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Простые правила в русском, в которых многие совершают ошибки

Простые правила в русском, в которых многие совершают ошибки

Автор:
13 декабря 2023 12:42
Метки: интересно   правила   правила русского языка   русский язык   учитель русского   фото   
2697
15

Русский считается одним из самых сложных языков из-за обилия правил и исключений. Авторы аккаунта хотят, чтобы было как можно больше грамотных людей в соцсетях, потому объясняют сложные правила простым языком.

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Метки: интересно   правила   правила русского языка   русский язык   учитель русского   фото   
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17  комментариев
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67k
doker Час назад
Если я чего написал на руском, а меня русский человек не понял, то я дебил. Если руский человек понял, что я написал на русском, то я нормальный,
но плевать хотел на филологов - они деньги зарабатывают, а я должен мучиться.
В 21 веке люди МИРА должны разговаривать на одном языке, но, сука, они выдумывают - "класть" в пакет, а не "ложить".
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5k
Serj81 6 минут назад
Да пошол ты в приезду грамонаций
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9k
ишты 14 минут назад
Как говорила наша учитель географии:"Запомните, дети! ПортЫ - это мужские штаны, а морские - только пОрты!"
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50k
Aleksandr 18 минут назад
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12k
Григорий Бабкин Полчаса назад
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В старых книгах, относительно старых, 50-х годов, слово "идти" пишется, как "итти". У меня "Три мушкетёра" с такой орфографией.
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12k
Григорий Бабкин 39 минут назад
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"Ни в пи*зду ни в Красную армию" - импотент с плоскостопием. Древняя русская загадка.
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12k
Григорий Бабкин 42 минуты назад
Комментарий к фото
Единственное исключение, это когда человек собрался спать, он ложится, а не кладётся. Если, конечно, спит лёжа, а не как лошадко.
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9k
Бритва Час назад
Как я милую любил -
Вы едва ли сможете!
А за что её убил -
Так за слово "ЛОЖИТЕ".
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6k
Babangdida Час назад
Спасибо автору от того, кто давно на родине не был!
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3k
Fiverknot Час назад
-Erare humanium est!
-Sanctus simplicitus
"Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (с)
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