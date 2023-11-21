Настоящий киноман: парень сделал татуировку «Шрэк» на лбу

Британский тату-мастер Уилл Томсон запостил в TikTok видео одной из своих работ. Ролик оставил зрителей, скажем так, в большом удивлении. Люди не понимают, на кой черт кому-то сдалось делать на лбу татуировку с надписью «Шрэк» — как бы вы ни любили этот мультфильм.
Известно, что клиента, заказавшего такую татуировку, зовут Гарри Браун. Он пришел к Уиллу Томсону (@thomsontattoos) и сам попросил вытатуировать ему на лбу логотип «Шрэка». Процесс сняли на видео.
Ролик набрал более 5 000 лайков на TikTok, и британский татуировщик попросил поклонников сделать репост этого ролика, если им нравятся татуировки Шрека на лбу.
Однако зрители остались в большом недоумении от увиденного и стали писать в комментариях, что этот парень позже обязательно передумает.
«Слушайте, ну это же неправда?!», «Это самая плохая идея на свете», «А когда будет лазерное удаление?», «Ох! Почему ты согласился делать такую татуировку? Ведь у чувака, похоже, нет других заметных тату на теле», — писали удивленные комментаторы.
На последнее татуировщик ответил шуткой: «У него есть еще Гомер Симпсон на затылке с надписью "DOH!". А еще ему студия Dreamworks пообещала 200 000 долларов».
Однако многим пользователям TikTok идея этого тату пришлась по душе. Как сказал один из них: «Шрек — это любовь, Шрек — это жизнь». Другой добавил: «Покажите нам, когда все заживет». Третий написал: «Вот это изысканно».
Ест еще одна категория комментаторов — те, кто считает, что всё это не более чем розыгрыш. Они отмечают, что на фото и видео не заметно никаких отеков и покраснений от уколов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тогда история не покажется настолько ненормальной, насколько не ожидал.