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15 всем знакомых фраз, которые объясняют суть вещей честным языком

15 всем знакомых фраз, которые объясняют суть вещей честным языком

Автор:
04 декабря 2023 14:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   объяснения   русский язык   слово дня   фото   
1109
16

"Слово дня" - проект, в котором авторы объясняют слова и выражения в юмористической манере. А как бы вы объяснили эти фразы?

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Метки: Прикол   Юмор   объяснения   русский язык   слово дня   фото   
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62k
pynh Час назад
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2k
Victor 10 минут назад
это то что вертится у девушки во рту, а не то что тут написано
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67k
Андрей 46 минут назад
БДСМ - Блд, Да Сколько Можно!
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Спелая кукурузинка

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