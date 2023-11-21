Настоящий киноман: парень сделал татуировку «Шрэк» на лбу

Ролик набрал более 5 000 лайков на TikTok, и британский татуировщик попросил поклонников сделать репост этого ролика, если им нравятся татуировки Шрека на лбу.

Однако зрители остались в большом недоумении от увиденного и стали писать в комментариях, что этот парень позже обязательно передумает.