Ученые выяснили, сколько времени нужно мозгу, чтобы восстановиться после пьянки

Данные получились неутешительными!
Американские ученые больше года изучали мозги любителей попьянствовать. Всего в исследовании приняли участие 88 человек с разными расстройствами, вызванными алкоголизмом (AUD).
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Добровольцам делали сканирование мозга примерно через 1 неделю, месяц и 7,3 месяца полного воздержания. Для чистоты эксперимента также обследовали 45 человек, у которых никогда не было AUD, измерив толщину их коры в начале исследования и еще раз примерно через 9 месяцев.
Ученые пришли к выводу, что человеческому мозгу нужно 222 дня, чтобы практически полностью восстановить все повреждения, вызванные отравлением алкоголем. Исследование показало, что у тех, кто бросил пить, толщина коры головного мозга постепенно увеличивается. Быстрее всего процесс шел в первый месяц, но окончательных результатов удавалось достичь лишь через 7,3 месяцев.
Кстати, именно изменение структуры мозга и не дает бросить пить заядлым алкоголикам. Префронтальная кора головного мозга – область, участвующая в планировании и принятии решений, становится менее активной и блокирует все добрые побуждения. Так, что это не ты бесхребетная тряпка, а истончение префронтальной коры ! Вот! 😁
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"Если верить учёным, 100 граммов водки убивают 100000 мозговых клеток, а всего их 4 миллиарда. Путем простых расчетов понял, что у меня минус 4 мозга."
Будь как А.Македонский и если человечеству захочется пасть
к чьим-то ногам, то ты будешь к этому готов.
А у абстинентов, я так понял, мозга вообще нет. Сплошная КОРА!
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Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил и вы об этом хорошо осведомлены, Швейк…
Швейк ответил очень серьёзно и многозначительно:
Ничего вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение. Жестяника Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жесть, и тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашёл вас, то «У Шугов», то «У Дворжаков». Внизу помещалось кафе, а наверху в нашем случае были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, вы находитесь, потому что было очень жарко, и если человек не привык пить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома, а вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашёл вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили: «Вы меня ещё не знаете…» Подобная вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур во щи. Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц! Тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире «У остановки», заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил ещё одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он всё может снести, только не пьяного человека, который надерётся где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да ещё и наскандалит. «Надерись у меня, говорил хозяин, тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!» Старый Вейвода тут допил и пошёл дальше, пока не пришёл, господин лейтенант, на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше захаживал; там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода, сказали ему, но вермут и шерри имеются». Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они ещё по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. «Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон». За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Бользанову улицу, где надо было спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон.
Похождения бравого солдата Швейка - Гашек Ярослав
Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили ещё по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольные вина. Они абстиненты, и, если немедленно им такого подтверждения не принесут, они всё разобьют вдребезги, вместе с граммофоном… Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Бользанову улицу. Пришлось запихать их в корзину, пришлось посадить их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство.
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Пост напомнил, нужно перечитать, переслушать. Это моя настольная книга.
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Можно ли верить