Ученые выяснили, сколько времени нужно мозгу, чтобы восстановиться после пьянки

Ученые пришли к выводу, что человеческому мозгу нужно 222 дня, чтобы практически полностью восстановить все повреждения, вызванные отравлением алкоголем. Исследование показало, что у тех, кто бросил пить, толщина коры головного мозга постепенно увеличивается. Быстрее всего процесс шел в первый месяц, но окончательных результатов удавалось достичь лишь через 7,3 месяцев.

Кстати, именно изменение структуры мозга и не дает бросить пить заядлым алкоголикам. Префронтальная кора головного мозга – область, участвующая в планировании и принятии решений, становится менее активной и блокирует все добрые побуждения. Так, что это не ты бесхребетная тряпка, а истончение префронтальной коры ! Вот! 😁