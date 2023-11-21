Хавьер Милей и его... странные цитаты

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Хавьер Милей станет следующим президентом страны. Видимо, это самый эксцентричный политик современности. Символом предвыборной гонки он выбрал бензопилу. Политик пообещал порезать все налоги и государственные расходы. Действительно ли он распустит суды, школы, больницы? Посмотрим... Чего же такого он наговорил?
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Чтобы остальные посмотрели и запретили либертарианство как деструктивную секту.
и
"Долларизовать Аргентину очень легко"
перечеркивают любой здравый смысл всех его суждений.
Может и не дотянуть до следующих выборов...
Картели они такие картели ...
всё превратится в киберпанк 2077 ,где каждый чих за деньги. никакой социалки, человек человеку волк..такое "общество" это путь к вымиранию вида.
Такой же треш угар и содомия началась бы