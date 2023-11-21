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Настоящий киноман: парень сделал татуировку «Шрэк» на лбу

Настоящий киноман: парень сделал татуировку «Шрэк» на лбу

Автор:
21 ноября 2023 13:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Ужаснах   Шрэк   блогеры   и такое бывает   люди-фрики   тату на лбу   тату на лице   татуировка   тикток   
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Британский тату-мастер Уилл Томсон запостил в TikTok видео одной из своих работ. Ролик оставил зрителей, скажем так, в большом удивлении. Люди не понимают, на кой черт кому-то сдалось делать на лбу татуировку с надписью «Шрэк» — как бы вы ни любили этот мультфильм.


Известно, что клиента, заказавшего такую татуировку, зовут Гарри Браун. Он пришел к Уиллу Томсону (@thomsontattoos) и сам попросил вытатуировать ему на лбу логотип «Шрэка». Процесс сняли на видео.


Ролик набрал более 5 000 лайков на TikTok, и британский татуировщик попросил поклонников сделать репост этого ролика, если им нравятся татуировки Шрека на лбу.


Однако зрители остались в большом недоумении от увиденного и стали писать в комментариях, что этот парень позже обязательно передумает.



«Слушайте, ну это же неправда?!», «Это самая плохая идея на свете», «А когда будет лазерное удаление?», «Ох! Почему ты согласился делать такую татуировку? Ведь у чувака, похоже, нет других заметных тату на теле», — писали удивленные комментаторы.


На последнее татуировщик ответил шуткой: «У него есть еще Гомер Симпсон на затылке с надписью "DOH!". А еще ему студия Dreamworks пообещала 200 000 долларов».


Однако многим пользователям TikTok идея этого тату пришлась по душе. Как сказал один из них: «Шрек — это любовь, Шрек — это жизнь». Другой добавил: «Покажите нам, когда все заживет». Третий написал: «Вот это изысканно».


Ест еще одна категория комментаторов — те, кто считает, что всё это не более чем розыгрыш. Они отмечают, что на фото и видео не заметно никаких отеков и покраснений от уколов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ужаснах   Шрэк   блогеры   и такое бывает   люди-фрики   тату на лбу   тату на лице   татуировка   тикток   
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11  комментариев
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10k
SuperTroll Час назад
Я бы сказал, что он настоящий долб@еб
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15k
Ivan 18 минут назад
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115
ivandike 45 минут назад
Ради просмотров и лайков эти шлюшки готовы на все
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1k
Звёздный странник 47 минут назад
Если в ситуации замешан TikTok, сразу настраивайтесь на Идиократию.
Тогда история не покажется настолько ненормальной, насколько не ожидал.
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33k
Юрий Час назад
А кто то себя идиотом сразу признаёт... Зато честно.
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62k
pynh Час назад
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3k
* You All Час назад
в слове долбо*б сделали ошибку
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МихА Час назад
Наверняка у него уже есть тату на всю спину как осёл дракониху шпилит
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16k
Majul Час назад
Настощий киноман? Это настоящий имбецил.
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