Простые правила в русском, в которых многие совершают ошибки

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Русский считается одним из самых сложных языков из-за обилия правил и исключений. Авторы аккаунта хотят, чтобы было как можно больше грамотных людей в соцсетях, потому объясняют сложные правила простым языком.
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но плевать хотел на филологов - они деньги зарабатывают, а я должен мучиться.
В 21 веке люди МИРА должны разговаривать на одном языке, но, сука, они выдумывают - "класть" в пакет, а не "ложить".
Вы едва ли сможете!
А за что её убил -
Так за слово "ЛОЖИТЕ".
-Sanctus simplicitus
"Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей" (с)