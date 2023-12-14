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"Хата, дача и сберкнижка": у советника нового президента Аргентины нашли тюремные татуировки на русском языке

"Хата, дача и сберкнижка": у советника нового президента Аргентины нашли тюремные татуировки на русском языке

Автор:
14 декабря 2023 20:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аргентина   Сантьяго Капуто   Хавьер Милей   русский язык   советник   татуировка   
3985
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Говорят, молодого политконсультанта привлёк в ней антикоммунистический посыл.

У друга и советника нового президента Аргентины Хавьера Милея есть тюремные татуировки на русском языке, пишет издание Noticias. Пользователи сети подтвердили эту информацию, опубликовав фото Сантьяго Капуты, на предплечье которого действительно можно разглядеть надписи на русском языке.


Отмечается, что татуировку он скопировал из энциклопедии о российских криминальных наколках (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia), которую ему подарил друг. Говорят, что его привлёк антикоммунистический посыл этого тюремного лозунга. Что звучит правдоподобно, учитывая пламенную "любовь" его босса Милея к социалистам и коммунистам.


"Ему нравятся мотоциклы и татуировки, с одной особой особенностью. Все его тело украшено рисунками из книги "Российская криминальная энциклопедия татуировок", где собраны классические татуировки, сделанные на теле заключенных русской мафии", — пишет издание Revistagente, называя Капуто одним из ключевых персонажей, которые помогли Милею стать президентом.

А тем временем новые власти Аргентины инициируют шоковую терапию, о которой в предвыборных речах говорил Хавьер Милей. Вчера министр экономики Луис Капуто (он, кстати, родственник героя поста) сообщил о первых шагах в этом направлении. Правительство девальвировало национальную валюту на 54% (с 366 до 800 песо за доллар). Капуто заявил, что девальвация будет болезненной, но она необходима для сокращения бюджетного дефицита и снижения трёхзначной инфляции. Международный валютный фонд (МВФ), которому Аргентина задолжала 45 млрд долларов, положительно отреагировал на решение правительства по девальвации песо.


"Эти смелые первоначальные действия направлены на значительное улучшение государственных финансов таким образом, чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества и укрепить валютный режим", — заявила представитель МВФ Джули Козак


Добавим, что в Аргентине годовая инфляция составляет 143%. Четверо из десяти аргентинцев живут в нищете. Для борьбы с кризисом власти также намерены сократить энергетические субсидии, тендеры на общественные работы и количество министерств и, естественно, госслужащих.

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Метки: Аргентина   Сантьяго Капуто   Хавьер Милей   русский язык   советник   татуировка   
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11  комментариев
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895k
А.Берестенко 2 часа назад
Без куполов не щитово!
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163
Александра С Полчаса назад
А где бубны, кресты и голые бабы...
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8k
Артём Полчаса назад
Было бы забавно посмотреть, как российские уголовники с него за партаки спрашивают! )))
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1k
Пчёлкин 36 минут назад
Пост советника?
Пост в радость, чифир в сладость.

Хана Аргентине.
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5k
slesarnick Час назад
Коммунизм - единственное, что спасёт эту страну! Да и все страны. Вспомните мой комментарий через двадцать лет.
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366
iskra 2 часа назад
Ну, все правильно. Тюремные татуировки всегда были отражением борьбы с властью. В советское время - с коммунистической идеологией. Сейчас - с капиталистической. Каждый зэк считает, что его несправедливо посадили..
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15k
Ничоси 2 часа назад
вот если этот чудик попадет к нам на зону
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