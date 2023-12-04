15 всем знакомых фраз, которые объясняют суть вещей честным языком

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"Слово дня" - проект, в котором авторы объясняют слова и выражения в юмористической манере. А как бы вы объяснили эти фразы?
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Метки: Прикол Юмор объяснения русский язык слово дня фото
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