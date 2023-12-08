Нелепые ошибки, при виде которых так и хочется дать людям словарь

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Иногда ошибки проскальзывают даже у крупных компаний. Чего уж говорить про обычные переписки в соцсетях. В посте собраны нелепые опечатки и глупые ошибки, которых можно было избежать, просто загуглив, как правильно.
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