смешные фото   фейлы   
1681
31

Каждый год в четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения. Все собираются дома на семейные ужины, готовят много блюд, и особенно — жареную индейку. Но как всегда в жизни, всё может пойти совсем не по плану! Взглянем на кулинарные фейлы на День благодарения, при виде которых хочется и смеяться, и плакать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   США   американцы   готовка   день благодарения   неудачи   праздники   смешно   смешные фото   фейлы   
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10  комментариев
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27k
Axel 2 часа назад
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25k
pssst Полчаса назад
Американцы, конечно, такой парашей питаются. Уж вроде и праздник есть для застолий. И даже на нем принято в гости принести что-то свое, чтобы на стол поставить.
Но все равно - креатив по нулям.
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
это праздник для собак
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463
yasha 44 минуты назад
Ну и [мат], а главное зачем нам это знать? Задорнова на автора не хватает
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20k
speaktr-st Час назад
Очередной пост про тяжелую жизнь тупиц и рукожопов.
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7k
newegg Час назад
Просто будьте чуть добрее.

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738
Тамара Витальевна 2 часа назад
парад рукожопиков.
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2k
Rom 2 часа назад
На-сра-т-ь на пироги, а вот пёс молодец ))))
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784
Anatolij 2 часа назад
А потом спрашивают, зачем детям в школе учить физику? Хотя бы для того, чтобы не получилось как на половине этих фотографий.
А так, можно все цитатой дяди Миши описать - "Ну тупыыыыыееееее!!!"
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