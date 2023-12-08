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Нелепые ошибки, при виде которых так и хочется дать людям словарь

Нелепые ошибки, при виде которых так и хочется дать людям словарь

Автор:
08 декабря 2023 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   грамар-наци   грамматика   орфография   ошибки   русский язык   словарь   
867
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Иногда ошибки проскальзывают даже у крупных компаний. Чего уж говорить про обычные переписки в соцсетях. В посте собраны нелепые опечатки и глупые ошибки, которых можно было избежать, просто загуглив, как правильно.

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Метки: Прикол   грамар-наци   грамматика   орфография   ошибки   русский язык   словарь   
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1  комментарий
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Antique computer 8 минут назад
Сейчас меня тапками закидают, но всё это следствие перехода на образовательные услуги, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Дети тупо зубрят правила, не понимая их сути, а потом вырастают - и забывают. Просто потому, что забывается всё, чем не пользуешься регулярно.
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