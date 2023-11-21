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Хавьер Милей и его... странные цитаты

Хавьер Милей и его... странные цитаты

Автор:
21 ноября 2023 16:38
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Аргентина   Хавьер Милей   выборы   кандидаты в президенты Аргентины   цитаты   цитаты политиков   
2907
19

Хавьер Милей станет следующим президентом страны. Видимо, это самый эксцентричный политик современности. Символом предвыборной гонки он выбрал бензопилу. Политик пообещал порезать все налоги и государственные расходы. Действительно ли он распустит суды, школы, больницы? Посмотрим... Чего же такого он наговорил?

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Метки: Аргентина   Хавьер Милей   выборы   кандидаты в президенты Аргентины   цитаты   цитаты политиков   
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56  комментариев
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33k
Teodor Час назад
Хм, как Вольфович... Пиз`деть, как известно, не мешки ворочать. Пока он проявил себя лишь в первом, посмотрим, что он реально сможет кроме генерирования лозунгов.
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7k
perekrestok Минуту назад
Чтобы стать президентом надо быть очень даже не идиотом. Так что от него можно ждать чего угодно! Даже того, что на лету переобуется и пойдет в другую сторону. И с Китаем задружится и к Америке задом повернется. Потому что для него главное стать президентом. Ну как стал - надо бы удержаться на посту. Так что наверное чем дальше тем больше будет неожиданностей.
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7k
evenSeven 4 минуты назад
В южной Америке вообще и в частности в Аргентине ценность человеческой жизни в сознании людей довольно низкая. Там норма, что на улице прохожего зарезали за пачку сигарет… Причем, такое отношение не только к чужой жизни, но и к своей. Видимо, аргентинцы решили, что гори оно все…
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20k
Bill 5 минут назад
Ну кто-то же должен поробовать. На стране которую не жалко, естественно.
Чтобы остальные посмотрели и запретили либертарианство как деструктивную секту.
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2k
Карл Карл 8 минут назад
Комментарий к фото
ну тут он прав!
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11k
Сергей Попов 8 минут назад
"Это прекрасно, что Аргентина... остаётся автономной"
и
"Долларизовать Аргентину очень легко"

перечеркивают любой здравый смысл всех его суждений.
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19k
Shtoppi 8 минут назад
интересно, через какое время он переобуется и под чью дудку начнет петь и плясать, и чью повестку провозглашать?
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33k
Юрий 11 минут назад
Ну ведь правду-матку режет. Всё ведь сбудется....

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164
slagol67@ 12 минут назад
Запасаемся попкорном
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1k
manul74 13 минут назад
Тревожно за Аргентину.
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9k
soar 14 минут назад
С Кубой и Венесуэлой не прокатило, Гуайдо не зашел, надо попробовать Аргентину. Нельзя не уважать Штаты за их последовательную политику по насаждению своих интересов везде, где только можно. Но это заслуга старой политической элиты, не тех политических вырожденцев, которые у руля сейчас.
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37k
Алексей 15 минут назад
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1k
WithU 22 минуты назад
Даже внешне - типичный кот Базилио
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0
Patiot 22 минуты назад
Насколько я понял, этот чувак придерживается либертарианства. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его высказываний. Ну что ж, в добрый путь. Посмотрим, насколько жизнеспособны либертарианские идеи на практике. Пока что такой возможности ещё никому не представлялось.
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Прочитал эту статью, открыл свой кошелёк, убедился в том, что ничего не пропало. Закрыл свой кошелек и эту статью и пошел дальше делать свои дела.
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4k
Артур 38 минут назад
В Южной Америке когда то было такое государство - Аргентина... Была.
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600
Человек Разумный 39 минут назад
Если хоть часть этих планов реально - можно помянуть Аргентину и ее экономику. Шикарный пример будущего для таких людей фильм Идиократия. Там такой же дятел-президент, тупой как пробка.
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953
ProFanas 44 минуты назад
Южная Америка - спицифический регион.
Может и не дотянуть до следующих выборов...
Картели они такие картели ...
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285
iskra ProFanas 8 минут назад
В чем проблема с картелями? Показали же цитату, что он за мафию..
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113
2023 47 минут назад
Как можно было это выбрать? его чисто ради прикола выбрали? или просто кто-то хорошо проплатил избирательной комиссии?
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 48 минут назад
он наверно не в курсе но "корпорации не заменят государство"
всё превратится в киберпанк 2077 ,где каждый чих за деньги. никакой социалки, человек человеку волк..такое "общество" это путь к вымиранию вида.
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8k
mbr 50 минут назад
Это как если бы в России пришёл к власти какой нибудь навальный, соловьёв или жирик.
Такой же треш угар и содомия началась бы
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